Энергетика

«Нафтогаз» замахнулся на имущество России на миллиарды долларовМосковский Комсомолец вчера в 08:26

Речь идет о взыскании $2,6 млрд и процентах, которые «Газпром» должен компании из Украины стороне по суду. Как сообщил Витренко, взыскание начнется в середине 2020 года и завершится к концу того же года.
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«Нафтогаз» надеется получить до $3 млрд после продажи активов «Газпрома»

Газета.Ruвчера в 10:24

Нафтогаз назвал срок распродажи активов Газпрома на 3 млрд долларов

Взгляд.рувчера в 07:01

«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»

RT на русскомвчера в 06:57

«Нафтогаз Украины» замахнулся на имущество России на миллиарды долларов

Lenta.ruвчера в 08:07

«Нафтогаз» замахнулся на имущество России на миллиарды долларов

Московский Комсомолецвчера в 08:26

«Нафтогаз» поделился планами по поводу активов «Газпрома»

Росбалтвчера в 09:15

Топ-менеджер «Нафтогаза» назвал общую сумму арестованных активов «Газпрома»

ТАССвчера в 04:44
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:22, Ашберн
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Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus

Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
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В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов

Эксперты Роскачества объяснили, как при выборе товара или услуг в Сети отличить "фальшивые" отзывы от настоящих.
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Американский президент Дональд Трамп заявил, что в связи с участившимися трагедиями со стрельбой в США необходимо снова открывать психиатрические больницы.
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Происшествия

Избитый в Ялте священник сообщил об оказываемом на него давлении

Московский священник Алексей Забелин, заявивший, что уличный артист избил его на набережной в Ялте, сообщил, что подвергается давлению.
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Авто

В Германии отзовут 1,5 тысячи автомобилей Lada Niva

Обновлено в 02:11
Происшествия

Большинство пассажиров экстренно севшего А321 передумали лететь в Крым

Свыше 150 из 226 пассажиров аварийного Airbus A321 "Уральских авиалиний" передумали лететь в Симферополь, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб Подмосковья.
Обновлено в 03:03
Происшествия

В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалиду

В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство.
Обновлено в 02:53
Происшествия

Семь ульяновцев отравились подсолнечным маслом и попали в больницу

В настоящий момент известно, что всех пациентов объединяет употребление в пищу подсолнечного масла домашнего производства, купленного у одного и того же производителя.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес

Экс-бойфренд Алеси Кафельниковой закрутил роман с моделью

Сын ресторатора Аркадия Новикова Никита отдыхает в компании блогера Марии Лист.
Обновлено в 01:00
Политика

В Крыму оценили стратегию Зеленского по возвращению полуострова

Стратегию команды президента Украины Владимира Зеленского по реинтеграции Крыма и Донбасса сочли актом популизма.
Обновлено в 02:37
Происшествия

Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»

Обновлено вчера в 13:18
Политика

Из ДНР и ЛНР пришло более 60 тыс. заявлений на получение паспорта РФ

«На сегодняшний день более 60 тыс. заявлений подано от жителей ДНР и ЛНР, получили гражданство более 25 тыс. человек», — сказала Казакова и отметила, что количество желающих получить российский паспорт растет.
Обновлено вчера в 06:12
Армия и оружие

Сеул сообщил о запуске КНДР баллистических ракет малой дальности

Пхеньян произвел запуск двух ракет малой дальности в сторону Японского моря.
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Авто

Новая подстава: вас снимают скрытой камерой на обгоне

В Сети опубликовано видео нового способа фиксации нарушений правил дорожного движения, который начали применять в Московской области.
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Финансы

Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов

Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00
Происшествия

В Петербурге у сына концертмейстера украли скрипку за три тысячи евро

По данным пресс-службы, 16 августа в полицию поступило заявление от 42-летней женщины-концертмейстера, что злоумышленник похитил у ее несовершеннолетнего сына скрипку стоимостью 3 тысячи евро.
Обновлено в 02:51
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Конор Макгрегор подрался с пенсионером из-за отказа выпить

Обновлено в 01:04
Энергетика

Bloomberg узнал о разбогатевших на санкциях США российских нефтяниках

Американские санкции в отношении Ирана и Венесуэлы оказались выгодны российским нефтяным компаниям, которые с ноября 2018 года по июль дополнительно смогли заработать $905 млн, сообщает агентство Bloomberg, опираясь на собственные расчеты.
Обновлено в 02:34
Гаджеты

Представлена портативная система DIGMA S -21

Беспроводная портативная акустическая система DIGMA S -21 позволяет слушать музыку в любом месте без проводов благодаря беспроводному соединению Bluetooth 4.1 + EDR.
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Общество

Непал планирует ужесточить правила восхождения на Эверест

Плату за восхождение на Эверест предлагается увеличить с 11-ти тысяч до 35-ти тысяч долларов.
Обновлено вчера в 16:00
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Найденного в омском лесу мальчика перевели из реанимации

Обновлено в 02:48
Интернет

Пользователи Instagram смогут помечать недостоверные публикации

Instagram позволит своим пользователям маркировать публикации, которые, как они считают, не заслуживают доверия.
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На самом же деле Engineer.ai вообще не использует ИИ для сборки кода, а заказанное клиентом приложение проектируют "живые" программисты из Индии и других стран.
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Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
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Близится анонс стильных AR/VR-очков Huawei

Ресурс LetsGoDigital сообщает о том, что китайский телекоммуникационный гигант Huawei зарегистрировал новые торговые марки, под которыми будут выпущены очки дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности.
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Общество

Виктория Вершинина стала «Мисс Екатеринбург-2019»

Новой «Мисс Екатеринбург» стала Виктория Вершинина.
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Росстат рассказал об изменениях в рационе россиян за 40 лет

За почти 40 лет, согласно отчёту Росстата, жители России стали есть вдвое меньше картофеля.
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Врачи назвали продукты, которые убивают раковые клетки

Обновлено вчера в 22:13
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия

Обновлено вчера в 01:38
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