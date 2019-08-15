Энергетика
«Нафтогаз» замахнулся на имущество России на миллиарды долларовМосковский Комсомолец вчера в 08:26
Речь идет о взыскании $2,6 млрд и процентах, которые «Газпром» должен компании из Украины стороне по суду. Как сообщил Витренко, взыскание начнется в середине 2020 года и завершится к концу того же года.
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Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Общество
В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
Эксперты Роскачества объяснили, как при выборе товара или услуг в Сети отличить "фальшивые" отзывы от настоящих.
Обновлено в 02:08
Политика
Трамп призвал строить больше психбольниц в США
Американский президент Дональд Трамп заявил, что в связи с участившимися трагедиями со стрельбой в США необходимо снова открывать психиатрические больницы.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
Избитый в Ялте священник сообщил об оказываемом на него давлении
Московский священник Алексей Забелин, заявивший, что уличный артист избил его на набережной в Ялте, сообщил, что подвергается давлению.
Обновлено вчера в 23:40
Авто
В Германии отзовут 1,5 тысячи автомобилей Lada Niva
Обновлено в 02:11
Происшествия
Большинство пассажиров экстренно севшего А321 передумали лететь в Крым
Свыше 150 из 226 пассажиров аварийного Airbus A321 "Уральских авиалиний" передумали лететь в Симферополь, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб Подмосковья.
Обновлено в 03:03
Происшествия
В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалиду
В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Семь ульяновцев отравились подсолнечным маслом и попали в больницу
В настоящий момент известно, что всех пациентов объединяет употребление в пищу подсолнечного масла домашнего производства, купленного у одного и того же производителя.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес
Экс-бойфренд Алеси Кафельниковой закрутил роман с моделью
Сын ресторатора Аркадия Новикова Никита отдыхает в компании блогера Марии Лист.
Обновлено в 01:00
Политика
В Крыму оценили стратегию Зеленского по возвращению полуострова
Стратегию команды президента Украины Владимира Зеленского по реинтеграции Крыма и Донбасса сочли актом популизма.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
Политика
Из ДНР и ЛНР пришло более 60 тыс. заявлений на получение паспорта РФ
«На сегодняшний день более 60 тыс. заявлений подано от жителей ДНР и ЛНР, получили гражданство более 25 тыс. человек», — сказала Казакова и отметила, что количество желающих получить российский паспорт растет.
Обновлено вчера в 06:12
Армия и оружие
Сеул сообщил о запуске КНДР баллистических ракет малой дальности
Пхеньян произвел запуск двух ракет малой дальности в сторону Японского моря.
Обновлено в 03:02
Авто
Новая подстава: вас снимают скрытой камерой на обгоне
В Сети опубликовано видео нового способа фиксации нарушений правил дорожного движения, который начали применять в Московской области.
Обновлено в 02:53
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Петербурге у сына концертмейстера украли скрипку за три тысячи евро
По данным пресс-службы, 16 августа в полицию поступило заявление от 42-летней женщины-концертмейстера, что злоумышленник похитил у ее несовершеннолетнего сына скрипку стоимостью 3 тысячи евро.
Обновлено в 02:51
Энергетика
Bloomberg узнал о разбогатевших на санкциях США российских нефтяниках
Американские санкции в отношении Ирана и Венесуэлы оказались выгодны российским нефтяным компаниям, которые с ноября 2018 года по июль дополнительно смогли заработать $905 млн, сообщает агентство Bloomberg, опираясь на собственные расчеты.
Обновлено в 02:34
Гаджеты
Представлена портативная система DIGMA S -21
Беспроводная портативная акустическая система DIGMA S -21 позволяет слушать музыку в любом месте без проводов благодаря беспроводному соединению Bluetooth 4.1 + EDR.
Обновлено вчера в 04:08
Общество
Непал планирует ужесточить правила восхождения на Эверест
Плату за восхождение на Эверест предлагается увеличить с 11-ти тысяч до 35-ти тысяч долларов.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
Найденного в омском лесу мальчика перевели из реанимации
Обновлено в 02:48
Интернет
Пользователи Instagram смогут помечать недостоверные публикации
Instagram позволит своим пользователям маркировать публикации, которые, как они считают, не заслуживают доверия.
Обновлено вчера в 19:27
Технологии
Стартап втайне использовал индийских программистов вместо ИИ
На самом же деле Engineer.ai вообще не использует ИИ для сборки кода, а заказанное клиентом приложение проектируют "живые" программисты из Индии и других стран.
Обновлено вчера в 12:45
Авто
В России вторичный рынок пикапов вырос на 4,7% в июле
Лидером на вторичном рынке пикапов явлется компания Mitsubishi с показателем 629 авто и ростом продаж на 18,5%.
Обновлено в 01:40
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Гаджеты
Близится анонс стильных AR/VR-очков Huawei
Ресурс LetsGoDigital сообщает о том, что китайский телекоммуникационный гигант Huawei зарегистрировал новые торговые марки, под которыми будут выпущены очки дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности.
Обновлено в 03:06
Общество
Виктория Вершинина стала «Мисс Екатеринбург-2019»
Новой «Мисс Екатеринбург» стала Виктория Вершинина.
Обновлено вчера в 13:12
Общество
Росстат рассказал об изменениях в рационе россиян за 40 лет
За почти 40 лет, согласно отчёту Росстата, жители России стали есть вдвое меньше картофеля.
Обновлено в 00:48
Здоровье
Врачи назвали продукты, которые убивают раковые клетки
Обновлено вчера в 22:13
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Обновлено вчера в 01:38