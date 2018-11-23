с чего всё началось

«Нафтогаз» взыскал $3,8 млн переплаты «Газпрома» за транзит газа в октябре в счёт долга по решению Стокгольмского арбитража, сообщает пресс-служба компании.

Энергетика Энергетика Танкеры Ямал СПГ перекачивают груз на севере Норвегии С начала запуска Ямал СПГ на севере России танкеры арктического класса доставляют грузы в Британию, Бельгию или Нидерланды, где они либо разгружают, либо перекачивают СПГ.

Энергетика Энергетика Власти Ямала создадут «дорожную карту» по переводу транспорта на газ В 2019 году власти Ямала совместно с компаниями планируют разработать «дорожную карту» по созданию объектов газомоторной инфраструктуры и переводу парка техники дорожно-коммунальных служб.

Энергетика Энергетика ТЭЦ в Алма-Ате планируют перевести на газ В целях улучшения экологической ситуации в Алма-Ате власти Казахстана планируют переоборудовать ТЭЦ-2 на газовое топливо, заявил заместитель министра энергетики Казахстана Сабит Нурлыбай на парламентских слушаниях во вопросам перехода республики к «зеленой» экономике, сообщает 23 ноября агентство «КазТАГ».

Энергетика Энергетика Украина ждёт веерных отключений электроэнергии Как сообщил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, в ближайшее время украинцам стоит ждать веерных отключений электричества — дефицит угля и низкие тарифы, из-за которых уже отказались работать сотрудники Славянской ТЭЦ, привели к нехватке мощностей для штатной работы энергосистемы.

Энергетика Энергетика Эксперты рассказали, как изменятся цены на бензин к новому году Стоимость бензина до конца года останется прежней.

Энергетика Энергетика Маслик объяснил, почему ПП-8 закупает солярку по 60 рублей за литр Директор МП ПП № 8 Виталий Маслик объяснил покупку своим предприятием 5 млн литров зимней солярки по 60 рублей за литр.

Энергетика Энергетика Вопрос ценовой политики для ТМК остается открытым По данным ТМК локомотивом роста станет увеличение спроса со стороны "Газпрома", на который в этом году придется, согласно ожиданиям ТМК, около 55% от общего объема потребления ТБД в РФ, а в 2022 году - 70%.

Энергетика Энергетика В Румынии австрийская OMV открыла газовое месторождение Австрийская компания OMV сообщила об открытии нового газового месторождения.

Энергетика Энергетика «Газпром нефть» выбрала стартап для развития топливного ритейла «Газпром нефть» определила лучший проект для развития топливного ритейла на конкурсе технологических стартапов GoTech Arena.

Энергетика Энергетика Майнинг биткоина является убыточным бизнесом после обвала крипторынка На фоне фундаментальных разногласий в сообществе самый популярный форк биткоина Bitcoin Cash (появился в августе 2017 г.), который был четвертой по капитализации криптовалютой в мире, сам раскололся 15 ноября на две различные ветви: Bitcoin ABC и Bitcoin SV.

Энергетика Энергетика Долги за газ теплоснабжающих организаций Дона достигли 800 млн руб За год сумма увеличилась более чем вдвое За прошедший год долги за газ теплоснабжающих компаний Ростовской области выросли более чем вдвое и достигли 788 млн руб. Об этом рассказали в компании "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону".

Энергетика Энергетика Итальянцы помогут Узбекистану утилизировать попутные нефтяные газы Итальянская компания Turboden S.p.A. планирует реализовать в Узбекистане проекты по производству электроэнергии в результате утилизации попутных нефтяных газов (ПНГ), следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ) для общественного обсуждения.

Энергетика Энергетика Программу газификации Красноярского края могут утвердить до конца года Правительство Красноярского края до конца года рассмотрит программу газификации региона, рассчитанную на пять лет.