с чего всё началось

«Нафтогаз» взыскал $3,8 млн переплаты «Газпрома» за транзит газа в октябре в счёт долга по решению Стокгольмского арбитража, сообщает пресс-служба компании.

Энергетика Энергетика Цены на нефть марки Brent опустились ниже 59 долларов

Энергетика Энергетика Танкеры Ямал СПГ перекачивают груз на севере Норвегии С начала запуска Ямал СПГ на севере России танкеры арктического класса доставляют грузы в Британию, Бельгию или Нидерланды, где они либо разгружают, либо перекачивают СПГ.

Энергетика Энергетика Власти Ямала создадут «дорожную карту» по переводу транспорта на газ В 2019 году власти Ямала совместно с компаниями планируют разработать «дорожную карту» по созданию объектов газомоторной инфраструктуры и переводу парка техники дорожно-коммунальных служб.

Энергетика Энергетика В Румынии австрийская OMV открыла газовое месторождение Австрийская компания OMV сообщила об открытии нового газового месторождения.

Энергетика Энергетика ТЭЦ в Алма-Ате планируют перевести на газ В целях улучшения экологической ситуации в Алма-Ате власти Казахстана планируют переоборудовать ТЭЦ-2 на газовое топливо, заявил заместитель министра энергетики Казахстана Сабит Нурлыбай на парламентских слушаниях во вопросам перехода республики к «зеленой» экономике, сообщает 23 ноября агентство «КазТАГ».

Энергетика Энергетика Каким автозаправкам в Петербурге угрожает закрытие Каким автозаправкам в Петербурге грозит закрытие, а какие собираются править на топливном рынке, выясняла "Мойка78".

Энергетика Энергетика Маслик объяснил, почему ПП-8 закупает солярку по 60 рублей за литр Директор МП ПП № 8 Виталий Маслик объяснил покупку своим предприятием 5 млн литров зимней солярки по 60 рублей за литр.

Энергетика Энергетика Долги за газ теплоснабжающих организаций Дона достигли 800 млн руб За год сумма увеличилась более чем вдвое За прошедший год долги за газ теплоснабжающих компаний Ростовской области выросли более чем вдвое и достигли 788 млн руб. Об этом рассказали в компании "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону".

Энергетика Энергетика Вопрос ценовой политики для ТМК остается открытым По данным ТМК локомотивом роста станет увеличение спроса со стороны "Газпрома", на который в этом году придется, согласно ожиданиям ТМК, около 55% от общего объема потребления ТБД в РФ, а в 2022 году - 70%.

Энергетика Энергетика «Газпром нефть» выбрала стартап для развития топливного ритейла «Газпром нефть» определила лучший проект для развития топливного ритейла на конкурсе технологических стартапов GoTech Arena.

Энергетика Энергетика Майнинг биткоина является убыточным бизнесом после обвала крипторынка На фоне фундаментальных разногласий в сообществе самый популярный форк биткоина Bitcoin Cash (появился в августе 2017 г.), который был четвертой по капитализации криптовалютой в мире, сам раскололся 15 ноября на две различные ветви: Bitcoin ABC и Bitcoin SV.

Энергетика Энергетика Программу газификации Красноярского края могут утвердить до конца года Правительство Красноярского края до конца года рассмотрит программу газификации региона, рассчитанную на пять лет.

Энергетика Энергетика Эксперты назвали причину резкого роста цен на дизель Рост стоимости дизельного топлива с 12 по 18 ноября на один рубль связан с переходом с летнего (или межсезонного) сорта топлива на зимний, который всегда дороже.

Энергетика Энергетика «Газпром» сократил инвестпрограмму на 2019 год Правление «Газпрома» приняло проекты инвестиционной программы и бюджета на 2019 год.