Экономика
«Нафтогаз» требует от России $5,2 млрдКоммерсантъ 05:32
Компания оценила утраченные активы в Крыму НАК «Нафтогаз Украины» конкретизировала свои требования к России по компенсации ущерба, вызванного утратой активов в Крыму. Госкомпания оценивает ущерб в $5,2 млрд. Решение Третейского суда в Гааге ожидается не ранее конца 2020 года.
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