Экономика

«Нафтогаз» требует от России $5,2 млрдКоммерсантъ 05:32

Компания оценила утраченные активы в Крыму НАК «Нафтогаз Украины» конкретизировала свои требования к России по компенсации ущерба, вызванного утратой активов в Крыму. Госкомпания оценивает ущерб в $5,2 млрд. Решение Третейского суда в Гааге ожидается не ранее конца 2020 года.
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«Нафтогаз» потребовал от России $5,2 млрд за активы в Крыму

RT на русском14:14

«Нафтогаз» оценил сумму ущерба от потери активов компании в Крыму в $5,2 млрд

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РБК04:59

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РИА Новости04:55

Россия оспорит требование «Нафтогаза» по выплате $5,2 млрд за активы в Крыму

Rambler News Service13:26
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:42, Ашберн
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