Экономика
«Нафтогаз» требует от России $5,2 млрдКоммерсантъ 05:32
Компания оценила утраченные активы в Крыму НАК «Нафтогаз Украины» конкретизировала свои требования к России по компенсации ущерба, вызванного утратой активов в Крыму. Госкомпания оценивает ущерб в $5,2 млрд. Решение Третейского суда в Гааге ожидается не ранее конца 2020 года.
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Общество
Серию «Маши и Медведя» посмотрели более четырёх миллиардов раз
Серия мультфильма «Маша и Медведи» «Маша плюс каша» набрала более четырёх миллиардов просмотров на видеохостинге YouTube.
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Политика
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Мосгоризбирком вернул незарегистрированным кандидатам более пяти тысяч подписей, ранее признанных недействительными, - заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.
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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков не исключил возможности размещения Россией запрещенных ДРСМД ракет ближе к США в ответ на аналогичные действия Вашингтона.
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Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина
В 1986 году исследователь Мэрилин Барретт из Лондонского университета впервые идентифицировала два флавоноида каннабиса, известные как канфлавин А и канфлавин В. Было установлено, что оба обладают противовоспалительным действием, в 30 раз более эффективным, чем аспирин.
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Экономика
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Экономика
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Обновлено в 08:57
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Грузинская авиакомпания MyWay Airlines планирует начать полеты в Белоруссию с перспективой транзитных рейсов через Минск в Москву, сообщил коммерческий директор авиаперевозчика Игорь Апциаури.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
В ДНР заявили о готовности продолжить мирный процесс
Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) заявила о готовности обсуждать с представителями Украины возможность создания новых участков для разведения сил в зоне вооруженного конфликта в Донбассе.
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Экономика
Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси
Эксперты провели исследование и выяснили, что в России тем, кто проезжает в год меньше 5388 километров, в десятилетней перспективе выгоднее ездить на такси, чем на личном автомобиле.
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В центральном офисе сети книжных «Буквоед» идут обыски
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Футбол
ФИФА объявила номинантов на награду лучшему футболисту 2019 года
Международная федерация футбола (ФИФА) назвала десять претендентов на получение награды лучшему футболисту 2019 года, сообщается на сайте организации.
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Армия и оружие
В США показали аналог российского «Авангарда»
В Соединенных Штатах компанией Raytheon был закончен эскиз глайдера, способного перемещаться на гиперзвуковых скоростях и разработанного в рамках проекта Tactical Boost Glide.
Обновлено в 02:35