Экономика
«Нафтогаз» требует от России $5,2 млрдКоммерсантъ 05:32
Компания оценила утраченные активы в Крыму НАК «Нафтогаз Украины» конкретизировала свои требования к России по компенсации ущерба, вызванного утратой активов в Крыму. Госкомпания оценивает ущерб в $5,2 млрд. Решение Третейского суда в Гааге ожидается не ранее конца 2020 года.
Читать в источнике
Оценить336
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:12, Ашберн
Шоу-бизнес
Прокуратура может проверить особняк Галкина и Пугачевой
Обновлено в 11:42
Культура
Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube
Российский мультфильм «Маша и Медведь» с 4 млрд просмотров на YouTube стал единственным анимационным роликом, который вошёл в топ-10 самых просматриваемых видео хостинга за всё время.
Обновлено в 12:29
Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнется с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан.
Обновлено в 03:32
Политика
Иркутский губернатор ответил на критику Путина
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес
Молодой возлюбленный Ани Лорак поделился романтичным фото с певицей
Егор Глеб поделился совместным с Ани Лорак фото Напомним, что Ани Лорак официально развелась со своим супругом Муратом Налчаджиоглу в конце января.
Обновлено вчера в 14:00
Наука
Российские физики создали первый «медный» аналог графена
Обновлено в 09:40
Политика
Медведев прокомментировал лесные пожары в регионах
Медведев в среду прибыл в Красноярск, где возглавит совещание по ситуации с лесными пожарами.
Обновлено в 11:58
Гаджеты
Huawei заняла второе место на мировом рынке смартфонов
Доля Huawei на мировом рынке смартфонов (17%) по итогам второго квартала 2019 финансового года позволила компании занять второе место среди всех производителей смартфонов.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Финансы
ФРС США впервые за 10 лет снизила базовую ставку
Федеральная резервная система США впервые за 10 лет снизила базовую ставку до 2-2,25% с 2,25-2,5%. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 14:02
Кино
«Король лев» собрал $1 млрд в прокате
Фильм "Король лев" собрал в мировом прокате $1 млрд.
Обновлено в 12:43
Происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене
Юрий Ещенко арестован по подозрению в государственной измене до 24 сентября.
Обновлено в 12:46
Экономика
Кредитоспособность Нижегородской области подтверждена на уровне ruА
Способность платить по кредитам у Нижегородской области на сегодняшний момент находится на уровне rиА по версии рейтингового агентства RAEX.
Обновлено в 07:19
Футбол
Тульский «Арсенал» вылетел на матч в Баку
Обновлено в 05:27
Политика
Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»
Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 12:14
Кино
Фильм о Льве Яшине выйдет на экраны осенью
Фильм о знаменитом советском футболисте Льве Яшине выйдет на широкие экраны осенью этого года.
Обновлено в 10:14
Политика
Согласована «дорожная карта» ремонта моста в Станице Луганская
Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине согласовала «дорожную карту» ремонта моста в Станице Луганская.
Обновлено в 11:31
Финансы
Сбербанк назвал срок покупки доли в Rambler Group
Первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис заявил, что компания рассчитывает закрыть сделку по покупке доли в Rambler Group до конца лета.
Обновлено в 13:50
Политика
Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о митинге в Москве
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала реакцию МИД Франции на несанкционированный митинг, прошедший 27 июля в Москве.
Обновлено в 08:22
Политика
Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст
Обновлено в 07:43
Наука
Средневековые «Диалоги с вагиной» состарили на 200 лет
Манускрипт был создан около 1300 года, что делает поэму на 200 лет старше — ранее предполагалось, что она написана в XV веке.
Обновлено в 10:52
Футбол
«Динамо» хочет купить нападающего «Интера»
Московское "Динамо" заинтересовано в трансфере бразильского нападающего Габриэля Барбоза, права на которого принадлежат миланскому "Интеру", сообщает Inter News.
Обновлено в 13:00
Общество
В Свердловскую область идут ливни, грозы и штормовой ветер
Обновлено в 06:24
Футбол
«Зенит» подписал договор о сотрудничестве с Эрмитажем
В среду, 31 июля, «Зенит» заключил договор о сотрудничестве с Эрмитажем.
Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес
Полина Гагарина выбрала теплый свитер для «осеннего» лета
Певица решила одеваться теплее, чтобы не замерзнуть в последний день «осеннего июля» и в августе, который тоже обещает быть не жарким.
Обновлено в 08:09
Политика
Германия обозначила позицию по поводу выплаты репараций Польше
Глава МИД Германии Хайко Маас сообщил, что ФРГ обозначила свою позицию по поводу выплаты военных репараций Польше.
Обновлено в 13:57
Происшествия
В Миассе для детей-инвалидов устроили вход в больницу через окно
В Миассе дети-инвалиды вынуждены лезть в окно, чтобы попасть в реабилитационный центр.
Обновлено в 13:00