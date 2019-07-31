Экономика
«Нафтогаз» требует от России $5,2 млрдКоммерсантъ 05:32
Компания оценила утраченные активы в Крыму НАК «Нафтогаз Украины» конкретизировала свои требования к России по компенсации ущерба, вызванного утратой активов в Крыму. Госкомпания оценивает ущерб в $5,2 млрд. Решение Третейского суда в Гааге ожидается не ранее конца 2020 года.
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Россия оспорит требование «Нафтогаза» по выплате $5,2 млрд за активы в Крыму
Rambler News Service13:26
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 15:43, Ашберн
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