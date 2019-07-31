Экономика

«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрдГазета.Ru 04:25

В компании рассказали, что иск против России был подан из-за якобы потери активов "Нафтогаза" в Крыму. Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
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«Нафтогаз» потребовал с России миллиарды долларов за Крым

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