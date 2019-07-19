с чего всё началось

Жалоба Газпрома в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» отклонена Апелляционным судом Амстердама (Нидерланды). Сообщение об этом обнародовано 19 июля «Нафтогазом».

Происшествия Подозреваемый в загрязнении «Дружбы» попросил убежища в Литве Подозреваемый в причастности к загрязнению нефтепровода «Дружба» бывший гендиректор компании «Самаратранснефть-терминал» (СТНТ) Роман Ружечко попросил политического убежища в Литве.

Политика «Как у нацистов»: в Чехии осудили пытки в тайной тюрьме в Мариуполе В беседе с РИА "Новости" бывший начальник полиции Чехии и президент республиканской Ассоциации независимых СМИ Станислав Новотны заявил, что доказательства существования тайной тюрьмы на территории Украины напоминают ему практики организаций СС.

Энергетика Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.

Авто KIA и Hyundai наращивают долю на российском рынке Корейские марки KIA и Hyundai по итогам 6 месяцев 2019 года вошли в тройку лидеров российского рынка.

Происшествия В квартире геев, усыновивших детей, провели обыск Полицейские вскрыли замки и провели обыск в квартире московской однополой пары из-за дела об усыновлении детей.

Политика «Я не вещь»: Вышинский выступил против обмена Ранее на Украине предложили России обменять Вышинского на осужденного за терроризм Сенцова.

Происшествия Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.

Происшествия Инна Чурикова попала в реанимацию Народная артистка СССР Инна Чурикова находится в реанимации в институте Склифосовского.

Политика Зеленский ударил Полторака: в Сети опубликованы кадры Судя по ролику, Степан Полторак что-то говорил Владимиру Зеленскому, когда последний резко оттолкнул от себя министра обороны Украины, передает ресурс "ИнфоРесист".

Политика Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.

Политика В МИД Украины назвали «Северный поток — 2» невыгодным для России В декабре 2018 года глава МИД Украины Павел Климкин назвал «лучшей санкцией» против России возможную остановку реализации проекта «Северный поток — 2».

Политика МИД ответил на возможное расширение «нормандского формата» Заместитель главы МИДа Григорий Карасин заявил, что российская сторона не против расширения «нормандского формата».

Шоу-бизнес Юлианна Караулова поделилась снимком топлес с турецкого курорта Певица Юлианна Караулова в Instagram опубликовала снимок топлес. Звезда находится сейчас на отдыхе в турецкой Алании.

Авто Стартовали продажи обновленного Datsun redi-GO за 250 тысяч рублей Цены на обновленный Datsun redi-GO в Индии стартуют с отметки 279 650 рупий (около 250 тысяч рублей).

Технологии Казахстан «защитил» граждан, перехватывая HTTPS-трафик Правительство Казахстана решило перехватывать весь зашифрованный HTTPS-трафик на территории страны.

Хоккей Панарин ответил в «Инстаграме» на критику по поводу своего интервью Форвард сборной России и клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отреагировал на критику в свой адрес в социальных сетях.

Политика В МИД назвали бессмысленным новый проект США о санкциях против России Москва считает бессмысленным внесённый в конгресс США законопроект о новых санкциях против России из-за инцидента в Керченском проливе, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.

Армия и оружие В ДНР ликвидировали около 110 тыс. неразорвавшихся украинских снарядов Саперы Донецкой народной республики с начала вооруженного конфликта ликвидировали около 110 тыс. неразорвавшихся украинских снарядов.

Финансы Курс доллара растет на комментариях ФРБ Нью-Йорка На ранних торгах в пятницу курс доллара растет, отыгрывая недавнее снижение.