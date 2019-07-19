с чего всё началось

Жалоба Газпрома в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» отклонена Апелляционным судом Амстердама (Нидерланды). Сообщение об этом обнародовано 19 июля «Нафтогазом».

Наука Какие события в жизни могут повлиять на развитие онкологии — ученые Американские ученые нашли новые симптомы, которые могут повлиять на развитие онкологического заболевания у человека.

Происшествия Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Политика Оскорбивший Путина грузинский журналист вернется в эфир Отстраненный на два месяца от работы за мат в прямом эфире журналист «Рустави 2» Георгий Габуния по истечении срока взыскания сможет вернуться на работу.

Происшествия Луценко заявил о «горячих версиях» в расследовании убийства Шеремета Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Facebook, что Луценко, а также глава МВД Украины Арсен Аваков, глава Национальной полиции Сергей Князев и и.о. председателя СБУ Иван Баканов должны будут 23 июля отчитаться о ходе расследования убийства журналиста.

Экономика Власти предложили c 2021 года ограничить покупку иностранных акций Россиянам, играющим на бирже и не имеющим специальной квалификации, не разрешат инвестировать в иностранные ценные бумаги без тестирования, следует из последней версии поправок ко второму чтению законопроекта о категориях инвесторов (есть у РБК, его содержание подтвердил источник, знакомый с документом).

Происшествия Замглавы самарского УФСИН арестовали по делу о взяточничестве Первого замначальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Самарской области Дениса Шматова подозревают в получении взятки.

Политика Глава ДНР оценил возможность соблюдения Киевом нового перемирия Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о скептическом отношении к соблюдению Киевом нового перемирия.

Политика Осужденные смогут отбывать срок в родном регионе Правительство РФ одобрило законопроект, согласно которому осужденные при наличии такой возможности могут быть направлены в исправительные учреждения, расположенные по месту проживания близких родственников.

Футбол «Торпедо» одержало третью победу подряд в ФНЛ, обыграв «СКА-Хабаровск» Встреча третьего тура ФНЛ в Хабаровске завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 12-й минуте забил Иван Сергеев.

Происшествия Первый энергоблок Калининской АЭС включили в сеть Первый энергоблок Калининской АЭС в Тверской области подключили к сети, он работает на мощности 1070 МВт.

Общество ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.

Общество Минпромторг предлагает перестать считать пиво алкоголем Как ранее сообщало ИА REGNUM, пиво было приравнено к алкогольной продукции в 2011 году.

Происшествия На железной дороге на Ямале сошли с рельсов 13 вагонов При ЧП на участке железной дороги Собь-Харп в Ямало-Ненецком автономном округе сошли с рельсов 13 вагонов грузового поезда, причины случившегося выяснит комиссия, сообщили в пресс-службе Северной железной дороги (СЖД).

Политика Посольство России в Великобритании показало карту с украинским Крымом Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter-аккаунте карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.

Происшествия В Подмосковье за получение взятки задержали двух следователей Главное следственное управление СК РФ по Московской области совместно с ФСБ России выявили факт получения взятки следователями двух территориальных следственных отделов.

Игры В Rockstar Social Club обнаружили очередное упоминание PC-версии Red Dead Redemption 2 На сайте статистики Red Dead Redemption 2 в Rockstar Social Club нашли упоминание PC-версии игры.

Футбол Неймар не полетел с «ПСЖ» на товарищеский матч в Германию Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар не отправился вместе с командой на товарищеский матч в немецкий Нюрнберг, где парижане сегодня, 20 июля, проведут товарищескую встречу с одноимённой командой.

Экономика Кабмин одобрил поправки в сфере инвестпроектов в Крыму Законопроектом предлагается исключить нормы о необходимости согласования с Минэкономразвития России документации по планировке территории для размещения объектов, необходимых для реализации участниками свободной экономической зоны инвестиционных проектов, — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте кабмина.

Энергетика Путин объяснил, почему опасно сильно ограничивать рост цен на топливо Президент РФ Владимир Путин считает, что нельзя сильно ограничивать рост цен на моторное топливо, так как это может привести к остановке развития нефтепереработки в стране.

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Политика Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.

Шоу-бизнес Панин запустил очередную волну слухов о своей ориентации Актер Алексей Панин в Instagram в очередной раз запустил волну слухов о своей ориентации.

Происшествия СМИ узнали об аресте в деле о постройке завода по производству С-400 По данным правоохранительных органов, заключенный контракт не был выполнен полностью, хотя в 2016 году завод все же начал работать.