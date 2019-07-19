Экономика

«Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы Газпрома голландским судомREGNUM вчера в 07:52

Жалоба Газпрома в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» отклонена Апелляционным судом Амстердама (Нидерланды). Сообщение об этом обнародовано 19 июля «Нафтогазом».
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Суды в Амстердаме и Люксембурге отклонили апелляции «Газпрома» а рамках спора о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража, сообщает пресс-служба
 «Нафтогаза».
Полит.рувчера в 07:54

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«Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы «Газпрома» голландским судом

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«Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы «Газпрома» в евросудах

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«Нафтогаз» сообщил об отклоненных двумя судами апелляциях «Газпрома»

РБКвчера в 07:11
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