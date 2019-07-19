с чего всё началось

Жалоба Газпрома в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» отклонена Апелляционным судом Амстердама (Нидерланды). Сообщение об этом обнародовано 19 июля «Нафтогазом».

Политика Экипаж задержанного Ираном британского танкера останется на борту 19 июля Иран задержал танкер Stena Impero под флагом Великобритании в районе Ормузского пролива.

Футбол Экс-вратарь «Крыльев Советов» стал лучшим игроком финала Кубка Африки В финале Кубка Африки между сборными Сенегала и Алжира со счетом 1:0 победили номинальные гости, передает ТАСС.

Технологии Хакеры раскрыли тайного подрядчика российских спецслужб Хакеры взломали серверы IT-компании «Сайтэк», которая выполняла как минимум 20 непубличных проектов для российских спецслужб и ведомств.

Кино Netflix опубликовал первый тизер сериала «Ведьмак» Американская стриминговая платформа Netflix опубликовала первый официальный тизер первого сезона сериала «Ведьмак».

Футбол Конте: у «Интера» возникли трудности на трансферном рынке Наставник «Интера» Антонио Конте заявил, что у клуба существуют проблемы с продажей игроков на трансферном рынке.

Происшествия В Подмосковье задержали двух следователей СК В Московской области задержаны двое следователей территориальных отделов Следственного комитета по подозрению в получении взятки в размере 1,2 млн рублей.

Политика Российское посольство показало карту с украинским Крымом Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.

Политика Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для дочери режиссера Американский кинорежиссер Оливер Стоун попросил президента России Владимира Путина стать крестным отцом для его дочери.

Энергетика Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.

Общество Во Франции впервые жара достигла 46 градусов Температура впервые в истории измерений в стране достигла 46 градусов по Цельсию, а не 45,9 градуса, как сообщалось ранее, отмечает РИА Новости.

Шоу-бизнес Пригожин рассказал о судьбе многомиллионных доходов звезд Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, на что звезды шоу-бизнеса тратят свои заработанные многомиллионные доходы.

Космос OneWeb откроет завод в США для производства спутников связи Британская компания OneWeb планирует 22 июля открыть завод в США с целью производства спутников связи для своей глобальной орбитальной группировки, сообщила в пятницу компания.

Политика Климкин увидел в указе Путина намек на федерализацию Украины Указ президента России об упрощении процесса предоставления российского гражданства всем жителям Донецкой и Луганской областей сочли посланием Западу о необходимости начать федерализацию Украины.

Происшествия На Калининской АЭС после ЧП подключили к сети первый энергоблок Напомним, ранее из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на Калининской АЭС произошёл сбой в работе высоковольтных линий электропередачи, в связи с чем энергоблоки № 1, 2 и 4 приостановили свою работу.

Происшествия Лукашенко подписал закон об амнистии Белорусский лидер подписал закон, принятый и одобреный ранее обеими палатами парламента, согласно которому от уголовного наказания будут освобождены около шести тысяч человек.

Происшествия Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.

Политика На Украине заработала соцсеть ВКонтакте и российские новостные ресурсы Жители украинской столицы свободно заходят в соцсеть. Кроме того, открыли доступ к российским ресурсам РИА Новости, ТАСС, НТВ и другим.

Общество Минпромторг предложил разрешить ретейлерам не считать пиво алкоголем Больше всего из действующих ограничений отрасли мешает запрет на продажу пива в ПЭТ-упаковке объемом больше 1,5 л и запрет на продажи в ларьках и других нестационарных объектах, считает Дурдыев.

Авто АвтоВАЗ выпустит полицейские Lada Largus Компания «АвтоВАЗ» получила одобрение типа транспортного средства на модель Lada Largus в кузове универсал и фургон, которые будут предназначаться для следственного комитета, полиции, а также МЧС и аварийно-спасательных служб.

Технологии Обновление и высокие технологии: выдача бумажных паспортов в России прекратится в 2022 году Уже в следующим году ноу-хау начнут внедрять в Москве, а в 2022 году по всей России прекратится выдача бумажных паспортов.

Экономика О зарплатном неравенстве в России рассказал Росстат По словам директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимира Гимпельсона, чем сильнее суммы отличаются друг от друга, тем сильнее неравенство и выше доля людей с низкой оплатой труда.