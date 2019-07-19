Экономика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы Газпрома голландским судомREGNUM вчера в 07:52
Жалоба Газпрома в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» отклонена Апелляционным судом Амстердама (Нидерланды). Сообщение об этом обнародовано 19 июля «Нафтогазом».
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с чего всё началось
Суды в Амстердаме и Люксембурге отклонили апелляции «Газпрома» а рамках спора о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража, сообщает пресс-служба «Нафтогаза».Полит.рувчера в 07:54
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«Нафтогаз» заявил, что суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции «Газпрома»
Коммерсантъвчера в 07:54
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