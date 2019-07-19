Экономика

«Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы «Газпрома» голландским судомГазета.Ru вчера в 10:04

"Нафтогаз" утверждает, что суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции "Газпрома" на принудительное исполнение решений Стокгольмского арбитража. Тем самым путь к аресту активов российской компании в этих странах формально открыт.
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Суды в Амстердаме и Люксембурге отклонили апелляции «Газпрома» а рамках спора о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража, сообщает пресс-служба
 «Нафтогаза».
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«Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы «Газпрома» голландским судом

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