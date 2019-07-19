Экономика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома»Газета.Ru вчера в 09:09
Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".
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с чего всё началось
Суды в Амстердаме и Люксембурге отклонили апелляции «Газпрома» а рамках спора о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража, сообщает пресс-служба «Нафтогаза».Полит.рувчера в 07:54
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«Нафтогаз» заявил, что суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции «Газпрома»
Коммерсантъвчера в 07:54
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