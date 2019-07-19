с чего всё началось

Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".

Политика На Украине заработала соцсеть ВКонтакте и российские новостные ресурсы Жители украинской столицы свободно заходят в соцсеть. Кроме того, открыли доступ к российским ресурсам РИА Новости, ТАСС, НТВ и другим.

Космос Украина объявила о работе над пилотируемым космосамолетом На Украине начата разработка пилотируемого космического самолета и спутников-инспекторов, сообщает конструкторское бюро «Южное».

Космос Найденный австралийцем «золотой самородок» оказался метеоритом Небесное тело могло упасть на Землю от 100 до 1000 лет назад Австралийские геологи исследовали найденный золотоискателем Дэвидом Хоулом 17-килограмовый камень и выяснили, что это не "золотой самородок", а упавший с неба метеорит.

Здоровье Врачи предупредили об опасности детокс-диет для здоровья Медики считают, что популярные в России детокс-диеты несут угрозу человеческому здоровью.

Политика Зеленский оттолкнул министра обороны Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.

Происшествия Спящую россиянку изнасиловали в Барселоне Двое граждан Румынии могут быть причастны к изнасилованию и незаконном лишении свободы молодой россиянки в Барселоне.

Авто В Сети появились шпионские снимки нового электрокара Fiat 500e На шпионских фото, попавших в Сеть, автомобиль скрывает от посторонних глаз камуфляж.

Интернет Более 90% порносайтов передают данные пользователей третьим лицам Практически все сайты «для взрослых» передают данные пользователей третьим сторонам — рекламным компаниям и веб-аналитикам.

Общество В России предложили не считать пиво алкоголем Как отмечается, Минпромторг предложил перестать считать пиво алкогольной продукцией.

Политика В Киеве зарегистрировали более 600 нарушений перед выборами в Раду Киевская полиция во время предвыборной кампании перед внеочередными выборами в Верховную раду зарегистрировала 642 нарушения избирательного законодательства, расследуется 38 уголовных дел, сообщает в субботу пресс-служба ведомства.

Политика Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.

Происшествия Луценко заявил о «проверке десятков тысяч лиц» из-за убийства Шеремета Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в рамках расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета «допрошены сотни лиц и проверены десятки тысяч».

Политика Новая глава Еврокомиссии призывает говорить с Россией с позиции силы "Наша привилегия как демократических стран – отвечать прозрачностью, свободой прессы и открытым обсуждением", - цитирует слова Урсулы фон дер Ляйен РИА "Новости".

Происшествия Глава отдела МВД Москвы уволилась после ареста коллеги из ФСБ Руководитель "банковского" отдела Главного следственного управления МВД Москвы Полина Цыпина уволилась со службы.

Шоу-бизнес Елена Захарова продемонстрировала фигуру в бикини Елена позирует на фоне скал и волн, облачённая в пятнистое бикини, благодаря которому отлично видно "стальной" пресс 43-летней актрисы.

Футбол Konami представила Аршавина в качестве легенды в PES 2020 Компания Konami представила экс-нападающего «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрея Аршавин в качестве легенды в футбольном симуляторе PES 2020.

Игры Сооснователь Blizzard Фрэнк Пирс ушёл из компании Сооснователь студии Blizzard Фрэнк Пирс (Frank Pearce) ушёл в отставку. Об этом сообщается на сайте компании.