с чего всё началось

Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".

Политика Порошенко не пустили в зал заседания Европарламента Экс-президенту Украины Петру Порошенко не разрешили пройти в зал заседания Европарламента.

Политика В США оценили проект России по газопроводу Иран — Пакистан — Индия США поддерживают роль Пакистана в торговле в регионе, но выступают против непрозрачных инфраструктурных проектов, сказала представитель администрации Соединенных Штатов насчет возможного строительства при участии РФ газопровода Иран — Пакистан — Индия.

Общество Вопрос о строительстве КПО в Ликино-Дулеве решат после ряда экспертиз В настоящее время местные власти проводят все необходимые экспертизы. Только после этого решится судьба экологического вопроса.

Политика США заявили, что не намерены снабжать продуктами лагерь Эр-Рукбан Соединенные Штаты не намерены обеспечивать продовольствием беженцев в лагере Эр-Рукбан, расположенном в подконтрольном США районе на юге Сирии, сообщил в пятницу спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри на ежегодном форуме по безопасности в городе Аспен, штат Колорадо.

Армия и оружие Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране Король Саудовской Аравии объявил о готовности разместить в стране военный контингент США.

Общество Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.

Происшествия Землетрясение магнитудой 5,1 случилось в Афинах Землетрясение магнитудой 5,1 случилось в Греции неподалеку от Афин.

Политика Путин рассказал о своем президентстве Российский президент Владимир Путин рассказал о том, устал ли он быть лидером страны.

Армия и оружие США разрабатывают операцию для защиты судоходства на Ближнем Востоке «Центральное командование США разрабатывает международную морскую операцию «Страж», чтобы усилить надзор и безопасность на ключевых водных путях на Ближнем Востоке и обеспечить свободу судоходства в свете недавних событий в регионе Персидского залива», — говорится в заявлении на сайте командования.

Футбол «Аякс» подпишет защитника сборной Мексики «Аякс» из Амстердама согласовал с мексиканской «Америкой» покупку защитника Эдсона Альвареса.

Армия и оружие Иран опубликовал видео со «сбитого» США беспилотника Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что американский десантный корабль USS Boxer сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.

Политика Путин заявил, что сокращения бюджетных мест в российских вузах нет Президент России Владимир Путин заявил, что сокращения числа бюджетных мест в российских вузах нет, делать это не планируется.

Происшествия Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.

Происшествия В Петербурге грузовик с металлоломом столкнулся с автобусом На Софийской улице Санкт-Петербурга грузовик с прицепом, нагруженным металлоломом, после проезда на запрещающий сигнал столкнулся с автобусом.

Политика Путин устроил разнос иркутским чиновникам Ликвидация последствий наводнения в Иркутской области идёт неудовлетворительно. Владимир Путин заявил об этом на совещании в Братске.

Интернет Приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн В промежуток с 9 по 19 июля разработчики приложения для обработки фотографий FaceApp заработали более $1 млн, пишет Forbes со ссылкой на данные App Annie.

Здоровье Минздрав разработал медкарту пациента с ВИЧ Минздрав разработал медицинскую карту пациента с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), которая должна способствовать лучшему сбору статистических данных и учету людей с ВИЧ в стране.

Политика Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду Лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили сообщил, что его партия не будет участвовать в выборах в Верховную раду Украины.

Общество Акимов представил образец электронного паспорта гражданина РФ Вице-премьер Максим Акимов в среду показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России, передает ТАСС.

Транспорт В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах.