с чего всё началось

Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".

Общество Врачи оценили состаривающее приложение FaceApp Медики высказали свое мнение о мобильном приложение FaceApp, с помощью которого пользователи пытаются выяснить, как они будут выглядеть в старости.

Политика Украинский посол заявил о подрыве доверия к Германии Возвращение российской делегации в ПАСЕ привело к подрыву доверия к Германии со стороны Киева.

Футбол Валерий Карпин: «Вы все видели. Вот и напишите про это судейство» Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча второго тура РПЛ со "Спартаком" (2:2) заявил, что команда добилась ничьи вопреки судейству.

Экономика Росстат: зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей Например, в Москве средняя зарплата составила около 96 тысяч рублей, а медиана— 66 тысяч рублей.

Происшествия Два человека получили ранения при стрельбе на севере Москвы Неизвестный мужчина ранил двух человек из травматического пистолета на севере Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

Интернет Компания Google получила патент на гибридный ноутбук «2-в-1» На этой неделе патентное бюро США выдало поисковому гиганту соответствующий патент на гибридный ноутбук «2-в-1».

Армия и оружие В Донбассе отреагировали на обстрел Первомайска Украинские силовики обстреляли Первомайск за несколько часов до перемирия, чтобы спровоцировать ополченцев на срыв договоренностей.

Политика В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму На проспекте Сахарова в Москве завершился митинг за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму.

Общество Lufthansa вслед за British Airways приостановила полеты в Каир Немецкая авиакомпания Lufthansa 20 июля приостановила полеты в Каир по соображениям безопасности.

Происшествия В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего россиянина Сотрудники правоохранительных органов Польши обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, пропавшего в середине июля после гибели своего отца.

Технологии ФСБ разрабатывала систему слежки за пользователями сети TOR Оказалось, что ее сотрудники разрабатывали для ФСБ средства слежки за пользователями сети TOR и еще около 20 непубличных проектов, сообщает Би-би-си.

Политика Зеленский показал на видео ржавую «Украину» Президент Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором можно увидеть удручающее состояние ракетного крейсера "Украина".

Происшествия Поезд «Ласточка» насмерть сбил пешехода под Выборгом В Выборгском районе Ленинградской области под колёса электропоезда «Ласточка» сообщением «Петербург – Выборг» попал пешеход.

Экономика S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-» Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».

Политика Опубликовано видео задержания Ираном британского танкера Агентство Ruptly опубликовало видео задержания британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.

Футбол «Арсенал» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единоборства Получивший отек мозга после боя Дадашев находится в коме Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезную травму в бою с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, находится в медикаментозной коме, сообщает РИА "Новости".

Наука Потребление соли увеличивает случаи инсультов и инфарктов Американские специалисты провели новое исследование, в ходе которого пришли к выводу, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое в одинаковой степени влияют на вероятность сердечного приступа и инсульта.

Футбол «Армавир» проиграл «Нефтехимику», «Балтика» уступила «Чайке» «Армавир» на своем поле уступил «Нефтехимику». В составе победителей голы на свой счет записали Денис Макаров и Мераби Уридия.

Футбол Футболист «Ливерпуля» Ван Дейк надеется получить «Золотой мяч» Защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк надеется изменить тенденцию, согласно которой «Золотой мяч» получают исключительно игроки группы атаки.

Общество ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.

Космос Величайшая тайна. Как возникла жизнь на Земле Некоторые РНК уже удалось синтезировать (Эмиль Фишер и Оскар Пилоти), воспроизводя предполагаемые условия существования Земли миллиарды лет назад.

Авто В продаже появились новые кузова для VW Transporter первого поколения Отныне любой желающий может отреставрировать легендарный микроавтобус Volkswagen Transporter первого поколения.

Происшествия Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.