с чего всё началось

Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".

Политика Пять партий могут пройти в Верховную раду по итогам выборов Пять партий смогут преодолеть пятипроцентный барьер и попасть по итогам внеочередных выборов в новый состав Верховной рады.

Политика Трех генералов Росгвардии заменили сотрудниками ФСБ По указу президента в отставку были отправлены сразу три генерал-лейтенанта. Одного из них заменил сотрудник, служивший в ФСБ.

Политика На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.

Общество Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.

Экономика Брат президента Молдавии стал акционером компании Игоря Чайки Акционером компании "Архплей Девелопмент", принадлежащей предпринимателю Игорю Чайке, стал брат президента Молдавии Игоря Додона Александр, сообщает "Прайм".

Авто Компания Hyundai показала новую систему смены передач у гибрида Технология ASC помогает уменьшить эти потери благодаря новому программному обеспечению логики управления для HCU, которое синхронизирует скорости вращения двигателя и коробки передач.

Политика Путин потребовал от чиновников не хамить гражданам Президент России Владимир Путин потребовал от властей не допускать хамства при общении с гражданами и относиться к ним с уважением.

Шоу-бизнес Алла Пугачева проигнорировала общение с журналистами в Юрмале Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева проигнорировала общение с журналистами в Юрмале.

Авто Объявлены цены на Lada XRay Cross с вариатором На днях (22 июля) в продажу поступит новая версия LADA XRay Cross с вариатором Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk.

Политика В Донбассе открестились от поддержки плана Медведчука Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) не поддерживают план лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука по созданию автономного региона.

Футбол «Ростов» жёстко отреагировал на трансфер Мирзова в «Спартак» Футбольный клуб «Ростов» выступил с официальным заявлением, прокомментировав слова спортивного директора «Арсенала» Андрея Рудакова по поводу трансфера полузащитника Резиуана Мирзова в московский «Спартак».

Космос Госкомиссия утвердила экипаж новой экспедиции на МКС Государственная комиссия утвердила новый экипаж длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), который отправится 20 июля на орбиту с космодрома Байконур на пилотируемом корабле "Союз МС-13".

Кино Netflix наполнит сериал «Ведьмак» сценами секса и насилия Во время создания сериала «Ведьмак» сценаристы отталкивались от работ польского писателя Анджея Сапковского.

Происшествия Взорвавшийся на «Лошарике» аккумулятор могли сделать в Петербурге Аккумулятор, который загорелся на атомной глубоководной станции проекта 10831 «Лошарик», могли сделать в Петербурге.

Армия и оружие Украина планирует купить у Польши списанные ракетные катера Украина может приобрести у Польши списанные большие ракетные катера ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ, сообщает "Украинский милитаристский портал" со ссылкой на собственные источники.

Политика Премьер Косово подал в отставку Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика За работу не преследуют: в ОБСЕ призвали Киев освободить Вышинского Официальный представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал украинские власти освободить из тюрьмы руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Общество Во Франции зафиксирована самая высокая температура в истории страны Во французском городе Верарг зафиксировали самую высокую температуру в истории страны.

Армия и оружие В сети появилось видео ракетных стрельб в Черном море В ходе учений боевые расчеты поразили морские цели условного врага Видеокадры с места учений фрегата "Адмирал Макаров" и берегового ракетного комплекса "Утес" опубликованы телеканалом "Звезда".

Политика Советники Зеленского заговорили о наступлении на Донбасс Что касается советника президента Потураева, то в 2014 году он призывал к массовым публичным казням жителей Донбасса, не поддержавших государственный переворот.

Спорт Российские синхронистки выиграли золото ЧМ в произвольной программе Российские синхронистки выиграли золото в соревнованиях групп в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу (Южная Корея).