с чего всё началось

Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".

Политика Зеленский оттолкнул министра обороны Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.

Спорт Российские синхронистки выиграли золото ЧМ в произвольной программе Российские синхронистки выиграли золото в соревнованиях групп в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу (Южная Корея).

Происшествия СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.

Происшествия Героиню интервью о героине отпустили из СИЗО под подписку о невыезде Героиню интервью о героине Тэо Логос (настоящее имя — Анна Глазова), обвиняемую в незаконном обороте наркотиков, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

Авто Названы самые аварийные марки грузовиков Как следует из статистики, самые аккуратные дальнобойщики водят КрАз и "Урал". Частота убытков этих грузовиков – 0,5% и 1,2% соответственно.

Общество Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства.

Путешествия Туристы Кубани получили штрафы за отказ платить курортный сбор Побывавшие на курортах Краснодарского края туристы, которые не пожелали оплатить курортный сбор, начали получать штрафы, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Политика Порошенко не пустили в зал заседания Европарламента Экс-президенту Украины Петру Порошенко не разрешили пройти в зал заседания Европарламента.

Футбол Гилерме продлил контракт с «Локомотивом» на три года Вратарь сборной России по футболу Маринато Гилерме продлил контракт с "Локомотивом" на три года, сообщается на сайте московского клуба.

Экономика Минфин опроверг возникновение ипотечного кризиса в России Минфин считает безосновательными «рассуждения» об ипотечном кризисе в России, говорится в заявлении замминистра Алексея Моисеева, поступившем в распоряжение РБК.

Шоу-бизнес 52-летняя актриса Николь Кидман снова станет мамой Звездная пара Николь Кидман и Кит Урбан скоро снова станут родителями.

Транспорт На Большой кольцевой линии метро произошел сбой В утренний час пик сегодня в московском метро произошел сбой на Большой кольцевой линии.

Политика Пушков рекомендовал «Нафтогазу» умерить амбиции по транзиту газа Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рекомендовал "Нафтогазу" не ставить России условия по транзиту, поскольку именно Киеву нужен этот договор.

Политика Зеленский уволил посла Украины в США Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в Вашингтоне, а также с должности украинского посла в Антигуа и Барбуде и Тринидаде и Тобаго, которые он занимал по совместительству.

Футбол Андрей Аршавин: «Ростов» является фаворитом в матче со «Спартаком» «Спартак» пока не может найти свою игру, не может определиться с составом. Думаю, что «Ростов» является фаворитом в матче со «Спартаком».

Интернет Приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн В промежуток с 9 по 19 июля разработчики приложения для обработки фотографий FaceApp заработали более $1 млн, пишет Forbes со ссылкой на данные App Annie.

Кино Умер актер сериала «Государственная граница» Август Милованов Актер снимался в трех сериях этого фильма. Кроме того, Милованов является народным артистом и лауреатом государственной премии Белоруссии.

Хоккей «Еще пожалеет»: Панарину пригрозили за критику России Олимпийский чемпион Александр Кожевников посчитал, что из-за подписания головокружительного контракта Панарина "понесло не туда".