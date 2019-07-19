с чего всё началось

Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".

Политика В Иране заявили о задержании британского танкера в Ормузском проливе В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о задержании в районе Ормузского пролива британского нефтяного танкера Stena Impero.

Общество ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.

Происшествия Замначальника УФСИН по Самарской области задержан при получении взятки Первый заместитель начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Самарской области Денис Шматов задержан по подозрению во взяточничестве, сообщил агентству "Интерфакс" заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

Интернет Более 90% порносайтов передают данные пользователей третьим лицам Практически все сайты «для взрослых» передают данные пользователей третьим сторонам — рекламным компаниям и веб-аналитикам.

Происшествия Пассажир метро в Петербурге порезал двух глухонемых мужчин Пассажир метро в Санкт-Петербурге набросился с ножом на двух мужчин, которые промолчали в ответ на заданный им вопрос.

Политика Оскорбивший Путина грузинский журналист вернется в эфир Отстраненный на два месяца от работы журналист «Рустави 2» Георгия Габуния по истечении срока взыскания сможет вернуться к выполнению своих служебных обязанностей.

Армия и оружие ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня Народная милиция самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) издала приказ о прекращении огня с полуночи 21 июля в рамках договора о перемирии в Донбассе.

Политика На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.

Наука Ученые выяснили, что стресс предшествует развитию рака Американские кардиологи выяснили, что так называемый синдром такоцубо или «синдром разбитого сердца» связан с развитием онкологических заболеваний.

Происшествия Новобранца с менингитом спасают в реанимации ВМА В Петербурге в реанимацию Военно-медицинской академии доставили 19-летнего Глеба Д. – новобранца из воинской части, расположенной во Всеволожском районе Ленобласти.

Политика Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.

Политика Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины Полторака Президент Украины Владимир Зеленский резко оттолкнул от себя министра обороны Степана Полторака.

Футбол У Зидана есть план по трансферу Погба в «Реал» В любом случае у клуба есть план. Я выгляжу глупо, когда отвечаю одно и то же про Погба.

Происшествия СМИ узнали об аресте в деле о постройке завода по производству С-400 По данным правоохранительных органов, заключенный контракт не был выполнен полностью, хотя в 2016 году завод все же начал работать.

Происшествия На Киевской таможне задержан грузовик с сотней картин из Франции Сотрудники Киевской таможни нашли в прибывшем из Франции грузовике 98 картин, которые были спрятаны среди деревянных рам.

Политика США изменят тест на получение гражданства «Обновление, поддержание и улучшение теста, который является современным и актуальным, является нашей обязанностью для оказания помощи потенциальным новым гражданам в понимании значения гражданства США и ценностей, которые объединяют всех американцев», — приводятся слова исполняющего обязанности директора USCIS Кена Куччинелли.

Экономика Россиян предупредили о росте безработицы из-за предпенсионеров Минтруд прогнозирует рост безработицы в 1,6 раза в 2020 году за счет граждан предпенсионного возраста, передает «Интерфакс».

Происшествия На Ямале грузовой поезд сошел с рельсов Грузовой поезд сошел с рельсов на железной дороге в Ямало-Ненецком автономном округе, обошлось без пострадавших, сообщили РИА Новости в субботу в региональном управлении МЧС.

Недвижимость Путин поручил субсидировать первый взнос по ипотеке Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил кабинету министров подготовить предложения по субсидированию россиянам из средств бюджета первого взноса по ипотеке или возмещению процентной ставки.

Армия и оружие Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране Король Саудовской Аравии объявил о готовности разместить в стране военный контингент США.

Происшествия Глава отдела МВД Москвы уволилась после ареста коллеги из ФСБ Руководитель "банковского" отдела Главного следственного управления МВД Москвы Полина Цыпина уволилась со службы.

Происшествия Аварийная посадка самолета в океане попала на видео Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в океан на побережье американского города Оушен-Сити.

Политика Трех генералов Росгвардии заменили сотрудниками ФСБ По указу президента в отставку были отправлены сразу три генерал-лейтенанта. Одного из них заменил сотрудник, служивший в ФСБ.

Армия и оружие Глава военной разведки США сравнил угрозы со стороны России и Китая Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.