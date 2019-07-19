с чего всё началось

Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".

Политика Путин прокомментировал план Медведчука по Донбассу Президент России Владимир Путин прокомментировал план главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука относительно Донбасса.

Экономика Работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии в августе В начале августа работавшим в прошлом году пенсионерам беззаявительно перерасчитают страховые пенсии.

Происшествия СМИ узнали об аресте в деле о постройке завода по производству С-400 По данным правоохранительных органов, заключенный контракт не был выполнен полностью, хотя в 2016 году завод все же начал работать.

Политика Саммиты БРИКС и ШОС перенесут из Челябинска в Петербург В свою очередь Текслер поблагодарил за решение сохранить ранее предусмотренный объем федеральных средств.

Происшествия Дезертир с гранатой задержан у здания Рады В Киеве сотрудники полиции задержали у здания Рады мужчину с гранатой в сумке.

Общество В Южной Корее усиливается бойкот японских товаров В Южной Корее проведен социологический опрос, из которого следует, что в условиях торговых споров между Сеулом и Токио более половины потребителей страны уже присоединились к бойкоту японских товаров, сообщает 18 июля Синьхуа со ссылкой на информацию, опубликованную южнокорейскими СМИ.

Кино Ивонн Страховски присоединится к Крису Пратту в «Призрачном призыве» Ивон Страховски, известная по роли в сериале «Рассказ служанки», присоединится к актерскому составу фильма Криса МакКоя «Призрачный призыв».

Происшествия Хакеры взломали сайт и Twitter Скотленд-Ярда для рассылки оскорблений Электронный почтовый ящик лондонской полиции был взломан хакерами для отправки писем странного, а иногда нецензурного содержания.

Футбол Сборная Алжира выиграла Кубок африканских наций Алжир во второй раз в своей истории выиграл Кубок африканских наций. Впервые эта команда стала обладателем трофея в 1990 году.

Хоккей Труба подписал с «Рейнджерс» семилетний контракт на 56 млн долларов По прошлому контракту хоккеист зарабатывал 5,5 млн долларов в год. «Рейнджерс» приобрели права на Трубу в результате обмена с «Виннипегом».

Экономика S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-» Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».

Энергетика Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.

Политика Зеленский оттолкнул министра обороны Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.

Армия и оружие База в тумане: моряки Северного флота замаскировали Североморск Военнослужащие РХБЗ замаскировали аэрозолем главную базу Северного флота - Североморск - от учебного удара с воздуха.

Политика Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области Российский лидер Владимир Путин заявил, что ему не нравится, как идет темп устранения последствий наводнений, накрывших Иркутскую область.

Футбол Защитник ФК «Уфа» обзвонил активных болельщиков клуба Защитник футбольного клуба «Уфа» Данил Круговой позвонил нескольким активным болельщикам, которые в прошлом сезоне приобретали абонементы на игры — он попросил поддержать команду и в нынешнем сезоне.

Политика Украинский министр назвал указ Зеленского цирком Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком подписанный президентом страны Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог.

Футбол Генич ожидает сухой победы ЦСКА над «Оренбургом» В прошлом сезоне «Оренбург» обыграл ЦСКА (3:2) в Москве, причем по делу.

Наука Низкие дозы радиации способствуют развитию раковых клеток Эксперты обнаружили, что низкие дозы радиации увеличивают количество клеток с мутацией гена р53, хорошо известном генетическом изменении, связанном с раком.