Энергетика

«Нафтогаз» согласился снизить цену газа украинцамOilCapital.ru 06:11

Если же рыночная цена газа для промышленности превысит определенный кабинетом уровень, то цена для населения останется на этом уровне.
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