Энергетика
«Нафтогаз» согласился снизить цену газа украинцамOilCapital.ru 06:11
Если же рыночная цена газа для промышленности превысит определенный кабинетом уровень, то цена для населения останется на этом уровне.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Украинское правительство и «Нафтогаз» согласовали снижение цен на газ для населения
Коммерсантъвчера в 16:41
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 23:07, Ашберн
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Здоровье
Удар по самолечению: инстаграм-доктора вывели на чистую воду
Инстаблогера Елену Корнилову заподозрили во лжи. В РАН признали ее советы самолечением, а дипломы — подделкой.
Обновлено в 15:32
Экономика
Пенсионерам пересчитают социальную доплату в мае
ПФР увеличит выплаты также тем пенсионерам, которые не дополучили повышенный размер пенсий с начала 2019 года.
Обновлено в 07:01
Футбол
«Манчестер Сити» хочет приобрести у «Реала» Льоренте
"Манчестер Сити" хочет подписать полузащитника "Реала" Маркоса Льоренте.
Обновлено в 20:41
Политика
Зеленскому посоветовали не встречаться с Путиным один на один
Советник победителя украинских президентских выборов Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин выступил против его прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 22:16
Экономика
Росстат насчитал 1,75 трлн руб. лишних доходов россиян за три года
«В 2014 году снижение доходов населения оказалось несколько сильнее, чем показывали оценки по старой методологии, в 2015–2017 годах — несколько слабее, в 2018 году и прежняя, и обновленная методологии показали, что темпы изменения реальных располагаемых доходов оказались близки к нулю», — говорится в комментарии Росстата.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Бастрыкин назвал причины стрельбы в керченском колледже
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил на международной научно-практической конференции во Всероссийском государственном университете юстиции и рассказал, какие причины толкнули студента Владислава Рослякова устроить стрельбу в колледже в Керчи.
Обновлено в 15:34
Шоу-бизнес
Ученые назвали простой и экономичный способ похудеть
Ученые назвали простое действие, которое, не задумываясь, выполняют почти все люди на планете. Этим действием стали обычные прогулки.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Маск прокомментировал взрыв Tesla на парковке в Шанхае
Обновлено в 19:19
Политика
МИД Украины заявил о «смене тона» России по делу о задержанных моряках
В МИД Украины заявили об "изменении тона разговора" с Россией по делу о задержанных в ходе провокации в Керченском проливе моряках.
Обновлено в 21:07
Авто
Toyota готовит новый компактный кроссовер
В течение 3 лет японский автопроизводитель Toyota выпустит 12 новых и обновленных моделей.
Обновлено в 02:02
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес
Певица МакSим госпитализирована после ДТП
Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Восемь человек пострадали при падении рекламного щита в Екатеринбурге
По меньшей мере восемь человек пострадали при падении рекламного щита на людей в Екатеринбурге.
Обновлено в 14:35
Политика
Кальюлайд: встреча с Путиным вывела Эстонию на новый уровень
Sputnik Эстония уже писал о том, как 18 апреля в Москве эстонский президент Керсти Кальюлайд приняла участие в открытии реновированного здания посольства ЭР и встретилась в Кремле с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:00
Политика
Ким Чен Ын отказался попробовать каравай
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын по прибытию на приграничную станцию Хасан не попробовал каравай.
Обновлено в 22:23
Армия и оружие
Россия начнет поставки бронетранспортеров БТ-3Ф в Индонезию
АО «Рособоронэкспорт» госкорпорации «Ростех» подписало с министерством обороны Индонезии контракт на поставку боевых машин пехоты БМП-3Ф и плавающих бронетранспортеров БТ-3Ф, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие
Baza: Минобороны РФ скрыло истинную причину крушения МиГ-31 в Бурятии
Министерство обороны России скрыло причину крушения истребителя МиГ-31 в Бурятии.
Обновлено в 05:40
Политика
Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным
Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.
Обновлено в 09:52
Политика
ФБР рассекретило досье о «бегстве» Гитлера в Аргентину
Обновлено в 04:52
Гаджеты
Компания Xiaomi представила электровелосипед с запасом хода в 120 км
В движение Электровелосипед приводит бесколлекторный двигатель мощностью 350 Вт. В настоящее время electric bicycle T1 доступен лишь на платформе коллективного финансирования Xiaomi.
Обновлено в 14:47
Технологии
«Яндекс» выпустил карту «Яндекс.Плюс» с кэшбэком до 10%
Карта может быть кредитной или дебетовой, и дает кэшбэк при пользовании сервисами «Яндекса» до 10% от затрачиваемых средств «Яндекс» презентовал банковскую карту World Mastercard, названную по аналогии с подпиской на сервисы компании «Яндекс.Плюс».
Обновлено в 06:56
Общество
Налоговики разъяснили, нужно ли платить налог на теплицы и парники
Да и налогом парники не облагаются.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Власти Забайкалья оценили ущерб от пожаров почти в 600 млн руб
Предварительный ущерб агропромышленному комплексу Забайкальского края от природных пожаров оценивается в 591 млн руб. Об этом говорится на сайте правительства региона.
Обновлено в 22:39
Футбол
«Барселона» одержала победу над «Алавесом»
Обновлено в 17:22
Армия и оружие
«Вертолеты России» разрабатывают проект синхрокоптера
АО «Камов», входящее в холдинг «Вертолеты России», разработало эскизный проект «синхрокоптера» с винтами, вращающимися внахлест.
Обновлено в 19:07
Политика
О полном контроле над Венесуэлой заявил Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство страны полностью контролирует республику. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:55