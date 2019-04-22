Энергетика
«Нафтогаз» согласился снизить цену газа украинцамOilCapital.ru 06:11
Изменения в действующие договоры на продажу газа между «Нафтогазом» и всеми облгазсбытами и теплоэнерго, которые приобретают газ для населения, будут внесены в течение мая текущего года.
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Украинское правительство и «Нафтогаз» согласовали снижение цен на газ для населения
Коммерсантъвчера в 16:41
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