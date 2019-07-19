с чего всё началось

«Нафтогаз» заявил о готовности «хоть прямо сейчас» начать работать над соглашением о продлении транзита российского газа через Украину после 2019 года. Об этом исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко написал в своем Facebook.

Армия и оружие В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник Заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранская сторона не теряла беспилотник и сообщение президента США Дональда Трампа о сбитом дроне может касаться американского беспилотного аппарата.

Культура Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Происшествия Двух человек госпитализировали после инцидента с Boeing в Шереметьево Два пассажира были госпитализированы после задымления самолета Boeing 737 авиакомпании Nordwind («Северный ветер»), направлявшегося из Москвы в Ереван.

Политика Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.

Общество Вулкан Этна на Сицилии усилил активность Специалисты Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv) зафиксировали новое усиление активности вулкана Этна на восточном побережье острова Сицилия.

Происшествия Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.

Интернет «Яндекс» научился определять доходы своих пользователей Новая технология компании «Яндекс» позволяет определять уровень доходов клиентов сервисов.

Политика В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение санкций против "24 высокопоставленных сотрудников российской Службы безопасности и их близких соратников".

Политика Путин упростил получение паспортов РФ для всех жителей Донбасса Паспорта Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.

Армия и оружие Пострадавшая при обстреле жительница Донецка скончалась в больнице Жительница Донецка, пострадавшая при обстреле, умерла в больнице. Она получила осколочные ранения накануне, 18 июля.

Политика Порошенко не пустили в зал Европарламента Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.

Технологии Умные домофоны начали устанавливать на домах Барнаула Чтобы барнаульцы чувствовали себя в большей безопасности, на дверь многоквартирника теперь можно установить умный домофон.

Происшествия Четвёртый энергоблок Калининской АЭС выведен на номинальную мощность Четвёртый энергоблок Калининской атомной электростанции в Тверской области, который ранее был отключён вместе с другими блоками от сети, возобновил свою работу на номинальной мощности.

Интернет Google и Facebook следят за пользователями порносайтов Исследователи Корнеллского университета в США выяснили, что Google и Facebook следят за пользователями, которые в режиме инкогнито посещают порносайты.

Шоу-бизнес 52-летняя актриса Николь Кидман ждет ребенка Николь Кидман, которой исполнилось 52 года, вновь ждет ребенка. Кидман забеременела в 52 года с помощью ЭКО.

Общество В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.

Армия и оружие В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57 Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.

Транспорт В России введут штрафы за бесплатный проезд по платным дорогам В случае однократного бесплатного проезда по платной дороге водитель получит по почте штраф на сумму 2500 рублей.

Культура Актер из детского телешоу рассказал о «разврате» за кадром Актер Ронни Ле Дрю (Ronnie Le Drew) рассказал о сексуальных инцидентах с участием кукол за кадром детского телешоу Rainbow.

Общество Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона Самое большое количество работников с зарплатой свыше 1 млн руб. трудится в сфере торговли и ремонта транспорта — 1960 человек, это 0,1% всех сотрудников отрасли.

Армия и оружие Опубликовано видео ракетных стрельб в Черном море Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных стрельб фрегата "Адмирал Макаров" и берегового ракетного комплекса "Утес" в Черном море.

Политика Порошенко уличили в вечерних разговорах с Медведчуком Экс-президент Украины Петр Порошенко находится в абсолютном диалоге с главой политсовета "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком, сообщает LB.ua.