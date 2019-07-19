с чего всё началось

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.

Политика Гендиректора «Рустави 2» уволили Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники.

Происшествия В Подмосковье раскрыли банду обнальщиков Сотрудники полиции задержали в Подмосковье руководителей и участников организованной группировки, которая занималась нелегальным обналичиванием денег.

Политика Зеленский подтвердил готовность обменять Вышинского на Сенцова Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова.

Политика МИД РФ назвал закрытой тему «винных» санкций в отношении Грузии В Российской Федерации является закрытой тема так называемых «винных» санкций в отношении Грузии.

Экономика Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.

Шоу-бизнес Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.

Общество В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.

Происшествия Двух человек госпитализировали после инцидента с Boeing в Шереметьево Два пассажира были госпитализированы после задымления самолета Boeing 737 авиакомпании Nordwind («Северный ветер»), направлявшегося из Москвы в Ереван.

Армия и оружие Украина задумалась о покупке у Польши списанных ракетных катеров Украина рассматривает возможность покупки у Польши списанных ракетных катеров ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ.

Происшествия Названы новые тайные тюрьмы в Мариуполе Бывший сотрудник СБУ Украины сообщил новые сведения о тайных тюрьмах в Мариуполе. Об этом передает РИА "Новости".

Общество Путин поздравил Александра Ширвиндта с 85-летием Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта с 85-летним юбилеем, отметив талант и многогранность народного артиста РСФСР.

Авто Обновленный Hyundai Solaris получил новый мотор Как пишет источник, при обновлении Hyundai Solaris получит не только внешние изменения, но и новый 1,6-литровый мотор Smartstream, который отличается системой двухточечного впрыска топлива.

Политика Зеленский поручил упростить порядок предоставления гражданства Украины Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел разработать упрощенный механизм для получения гражданства этническим украинцам, "стремящимся присоединиться к развитию своей исторической родины", сообщает пресс-служба администрации президента.

Политика Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.

Армия и оружие В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57 Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.

Политика Патрушев призвал защитить молодых интернет-пользователей от зарубежных спецслужб Российскую молодежь необходимо защитить от посягательств иностранных спецлужб и НКО и поставить заслон перед деструктивной информацией, особенно в интернете, считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Происшествия Испуганный водитель катал пешехода на капоте авто в Петербурге В Санкт-Петербурге водитель подрался с пешеходом и прокатил его на капоте автомобиля.

Политика В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение санкций против "24 высокопоставленных сотрудников российской Службы безопасности и их близких соратников".

Энергетика Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.

Транспорт Движение на Большой кольцевой линии метро в Москве восстановили Движение поездов на Большой кольцевой линии Московского метрополитена восстановлено, сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.

Космос Американский эксперт назвал главный страх человечества в космосе Эксперт, автор книг по истории освоения космоса Род Пай рассказал, какой страх мешает человечеству покорить Марс.