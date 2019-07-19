Политика
Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газаРИА Новости вчера в 22:25
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.
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с чего всё началось
«Нафтогаз» готов договариваться с Россией о сохранении поставок газа по сценарию, предложенному Еврокомиссией, если на такой вариант согласится Москва, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.РБКвчера в 14:46
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«Нафтогаз» готов к переговорам по транзиту российского газа через Украину
Говорит Москвавчера в 13:52
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 04:42, Вашингтон
Культура
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии
Обновлено в 01:26
Кино
Появился первый трейлер фильма «Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка»
В интернете опубликовали первый трейлер фильма Кевина Смита «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка», пишет «Киноафиша».
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Гендиректора «Рустави 2» уволили
Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
В Подмосковье раскрыли банду обнальщиков
Сотрудники полиции задержали в Подмосковье руководителей и участников организованной группировки, которая занималась нелегальным обналичиванием денег.
Обновлено в 02:56
Политика
Зеленский подтвердил готовность обменять Вышинского на Сенцова
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова.
Обновлено в 03:27
Политика
МИД РФ назвал закрытой тему «винных» санкций в отношении Грузии
В Российской Федерации является закрытой тема так называемых «винных» санкций в отношении Грузии.
Обновлено в 04:35
Экономика
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено 17 июля в 21:52
Общество
В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса
Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Двух человек госпитализировали после инцидента с Boeing в Шереметьево
Два пассажира были госпитализированы после задымления самолета Boeing 737 авиакомпании Nordwind («Северный ветер»), направлявшегося из Москвы в Ереван.
Обновлено вчера в 23:51
Армия и оружие
Украина задумалась о покупке у Польши списанных ракетных катеров
Украина рассматривает возможность покупки у Польши списанных ракетных катеров ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ.
Обновлено в 01:33
Происшествия
Названы новые тайные тюрьмы в Мариуполе
Бывший сотрудник СБУ Украины сообщил новые сведения о тайных тюрьмах в Мариуполе. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:48
Общество
Путин поздравил Александра Ширвиндта с 85-летием
Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта с 85-летним юбилеем, отметив талант и многогранность народного артиста РСФСР.
Обновлено в 04:18
Авто
Обновленный Hyundai Solaris получил новый мотор
Как пишет источник, при обновлении Hyundai Solaris получит не только внешние изменения, но и новый 1,6-литровый мотор Smartstream, который отличается системой двухточечного впрыска топлива.
Обновлено в 03:27
Политика
Зеленский поручил упростить порядок предоставления гражданства Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел разработать упрощенный механизм для получения гражданства этническим украинцам, "стремящимся присоединиться к развитию своей исторической родины", сообщает пресс-служба администрации президента.
Обновлено вчера в 03:24
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 17:53
Футбол
«Люблю спорные моменты». Алькантара категорично высказался насчет VAR
Например, хавбек «Баварии» Алькантара высказался о нововведении в негативном ключе.
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Путин прибыл в Иркутскую область
Обновлено в 02:02
Политика
Патрушев призвал защитить молодых интернет-пользователей от зарубежных спецслужб
Российскую молодежь необходимо защитить от посягательств иностранных спецлужб и НКО и поставить заслон перед деструктивной информацией, особенно в интернете, считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Испуганный водитель катал пешехода на капоте авто в Петербурге
В Санкт-Петербурге водитель подрался с пешеходом и прокатил его на капоте автомобиля.
Обновлено в 04:37
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше
Обновлено вчера в 11:23
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России
Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение санкций против "24 высокопоставленных сотрудников российской Службы безопасности и их близких соратников".
Обновлено вчера в 21:30
Энергетика
Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe
Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено вчера в 18:10
Транспорт
Движение на Большой кольцевой линии метро в Москве восстановили
Движение поездов на Большой кольцевой линии Московского метрополитена восстановлено, сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 01:55
Космос
Американский эксперт назвал главный страх человечества в космосе
Эксперт, автор книг по истории освоения космоса Род Пай рассказал, какой страх мешает человечеству покорить Марс.
Обновлено в 02:31
Армия и оружие
«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне
Обновлено вчера в 16:13
Кино
Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе»
Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.
Обновлено вчера в 16:52