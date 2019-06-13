Энергетика

«Нафтогаз» резко ответил Москве на предложение о мировом соглашенииГазета.Ru 16:17

Новый раунд переговоров по поводу транзита газа состоится в сентябре. При этом Россия предлагает Украине мировое соглашение по арбитражному спору "Нафтогаза" и "Газпрома". Необычно миролюбивый настрой Москвы удивил даже экспертов.
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«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»

RT на русском15:06

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РИА Новости14:40

Киев заранее объявил российское предложение по газу абсурдным

Взгляд.ру15:25

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URA.Ru15:59

«Нафтогаз»: Киев не получал предложений от «Газпрома» по урегулированию газового спора

ТАСС13:47

«Нафтогаз» счел абсурдным предложение о мировом соглашении с «Газпромом»

РБК13:46

Россия предложила Украине помириться

Lenta.ru10:49
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Бывший глава Хорватии заявил о катастрофе из-за санкций против РФ

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Министр соцполитики Украины назвал причину бедности жителей страны

Министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала NewsOne заявил, что украинцы недоедают из-за социально-экономической системы, которую создавали в стране на протяжении последних 25 лет.
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Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района

Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.
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На российских дорогах разрешат скорость 130 км/ч

В соответствии с документом, который готовится по заказу Росавтодора, собственники автомагистралей получат право поднимать скоростной лимит до 130 км/ч, сообщает газета «Коммерсантъ».
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