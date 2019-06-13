Энергетика

«Нафтогаз» резко ответил Москве на предложение о мировом соглашенииГазета.Ru вчера в 16:17

Новый раунд переговоров по поводу транзита газа состоится в сентябре. При этом Россия предлагает Украине мировое соглашение по арбитражному спору "Нафтогаза" и "Газпрома". Необычно миролюбивый настрой Москвы удивил даже экспертов.
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С какой целью «Нафтогаз» срывает переговоры с «Газпромом»

Rambler News Service05:45

Украина отказалась мириться с Россией

Lenta.ru04:28

В «Нафтогазе» ответили на предложение «Газпрома» о мировом соглашении

РИА Новостивчера в 14:40

«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» о мировом соглашении

URA.Ruвчера в 15:59

«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»

RT на русскомвчера в 15:06

«Нафтогаз»: Киев не получал предложений от «Газпрома» по урегулированию газового спора

ТАССвчера в 13:47

«Нафтогаз» счел абсурдным предложение о мировом соглашении с «Газпромом»

РБКвчера в 13:46
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 08:02, Ашберн
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Напомним, ранее СМИ сообщали, что на причастность к убийству проверяется старший сын тренера, 18-летний Максим Соколов, голкипер команды «СКА-1946».
Обновлено в 04:08
Энергетика

МЭА повысило прогноз по спросу на российскую нефть в 2019 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировому спросу на российскую нефть в 2019 году до 3,57 млн баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие

Американские F-35 разрушаются на сверхзвуковой скорости

Американские истребители начали разрушаться на сверхзвуковых скоростях.
Обновлено в 00:59
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы лайнера SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево.
Обновлено в 07:52
Транспорт

В ЦОДД составили рейтинг самых загруженных по пятницам дорог Москвы

Ленинский проспект, Ленинградское и Варшавское шоссе оказались самыми загруженными столичными магистралями по пятницам во второй половине дня.
Обновлено в 07:02
Гаджеты

Смартфон от Huawei за 6000 рублей стал самым популярным в России

Самым популярным мобильным устройством среди российских покупателей стал смартфон Honor 7A производства Huawei.
Обновлено в 07:30
Гаджеты

Опубликован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые первыми получат ОС Android 10

Китайский источник опубликовал перечень смартфонов Xiaomi и Redmi, которые первыми получат обновление до Android 10 (она же Android Q). В нем числится 11 моделей.
Обновлено в 03:45
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Транспорт

Новый надземный переход появится на Челябинском тракте Екатеринбурга

Обновлено в 05:35
Экономика

Средний чек россиян за поход в магазин достиг минимума с начала года

В Центральном федеральном округе снижение среднего чека оказалось самым серьезным – на 3,6% до 614 руб. Показатель также снизился в Северо-Западном округе (на 0,5% до 611 руб.) и в Сибири (на 0,4% до 465 руб.).
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия

Голунов пожаловался на панические атаки после уголовного дела

Голунов отметил, что «ему надо прийти в себя, понять, как жить дальше».
Обновлено в 07:24
Экономика

Налоговые поступления в бюджет за пять месяцев выросли на 15,7%

В федеральный бюджет за пять месяцев поступило 5,1 трлн рублей, что также на 15,7% выше значения прошлого года.
Обновлено в 07:28
Транспорт

Завершено строительство первого железнодорожного пути Крымского моста

Строители сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:47
Политика

Экс-глава ЦИК ДНР задержан за госизмену

Генеральная прокуратура при поддержке Службы безопасности Украины задержала Романа Лягина, организовавшего в мае 2014 года референдум о самоопределении Донецка.
Обновлено в 06:46
Космос

На Марсе обнаружен огромный логотип из Star Trek

Исследователь Росс Бейер из Университета Аризоны обнаружил это забавное сходство одним из первых.
Обновлено в 04:18
Финансы

Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года

В пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. Решение российского регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца

Обновлено в 07:27
Общество

Умерла старейшая жительница Британии

В Великобритании на 113-м году жизни умерла старейшая жительница страны Грейс Джонс. Об этом сообщает издание Metro в пятницу, 14 июня.
Обновлено в 05:56
Общество

6 советов о том, как следует пользоваться духами летом

Основатель парфюмерного бренда Сергей Губанов рассказал в прессе о том, как лучше пользоваться духами летом.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Воспитывал джедаев: бизнесмен-садист отделался условным сроком

Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова тепло отозвалась о своем зяте

У Екатерины и Александра Стриженовых сложились прекрасные отношения с зятем.
Обновлено в 05:56
Политика

Суд: Порошенко превысил полномочия и нарушил конституцию

Бывший президент Украины Петр Порошенко нарушил конституцию страны, когда своим указом образовал национальную комиссию по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг – к такому выводу пришел Конституционный суд Украины, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес

Скончалась звезда сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес

Обновлено в 02:17
Общество

В Минздраве ответили на слова Малышевой о детях-кретинах

Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн прокомментировал слова Елены Малышевой, которая в своей программе "Жить здорово" назвала умственно отсталых детей кретинами.
Обновлено в 07:30
Кино

Борис Хлебников представил на «Кинотавре» сериал «Шторм»

Режиссер Борис Хлебников представил в четверг на фестивале "Кинотавр" свой новый проект – сериал "Шторм" с Анной Михалковой и Александром Робаком в главных ролях.
Обновлено вчера в 06:35
Футбол

Трансферная стоимость Кокорина и Мамаева будет обнулена

Известный портал Transfermarkt обнулит трансферную стоимость для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 01:25
Армия и оружие

СБУ заявила о виновности России в крушении Ил-76 в Донбассе

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии "неопровержимых доказательств" вины России в крушении Ил-76 в Донбассе.
Обновлено в 05:24
Происшествия

Сергей «Паук» Троицкий вновь попался пьяным за рулем

В ходе разбирательства гаишники выяснили, что ранее Троицкого лишали прав на управление автомобилем, поскольку он уже попадался пьяным за рулем.
Обновлено в 07:27
Футбол

«Спартак» предложил 20 млн евро за полузащитника «Брайтона»

Обновлено вчера в 17:14
Игры

Valve анонсировала новую игру Dota Underlords

Компания Valve сообщила о выпуске новой игры – Dota Underlords, которая является аналогом мода Dota Auto Chess.
Обновлено в 05:53
Как работают Яндекс.Новости?
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