Энергетика
«Нафтогаз» резко ответил Москве на предложение о мировом соглашенииГазета.Ru вчера в 16:17
Новый раунд переговоров по поводу транзита газа состоится в сентябре. При этом Россия предлагает Украине мировое соглашение по арбитражному спору "Нафтогаза" и "Газпрома". Необычно миролюбивый настрой Москвы удивил даже экспертов.
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«Нафтогаз» ответил на возможность мирового соглашения с «Газпромом»
Rambler News Serviceвчера в 13:53
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Транспорт
На российских дорогах могут разрешить скорость 130 км/ч
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Мать спасла жизнь сыну, вовремя заметив покраснение на руке
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НТВ покажет последний фильм, в котором снялась Жанна Фриске
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Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области
Сын бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России Максима Соколова подозревается в убийстве матери, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:04
Экономика
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Осуждён организатор смертельного полёта президента Польши в Смоленск
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Культура
В Санкт-Петербурге умер скульптор Александр Пальмин
Заслуженный художник РФ скульптор Александр Пальмин скончался в Санкт-Петербурге после продолжительной болезни.
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Международные резервы России превысили $500 млрд
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Российские банки нашли еще одну причину для блокировки счетов клиентов
За непредоставление информации клиентом кредитные организации грозятся блокировкой счета или же вклада.
Обновлено 12 июня в 19:36
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Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, выигравший Кубок Стэнли, уложил новорожденного сына в трофей.
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Обновлено вчера в 22:36
Общество
Сын Алибасова заявил о планах вывезти отца из России
Продюсера Бари Алибасова могут увезти из России в европейскую клинику, когда угроза его жизни минует, заявил Бари Алибасов-младший в интервью ТВЦ.
Обновлено вчера в 22:03
Политика
Экс-депутат Рады оценил последствия блокады Крыма для Украины
В декабре 2018 года экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с ФАН прокомментировал заявления о том, что из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Новозеландский стрелок не признал вину в нападении на мечети
Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину, процесс по его делу начнется 4 мая 2020 года, сообщает портал Stuff.
Обновлено вчера в 18:41
Хоккей
«Колорадо» заинтересован в подписании Панарина
Клуб НХЛ "Колорадо Эвеланш" хочет подписать российского форварда Артемия Панарина, утверждает журналист Эдриан Дейтер.
Обновлено вчера в 15:43
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и впервые стал чемпионом НБА
"Торонто Рэпторз" обыграл "Голден Стэйт Уорриорз" в шестом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и стал чемпионом организации, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:49
Футбол
Transfermarkt обнулит трансферную цену Кокорина и Мамаева
Футболисты «Краснодара» и «Зенита» Павел Мамаев и Александр Кокорин обесценятся как игроки Российской Премьер-Лиги (РПЛ) — после того, как их трансферная стоимость на сайте Transfermarkt будет обнулена 14 июня.
Обновлено вчера в 22:08
Политика
Иран отверг обвинения США в причастности к атакам на танкеры
Иран решительно отвергает обвинения США в причастности к атаке на танкеры в Оманском заливе, заявил постпред Ирана в Совбезе ООН Маджид Тахт-Раванчи, 14 июня передает иранский телеканал Press TV.
Обновлено вчера в 20:26
Происшествия
В Кабардино-Балкарии задержали общественника с 263 граммами марихуаны
Руководитель общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко заключен под стражу по уголовному делу о покупке 263 граммов марихуаны и уже признал вину, говорится в ответе МВД по Кабардино-Балкарии на запрос РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия
В Москве горит Измайловский кремль
На востоке Москвы горит музейный комплекс Измайловского кремля.
Обновлено вчера в 15:57
Экономика
В ДНР и ЛНР повысят пенсии и зарплаты бюджетникам
С 1 июля в ДНР и ЛНР увеличат зарплаты сотрудников бюджетной сферы и госслужащих на 35%, пенсии увеличат на 25%, пишет News.ru со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено вчера в 08:55
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Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.
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Армия и оружие
Пьяный боец ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе
Обновлено вчера в 23:31
Общество
СМИ: Япония разместит патрульный корабль в районе спорных с Китаем островов
Япония разместит на острове Исигаки – ближайшем к спорным с Китаем островам Сенкаку – новейший патрульный корабль с двумя вертолетами на борту, сообщила газета "Санкэй" в пятницу со ссылкой на правительственные источники.
Обновлено вчера в 22:37
Футбол
УЕФА открыл дело против сборной Украины после разгрома Сербии
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Мария Шукшина снялась с «беременным» животом
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Политика
Путин снял с должностей генералов в связи с делом Голунова
Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что будет ходатайствовать перед президентом об отставке двух генералов после того, как с журналиста "Медузы" Ивана Голунова сняли обвинения.
Обновлено вчера в 08:07
Авто
Названы топ-10 марок авто, которые доставляют удовольствие владельцам
Проведя онлайн-опрос, эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок, доставляющих своим владельцам больше всего удовольствия.
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Наука
Алмазы с камчатского вулкана оказались искусственными
Алмазы, обнаруженные в горных породах камчатского вулкана Толбачик, оказались искусственными.
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