Энергетика
«Нафтогаз» резко ответил Москве на предложение о мировом соглашенииГазета.Ru вчера в 16:17
Новый раунд переговоров по поводу транзита газа состоится в сентябре. При этом Россия предлагает Украине мировое соглашение по арбитражному спору "Нафтогаза" и "Газпрома". Необычно миролюбивый настрой Москвы удивил даже экспертов.
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Происшествия
Прокуратура не получала обращений по поводу «воскресшего» Цапка
Ранее в СМИ появились фотографии, в которых СМИ узнали погибшего главаря кущевской банды Обращения с просьбой установить личность человека, которого СМИ приняли за "воскресшего" главаря кущевской банды Сергея Цапка, в прокуратуры Краснодарского края и Сочи не поступали.
Обновлено вчера в 04:22
Политика
Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 01:50
Общество
Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу
Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
Обновлено в 00:24
Политика
США обвинили Иран в инциденте с танкерами в Оманском заливе
В США считают, что ответственность за инцидент с двумя танкерами в Оманском заливе «с большой долей вероятности» несет Иран, заявил в интервью телеканалу CBS неназванный представитель Пентагона.
Обновлено вчера в 12:38
Наука
Злоупотребление фастфудом может привести к слабоумию
Обновлено вчера в 21:57
Происшествия
Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области
Обновлено вчера в 18:04
Экономика
«Ведомости» узнали о назначении отстающим регионам министров-кураторов
Минэкономразвития определило регионы с самой слабой экономикой, кураторами для них стали члены правительства, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо вице-премьера Виталия Мутко к премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Обновлено в 01:48
Космос
Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Путин повысил зарплаты российским судьям
В соответствии с документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов будут повышены в 1,043 раза.
Обновлено вчера в 21:45
Здоровье
Огород на подоконнике: как ижевчане выращивают базилик, черри, редис
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся детский сад
В Екатеринбурге в частном садике на улице Викулова случился пожар.
Обновлено в 01:37
Экономика
У чиновников изымут незадекларированные доходы
Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
Обновлено вчера в 11:49
Гаджеты
Fractal Design Celsius Blackout: системы жидкостного охлаждения для чипов AMD и Intel
Обновлено в 01:16
Общество
Глава города Мыски в Кемеровской области подал в отставку
Обновлено в 01:50
Политика
Экс-депутат Рады оценил последствия блокады Крыма для Украины
В декабре 2018 года экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с ФАН прокомментировал заявления о том, что из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год.
Обновлено вчера в 22:58
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Политика
Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды о превосходстве поляков над русскими.
Обновлено вчера в 07:08
Шоу-бизнес
Богомолов не рассказал Собчак про личную жизнь
Режиссер Константин Богомолов в программе "Осторожно, Собчак!" впервые после назначения на пост худрука Театра на Малой Бронной рассказал о своем отношении к соцсетям, кинокарьере, воспитании театральной публики и о личной жизни.
Обновлено вчера в 13:23
Здоровье
Под Тюменью разрешили купаться на шести пляжах
Сотрудники инспекции напоминают, что во избежание происшествий и несчастных случаев водоемы Тюмени будут патрулировать сотрудники МЧС и МВД, городской администрации, волонтеры и представители общественных организаций.
Обновлено вчера в 07:09
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Политика
Путин уволил двух генералов МВД за дело Голунова
Президент Владимир Путин уволил двух генералов МВД за дело журналиста Ивана Голунова, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено вчера в 06:43
Игры
Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords
Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.
Обновлено вчера в 16:35
Здоровье
В Подмосковье выполнили 2,2 тысячи процедур ЭКО бесплатно
В Московской области выполнили 2,2 тысячи бесплатных процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с начала этого года.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
На востоке Москвы горит Измайловский кремль
Музейный комплекс Измайловского кремля загорелся на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 15:59
Экономика
Сбербанк откажется от банкоматов
Все банкоматы в самое ближайшее время будут заменены на ресайклеры — устройства, которые не только выдают, но и принимают наличные средства, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 22:34
Экономика
Яков Голдовский добыл первую нефть
Экс-гендиректор СИБУРа покупает компанию First Oil в России Бывший гендиректор СИБУРа Яков Голдовский возвращается в нефтегазовый бизнес в России.
Обновлено вчера в 18:00
Футбол
Мбаппе стал самым дорогим футболистом в мире
Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признан самым дорогим футболистом в мире.
Обновлено вчера в 09:28
Общество
Собчак назвала Малышеву «мерзавкой» после слов о «детях-кретинах»
Телеведущая Ксения Собчак осудила коллегу Елену Малышеву, которая в программе предложила обсудить, "откуда берутся кретины".
Обновлено в 00:19
Общество
В России предложили ввести гибкий отпуск по уходу за ребенком
Руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве России Сергей Рыбальченко рассказал «Известиям» об инициативе дать женщинам возможность взять гибкий отпуск по уходу за ребенком.
Обновлено вчера в 15:00