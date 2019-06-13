Энергетика
«Нафтогаз» резко ответил Москве на предложение о мировом соглашенииГазета.Ru вчера в 16:17
Новый раунд переговоров по поводу транзита газа состоится в сентябре. При этом Россия предлагает Украине мировое соглашение по арбитражному спору "Нафтогаза" и "Газпрома". Необычно миролюбивый настрой Москвы удивил даже экспертов.
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Брюссель выявил российское вмешательство в выборы в Европарламент
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Суд назначил слушания об экстрадиции Ассанжа на февраль 2020 года
Слушания по запросу США об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа пройдут после 24 февраля 2020 года.
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Глава МИД Сербии заявил о готовности ввести войска в Косово
Дачич поблагодарил Россию, которая поддерживает Сербию в ситуации с Косовом и Метохией.
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