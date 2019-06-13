Энергетика

«Нафтогаз» резко ответил Москве на предложение о мировом соглашенииГазета.Ru вчера в 16:17

Новый раунд переговоров по поводу транзита газа состоится в сентябре. При этом Россия предлагает Украине мировое соглашение по арбитражному спору "Нафтогаза" и "Газпрома". Необычно миролюбивый настрой Москвы удивил даже экспертов.
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С какой целью «Нафтогаз» срывает переговоры с «Газпромом»

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В «Нафтогазе» ответили на предложение «Газпрома» о мировом соглашении

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«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» о мировом соглашении

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RT на русскомвчера в 15:06

«Нафтогаз»: Киев не получал предложений от «Газпрома» по урегулированию газового спора

ТАССвчера в 13:47

«Нафтогаз» счел абсурдным предложение о мировом соглашении с «Газпромом»

РБКвчера в 13:46
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:10, Вашингтон
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В Японии продали самый дорогой в мире арбуз

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Энергетика

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Глава МИД Сербии заявил о готовности ввести войска в Косово

Дачич поблагодарил Россию, которая поддерживает Сербию в ситуации с Косовом и Метохией.
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В пресс-службе "Яндекса" сказали РИА Новости, что неполадки различных геолокационных сервисов, скорее всего, вновь связаны со сбоями GPS.
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Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет по результатам расследования катастрофы самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
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Происшествия

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Лидер российской трэш-метал-группы "Коррозия металла" Сергей Троицкоий, также известный под псевдонимом Паук, был задержан за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 08:05
Происшествия

Агапитова рассказала о разврате в детском лагере под Выборгом

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Армия и оружие

Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков

Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
Обновлено в 04:13
Общество

В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детях

Ранее телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» заявила, что термин «кретин» является медицинским и определяет «степень умственной отсталости».
Обновлено в 04:39
Авто

Новый кроссовер Kia Seltos показали на видео

Дизайн автомобиля в видео-тизере раскрывается лишь частично, однако внешность Seltos уже не является секретом.
Обновлено вчера в 10:26
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Сборная России поднялась на 43 место в рейтинге ФИФА

Что касается сборной России, она улучшила свое положение на три позиции, поднявшись с 46 места на 43.
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Обновлено в 07:29
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Слухи об уходе на пенсию снятого из-за дела Голунова генерала опровергли

Руководитель Московского профсоюза работников полиции Михаил Пашкин опроверг сообщения СМИ о том, что освобожденный от должности глава УВД по Западному административному округу Москвы генерал-майор Андрей Пучков написал заявление об уходе на пенсию.
Обновлено в 08:34
Происшествия

22-летнюю россиянку убили в Бахрейне

В Бахрейне погибла 22-летняя россиянка Любовь М. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщила её сестра.
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Самым эффективным названо «сухое» голодание, когда человек отказывается и от еды, и от жидкости.
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Торговый центр «Мега Дыбенко» закрыли из-за обрушения пола

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Обновлено в 04:15
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«Роснефть» обвинила Reuters в слежке и взломе соцсетей Сечина

«Роснефть» заявила, что агентство Reuters устроило тотальную слежку за главой компании Игорем Сечиным, его родственниками и знакомыми, а также взломало их аккаунты в соцсетях.
Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес

Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес

Обновлено в 01:25
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Роман Еременко продлил контракт с футбольным клубом «Ростов»

Обновлено в 06:46
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу сообщил о задержании бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики Романа Лягина.
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Полтора часа ушло у столичных спасателей на тушение пожара в историческом особняке на Пречистенке, где вспыхнула крыша.
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Огород на подоконнике: как ижевчане выращивают базилик, черри, редис

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Общество

Гроза с градом и сильным ветром надвигается на Москву

Гроза с градом и шквалистым ветром надвигается на Москву, говорится в сообщении столичного управления МЧС в пятницу, 14 июня.
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Общество

Летнее тепло вернется в Москву на следующей неделе

Летнее тепло вернется в столицу на следующей неделе. Воздух в городе прогреется до плюс 23–28 градусов, сообщает Гидрометцентр России.
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