Энергетика
«Нафтогаз» резко ответил Москве на предложение о мировом соглашенииГазета.Ru вчера в 16:17
Новый раунд переговоров по поводу транзита газа состоится в сентябре. При этом Россия предлагает Украине мировое соглашение по арбитражному спору "Нафтогаза" и "Газпрома". Необычно миролюбивый настрой Москвы удивил даже экспертов.
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«Нафтогаз» ответил на возможность мирового соглашения с «Газпромом»
Rambler News Serviceвчера в 13:53
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Спорт
Ученица Тутберидзе поблагодарила фанатов за эксклюзивные подарки
Обновлено вчера в 20:25
Общество
Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу
Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
Обновлено в 00:24
Политика
Путин снял с должностей генералов в связи с делом Голунова
Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что будет ходатайствовать перед президентом об отставке двух генералов после того, как с журналиста "Медузы" Ивана Голунова сняли обвинения.
Обновлено вчера в 08:07
Общество
На улице Широтной в Тюмени построят новый детский сад
В районе ЖК «Юбилейный» на улице Широтной в Тюмени появится новый детский сад.
Обновлено вчера в 02:34
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и стал чемпионом НБА
Счёт в серии стал 4:2 в пользу «Торонто», который таким образом стал чемпионом НБА сезона-2018/19.
Обновлено в 01:18
Происшествия
Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области
Обновлено вчера в 18:04
Шоу-бизнес
Билан уверен, что его новый клип будет шедевром
Поклонники сразу догадались, впрочем, что речь, скорее всего, идет о начале съемок нового клипа.
Обновлено вчера в 23:09
Экономика
Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро
Россия и Евросоюз договорились создать рабочую группу по переходу на расчеты в национальных валютах, сообщил 13 июня пресс-секретарь вице-премьера Антона Силуанова Андрей Лавров.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
США обвинили Иран в инциденте с танкерами в Оманском заливе
В США считают, что ответственность за инцидент с двумя танкерами в Оманском заливе «с большой долей вероятности» несет Иран, заявил в интервью телеканалу CBS неназванный представитель Пентагона.
Обновлено вчера в 12:38
Общество
Собчак назвала Малышеву «мерзавкой» после слов о «детях-кретинах»
Телеведущая Ксения Собчак осудила коллегу Елену Малышеву, которая в программе предложила обсудить, "откуда берутся кретины".
Обновлено в 00:19
Армия и оружие
Военный спецназ Британии предложили подготовить к конфликту с Россией
Руководитель армейских спецподразделений Британии подготовил секретную концепцию, которую должен будет рассмотреть британский кабмин, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.
Обновлено вчера в 20:25
Политика
Киев отказался направлять военные корабли в Керченский пролив
Напомним, еще в апреле 2019 года глава Минобороны Украины Степан Полторак предупредил, что украинские корабли опять будут проходить через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия
На востоке Москвы горит Измайловский кремль
Музейный комплекс Измайловского кремля загорелся на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 15:59
Экономика
Кудрин заговорил о жестких мерах для повышения пенсий
Если роста не будет, придется принимать более жесткие меры и решить, откуда брать деньги — «перераспределять доходы или расходы бюджета в пользу пенсионной системы или часть суверенного фонда на это тратить».
Обновлено вчера в 08:19
Политика
Полицейским разрешили выезжать в Турцию и Таиланд
Глава МВД Владимир Колокольцев издал распоряжение, благодаря которому сотрудники внутренних дел получили возможность отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено вчера в 15:15
Хоккей
«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли впервые в истории
"Сент-Луис" получил первый в истории клуба Кубок Стэнли. В финальной серии ему удалось обыграть "Бостон" со счетом 4:3.
Обновлено 12 июня в 23:52
Общество
Минфин предложил разрешить онлайн-продажу алкоголя с 2020 года
Согласно тексту документа (есть у РБК), онлайн-торговля алкоголем начнется 1 января 2020 года.
Обновлено вчера в 10:38
Религия
Патриарх Кирилл назвал протесты в Екатеринбурге организованной акцией
Патриарх Кирилл считает, что в протесты против строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге были организованной акцией.
Обновлено в 00:45
Транспорт
На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:52
Происшествия
В Забайкалье задержали сторонника ИГ
Установлено, что мужчина активно занимался пропагандой терроризма как среди своих знакомых, так и в интернете "с использованием средств анонимизации и методов конспирации, изучал практику диверсионно-террористических актов, вынашивал намерение выехать в Сирийскую Арабскую Республику для вступления в ИГИЛ и участия в террористической деятельности".
Обновлено вчера в 22:44
Общество
Основные правила при встрече с ядовитыми змеями
МБУ «Центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Балашиха» напоминает основные правила действий при встрече с ядовитыми змеями.
Обновлено вчера в 15:32
Футбол
«Спартак» предложил 20 млн евро за полузащитника «Брайтона»
Обновлено вчера в 17:14
Энергетика
ОПЕК изменила прогноз спроса на нефть
Согласно июньскому отчету ОПЕК, в текущем году мировая потребность в нефти вырастет на 1,14 млн баррелей в сутки, что на 70 тыс. баррелей в сутки меньше, чем предполагалось ранее.
Обновлено вчера в 14:37
Игры
Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords
Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.
Обновлено вчера в 16:35
Гаджеты
В Huawei подготовили к запуску собственную операционную систему
Китайская корпорация Huawei в скором времени запустит собственную операционную систему Hongmeng, которая будет установлена на аппаратах компании вместо ОС Android, заявил Reuters вице-президент компании Эндрю Уильямсон.
Обновлено в 01:20
Политика
Бывший глава Хорватии заявил о катастрофе из-за санкций против РФ
Ранее нынешняя глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович высказалась против попыток изолировать Россию и заявила о необходимости диалога с Москвой.
Обновлено вчера в 20:47
Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия
Около 60 мертвых тюленей нашли на берегу у Аляски
Не менее 60 мертвых тюленей обнаружили на американском берегу Чукотского и Берингова морей.
Обновлено в 00:49
Политика
Саакашвили сравнил Украину с нигерийским пригородом
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили заявил, что «европейская» Украина напоминает убогое хозяйство коррумпированных стран «третьего мира».
Обновлено вчера в 19:04