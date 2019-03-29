Политика
«Нафтогаз» рассматривает план Б на случай приостановки транзита газаRT на русском 10:05
Ранее стало известно, что Украина в условиях угрозы прекращения транзита газа предложила заказчикам из ЕС около 12 млрд кубометров объёма хранения в подземных хранилищах. В начале марта в МИД Украины также заявляли о плане на случай провала переговоров с Россией по газу.
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с чего всё началось
Об этом, как передаёт «Укринформ», заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, отвечая на вопрос о наличии у украинской компании плана Б на случай прекращения газового транзита.RT на русском10:05
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Кадыров призвал виновника ДТП на Можайском шоссе явиться в полицию
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Армия и оружие
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Авто
В сериале «Новый папа» в качестве папамобиля снялся УАЗ «Пикап»
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«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
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Пике вспомнил о «сексе» на стадионе «Реала»
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Политика
Путин подал декларацию о доходах за 2018 год
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
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Спорт
Стал известен бюджет Союза биатлонистов России
Союз биатлонистов России (СБР) обнародовал бюджет на 2019 год, его доходная часть составит 128,05 млн рублей, сообщает корреспондент News.ru.
Обновлено в 04:19
Спорт
Российская легкоатлетка Медведева отстранена по подозрению в допинге
Российская легкоатлетка Екатерина Медведева временно отстранена от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил, сообщает официальный сайт антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit.
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ЦБ снизил оценку оттока капитала из России в 2018 году до $63,3 млрд
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Обновлено в 10:25
Футбол
Поле калининградского стадиона «Балтика» обновят за 40 млн рублей
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Футбол
Фанаты «Спартака» обвинили руководство клуба в недопуске Карреры на трибуну B
Сам Мележиков и руководство клуба имеют прямое отношение к решению о недопуске Массимо на трибуну B и при содействии правоохранительных органов.
Обновлено в 11:31
Гаджеты
Опубликован первый чертеж нового iPhone XI
В сети Интернет появились первые чертежи корпуса нового смартфона американской корпорации Apple.
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В России создают космическую стиральную машину
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Экономика
Группа «Россети» в 2018 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 2,9%
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Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой на следующей неделе
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Экономика
Козак объявил о разработке «инвестиционного кодекса» России
По словам чиновника, новый свод правил по стабилизации регуляторных новаций будет носить название «инвестиционного кодекса».
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Армия и оружие
Завершающий этап госиспытаний ЗРК «Витязь» проходит на полигоне Ашулук
На полигоне Ашулук в Астраханской области проходит завершающий этап государственных испытаний зенитного ракетного комплекса С-350 "Витязь".
Обновлено в 09:37
Политика
Джабаров назвал новые санкции США против РФ выстрелом в ногу
По словам Джабарова, санкции станут для Вашингтона «выстрелом в ногу».
Обновлено в 13:18