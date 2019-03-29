Политика

«Нафтогаз» рассматривает план Б на случай приостановки транзита газаRT на русском 10:05

Ранее стало известно, что Украина в условиях угрозы прекращения транзита газа предложила заказчикам из ЕС около 12 млрд кубометров объёма хранения в подземных хранилищах. В начале марта в МИД Украины также заявляли о плане на случай провала переговоров с Россией по газу.
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 «Укринформ», заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, отвечая на вопрос о наличии у украинской компании плана Б на случай прекращения газового транзита.
RT на русском10:05

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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:32, Ашберн
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