Политика
«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФРИА Новости вчера в 13:46
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа. Как сообщает "Укринформ", обсуждается создание дополнительных газовых хранилищ для обеспечения энергетической безопасности.
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с чего всё началось
Об этом, как передаёт «Укринформ», заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, отвечая на вопрос о наличии у украинской компании плана Б на случай прекращения газового транзита.RT на русскомвчера в 10:05
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Финансы
ЦБ: долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому максимуму
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Обновлено вчера в 08:49
Политика
Посредник по Карабаху назвал встречу Пашиняна и Алиева эффективной
Французский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию Стефан Висконти назвал состоявшуюся в пятницу в Вене встречу премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева насыщенной и эффективной, передает Sputnik.
Обновлено вчера в 12:15
Автоспорт
Квят: у «Торо Россо» получилась продуктивная пятница
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Единоборства
Корешков одолел Джаспера на турнире Bellator 219
Российский боец смешанного стиля (MMA) Андрей Корешков нанес поражение американцу Майку Джасперу в рамках турнира Bellator 219, проходившего в городе Темекула (штат Калифорния, США).
Обновлено в 01:21
Армия и оружие
Американский беспилотник провел разведку у берегов Крыма
Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk провел разведку у берегов Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Обновлено вчера в 23:26
Религия
В 2019 году отменяется третья Родительская суббота Великого поста
Согласно Уставу Церкви, особое поминовение усопших в храмах – великопостные Родительские субботы – совершается во вторую, третью и четвертую субботы Великого поста, если нет изменений в церковном богослужебном календаре.
Обновлено 28 марта в 10:48
Экономика
Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО выросла на 17,5% в 2018 году
Остаток валютного долга на 31.12.2018 по группе "Транснефть" на 79,5 млрд руб. связан с приобретением ПАО "НМТП" (Omirico Limited), плановое погашение долга предусмотрено в срок до 2023 г. Объем сдачи нефти грузополучателям в 2018 г. составил 479,8 млн тонн, что выше на 2,3 млн тонн, или 0,5%, показателя прошлого года.
Обновлено вчера в 08:43
Политика
Гудков потребовал через суд отменить закон об оскорблении власти
Политик Дмитрий Гудков подал иск в Верховный суд РФ с требованием признать недействующим закон сенатора Андрея Клишас о неуважении к государству.
Обновлено вчера в 08:36
Происшествия
Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США
Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.
Обновлено вчера в 20:34
Политика
Медведев прокомментировал дело Абызова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия
Виновника смертельного ДТП на Можайке доставят из Чечни в Москву
Обновлено вчера в 09:34
Общество
ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе
Реклама призывает тех, кто знает языки, в частности русский, устроиться на работу в ЦРУ.
Обновлено в 01:53
Экономика
Правила зачисления зарплат в России решили изменить
Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено вчера в 06:51
Политика
В Словакии начался второй тур президентских выборов
В Словакии начался второй тур президентских выборов, в ходе которых граждане должны будут проголосовать за одного из двух кандидатов: замглавы Еврокомиссии Мароша Шефчовича и адвоката Зузану Чапутову.
Обновлено в 02:14
Религия
Что принесет Алеша теплый: народные приметы на 30 марта
30 марта в народе получил название Алеша теплый или Алексей – человек Божий.
Обновлено вчера в 23:23
Политика
Помпео сообщил об уходе Науэрт из Госдепа
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил об отставке официального представителя госдепа Хезер Науэрт и поблагодарил ее за "два года отличной работы", поздравив также с назначением членом совета по иностранным стипендиям имени Джеймса Уильяма Фулбрайта.
Обновлено вчера в 20:19
Происшествия
В Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8
В 07-47 по местному времени в субботу в Тункинском районе Республики Бурятия зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8. Как сообщает пресс-служба республиканского Главка МЧС, эпицентр сейсмособытия находился в 46 км юго-восточнее поселка Кырен.
Обновлено вчера в 23:58
Футбол
«Эвертон» планирует вернуть из аренды хавбека ЦСКА Влашича
Текущий сезон Влашич проводит на правах аренды в московском ЦСКА.
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Наука
Ученые: Грецкие орехи могут помочь вылечить рак молочной железы
Обновлено 28 марта в 12:13
Гаджеты
Стоимость iPhone X в России упала ниже психологической отметки
Как сообщают СМИ со ссылкой на портал Hi-Tech Mail.ru, в 2019 году стоимость смартфона значительно снизилась, достигнув психологической отметки.
Обновлено вчера в 21:42
Авто
В Штутгарте запретили использование старых дизельных автомобилей
В феврале прошлого года Высший административный суд Германии подтвердил право властей городов страны запрещать дизельные легковых автомобилей.
Обновлено вчера в 20:57
Политика
Трамп допустил разговор с Путиным о Венесуэле
Выступая перед журналистами во Флориде, американский президент рассказал, что готов обсуждать тему Венесуэлы с лидерами других стран.
Обновлено вчера в 17:01
Здоровье
Обезьяны атаковали больницу и оставили пациентов без еды
Обновлено вчера в 07:44
Наука
Биологи из России научились бороться с раком, «переупаковывая» ДНК
Обновлено вчера в 09:57
Армия и оружие
Спецслужбы Франции и Бельгии готовят провокацию с химоружием в Сирии
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Виктор Купчишин сообщил, что в сирийский Идлиб прибыли представители спецслужб Бельгии и Франции с целью подготовить провокации с отравляющими веществами.
Обновлено вчера в 16:33
Общество
Умер бывший главный редактор «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский
Обновлено вчера в 17:32
Общество
30 марта состоится экологическая акция «Час Земли»
Час Земли поддерживают крупнейшие города мира. В России акция «Час Земли» проводится с 2009 года.
Обновлено 28 марта в 07:26
Происшествия
Защита обжаловала домашний арест экс-губернатора Ишаева
Адвокат подал апелляционную жалобу на домашний арест бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенническом хищении средств компании "Роснефть".
Обновлено вчера в 10:14
Происшествия
Футболист сборной Италии попал в автомобильную аварию
Обновлено вчера в 22:47