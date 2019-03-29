«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФРИА Новости вчера в 13:46

с чего всё началось

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа. Как сообщает "Укринформ", обсуждается создание дополнительных газовых хранилищ для обеспечения энергетической безопасности.

«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ

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Политика Гудков потребовал через суд отменить закон об оскорблении власти Политик Дмитрий Гудков подал иск в Верховный суд РФ с требованием признать недействующим закон сенатора Андрея Клишас о неуважении к государству.

Происшествия Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.

Политика Медведев прокомментировал дело Абызова Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.

Общество ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе Реклама призывает тех, кто знает языки, в частности русский, устроиться на работу в ЦРУ.

Экономика Правила зачисления зарплат в России решили изменить Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.

Политика В Словакии начался второй тур президентских выборов В Словакии начался второй тур президентских выборов, в ходе которых граждане должны будут проголосовать за одного из двух кандидатов: замглавы Еврокомиссии Мароша Шефчовича и адвоката Зузану Чапутову.

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Политика Помпео сообщил об уходе Науэрт из Госдепа Госсекретарь США Майк Помпео сообщил об отставке официального представителя госдепа Хезер Науэрт и поблагодарил ее за "два года отличной работы", поздравив также с назначением членом совета по иностранным стипендиям имени Джеймса Уильяма Фулбрайта.

Происшествия В Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8 В 07-47 по местному времени в субботу в Тункинском районе Республики Бурятия зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8. Как сообщает пресс-служба республиканского Главка МЧС, эпицентр сейсмособытия находился в 46 км юго-восточнее поселка Кырен.

Футбол «Эвертон» планирует вернуть из аренды хавбека ЦСКА Влашича Текущий сезон Влашич проводит на правах аренды в московском ЦСКА.

Гаджеты Стоимость iPhone X в России упала ниже психологической отметки Как сообщают СМИ со ссылкой на портал Hi-Tech Mail.ru, в 2019 году стоимость смартфона значительно снизилась, достигнув психологической отметки.

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Политика Трамп допустил разговор с Путиным о Венесуэле Выступая перед журналистами во Флориде, американский президент рассказал, что готов обсуждать тему Венесуэлы с лидерами других стран.

Армия и оружие Спецслужбы Франции и Бельгии готовят провокацию с химоружием в Сирии Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Виктор Купчишин сообщил, что в сирийский Идлиб прибыли представители спецслужб Бельгии и Франции с целью подготовить провокации с отравляющими веществами.

Общество 30 марта состоится экологическая акция «Час Земли» Час Земли поддерживают крупнейшие города мира. В России акция «Час Земли» проводится с 2009 года.