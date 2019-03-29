Политика
«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФРИА Новости 13:46
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа. Как сообщает "Укринформ", обсуждается создание дополнительных газовых хранилищ для обеспечения энергетической безопасности.
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с чего всё началось
Об этом, как передаёт «Укринформ», заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, отвечая на вопрос о наличии у украинской компании плана Б на случай прекращения газового транзита.RT на русском10:05
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В следствии заявили, что, «разделяя идеологию анархизма, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, имея преступный умысел оправдать терроризм перед неограниченно широким кругом лиц из числа пользователей сети Интернет» Муранова 2 ноября 2018 года, находясь в Медвежьегорске, разместила пост на своей странице «ВКонтакте» и комментарий в группе.
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На новом сайте S.T.A.L.K.E.R. 2 нашли послание от разработчиков
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