«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФРИА Новости 13:46

с чего всё началось

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа. Как сообщает "Укринформ", обсуждается создание дополнительных газовых хранилищ для обеспечения энергетической безопасности.

«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ

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