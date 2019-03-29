«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа РФИзвестия 16:28

с чего всё началось

Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев рассматривает план действий на случай прекращения транзита российского газа по территории страны. «Короткий ответ: больше хранилищ и больше сжиженного газа», — приводит слова функционера агентство «Укринформ».

«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа РФ

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Армия и оружие Минобороны обвинило Францию и Бельгию в подготовке провокации в Сирии Центр по примирению враждующих сторон получил информацию о том, что боевики в провинции Идлиб при поддержке сотрудников спецслужб Франции и Бельгии готовят инсценировку химической атаки, говорится в сообщении, поступившем в РБК.

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