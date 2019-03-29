Политика
«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа РФИзвестия 16:28
Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев рассматривает план действий на случай прекращения транзита российского газа по территории страны. «Короткий ответ: больше хранилищ и больше сжиженного газа», — приводит слова функционера агентство «Укринформ».
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с чего всё началось
Об этом, как передаёт «Укринформ», заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, отвечая на вопрос о наличии у украинской компании плана Б на случай прекращения газового транзита.RT на русском10:05
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