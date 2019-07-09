Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома»Lenta.ru вчера в 21:15
Возможный пересмотр решения суда по транзитному контракту с «Газпромом» остается для инвесторов украинской компании «Нафтогаз» одним из существенных рисков. Об этом говорится в проспекте к выпуску еврооблигаций компании, передает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
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Одним из существенных рисков для потенциальных инвесторов в долговые инструменты НАК «Нафтогаз» остается вероятность пересмотра решения стокгольмского арбитража по транзитному контракту с «Газпромом», признает украинская компания в проспекте к выпуску своих еврооблигаций.Ведомостивчера в 17:23
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Стало известно о требованиях Газпрома к Нафтогазу на $2,1 млрд
Центр энергетической экспертизывчера в 21:57
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