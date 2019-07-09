Одним из существенных рисков для потенциальных инвесторов в долговые инструменты НАК «Нафтогаз» остается вероятность пересмотра решения стокгольмского арбитража по транзитному контракту с «Газпромом», признает украинская компания в проспекте к выпуску своих еврооблигаций.

с чего всё началось

Возможный пересмотр решения суда по транзитному контракту с «Газпромом» остается для инвесторов украинской компании «Нафтогаз» одним из существенных рисков. Об этом говорится в проспекте к выпуску еврооблигаций компании, передает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Политика Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил российского президента Владимира Путина в эфире телеканала «Рустави 2».

Футбол Кинси Волански пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки Модель Кинси Волански хотела выбежать на поле во время финального матча Кубка Америки между сборными Бразилии и Перу на стадионе "Маракана" в Рио0де-Жанейро.

Экономика Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в России Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее обеспеченных российских госслужащих и депутатов.

Происшествия 66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.

Общество Роскачество проверило бургеры в российских ресторанах на антибиотики Роскачество протестировало бургеры, пользующиеся наибольшим спросом, в 11 популярных сетевых ресторанах на содержание антибиотиков в мясе котлет.

Политика Тимошенко сообщила, что суд по ее иску признал незаконным повышение тарифов на газ Шестой апелляционный административный суд отклонил апелляцию Кабмина Украины на решение коллегии судей Окружного административного суда Киева о незаконности повышения тарифов на газ.

Происшествия 20-летняя российская гандболистка погибла в Польше Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.

Общество Путин подарил красноярскому школьнику щенка "Сегодня министр образования края Светлана Маковская вручила 12-летнему Арсению Федорову от имени президента России Владимира Путина подарок – щенка золотистого ретривера", - говорится в сообщении.

Общество Райффайзенбанк начал выдавать кредиты через соцсети и мессенджеры Как устроена выдача кредитов: В соцсетях Райффайзенбанка появился чат-бот, написав которому, можно получить анкету-заявку на кредит.

Авто Появились первые снимки обновлённой Lada Largus АвтоВАЗ приступает к производству обновлённого универсала Lada Largus. В продажу модель должна поступить в августе-сентябре этого года.

Шоу-бизнес Лолита описала эмоции после гастролей в Донецке и Луганске Популярная певица Лолита Милявская поделилась своими впечатлениями после поездки в Луганск и Донецк, где она выступала с концертами.

Авто Инженер из Германии не смог доказать факт плагиата со стороны ГАЗа Ранее господин Постников обвинил ГАЗ в плагиате в связи с тем, что, по его мнению, для создания внедорожника «Вепрь Next» использовались его эскизы без соответствующего на то разрешения.

Общество Роструд рассказал, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске Работодатель имеет право перенести отпуск своего сотрудника на следующий рабочий год, если предоставление отпуска в текущем году неблагоприятно скажется на ходе работы предприятия.

Общество В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня Сильнейший ливень привел в понедельник к срыву железнодорожного сообщения на южном направлении от Вашингтона, подтоплению станций метрополитена и ряда районов города и его окрестностей, а также некоторых помещений в Белом доме.

Транспорт Роспотребнадзор напомнил пассажирам задержанных рейсов об их правах Роспотребнадзор в связи с задержками авиарейсов напомнил пассажирам, на что они имеют право, сообщается на сайте ведомства.

Гаджеты IBM запатентовала необычные умные часы Патент называется «Переменный размер дисплея для электронного устройства отображения» и демонстрирует умные часы прямоугольной формы, которые имеют более толстый корпус под дисплеем.

Происшествия Бывшего главу новосибирского филиала ВТБ вернули в колонию Новосибирский районный суд отменил свое предыдущее решение об освобождении из мест заключения экс-управляющего новосибирским филиалом банка ВТБ Вадима Григорьева, отбывающего наказание за растрату и отмывание денежных средств.

Путешествия «Яндекс» выяснил, где предпочитают отдыхать петербуржцы этим летом По данным сервиса, в июне этого года 41% всех туристических запросов петербуржцев касались российских городов и курортов.

Общество Директор дома культуры назначила режиссером сына-слесаря В Пуровском районном центре национальных культур в ЯНАО директор назначила режиссером своего сына, который по образованию является слесарем, сообщает РИА "Новости" Нарушение выявила региональная прокуратура.

Экономика Минстрой повысил норматив стоимости жилья по России на 4% Минстрой утвердил норматив стоимости квадратного метра общей площади жилого помещения по России на второе полугодие 2019 года в размере 45133 рублей, что на 4% превышает норматив, утвержденный на первое полугодие.

Здоровье Россиянам рассказали о правилах употребления экзотических блюд Во время отпуска рекомендуется пробовать экзотические блюда маленькими порциями и постепенно их увеличивать, чтобы избежать аллергической реакции.