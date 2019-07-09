Энергетика

«Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома»Lenta.ru вчера в 21:15

Возможный пересмотр решения суда по транзитному контракту с «Газпромом» остается для инвесторов украинской компании «Нафтогаз» одним из существенных рисков. Об этом говорится в проспекте к выпуску еврооблигаций компании, передает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
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«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска «Газпрома» в стокгольмском арбитраже

Одним из существенных рисков для потенциальных инвесторов в долговые инструменты НАК «Нафтогаз» остается вероятность пересмотра решения стокгольмского арбитража по транзитному контракту с «Газпромом», признает украинская компания в проспекте к выпуску своих еврооблигаций.
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«Нафтогаз» испугался нового иска Газпрома в стокгольмском арбитраже

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Право.ру02:51

«Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома»

Lenta.ruвчера в 21:15

СМИ: «Нафтогаз» раскрыл суть нового иска «Газпрома» в суде Стокгольма

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Стало известно о требованиях Газпрома к Нафтогазу на $2,1 млрд

Центр энергетической экспертизывчера в 21:57

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РЕН ТВ02:29

«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска «Газпрома» в стокгольмском арбитраже

Ведомостивчера в 17:23
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Политика

Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего

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Кинси Волански пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки

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Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в России

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В Госдуме подготовили проект о санкциях против Грузии

Депутаты Госдумы попросили правительство ввести санкции против Грузии.
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия

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Общество

Роскачество проверило бургеры в российских ресторанах на антибиотики

Роскачество протестировало бургеры, пользующиеся наибольшим спросом, в 11 популярных сетевых ресторанах на содержание антибиотиков в мясе котлет.
Обновлено в 01:20
Политика

Тимошенко сообщила, что суд по ее иску признал незаконным повышение тарифов на газ

Шестой апелляционный административный суд отклонил апелляцию Кабмина Украины на решение коллегии судей Окружного административного суда Киева о незаконности повышения тарифов на газ.
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20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
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Общество

Путин подарил красноярскому школьнику щенка

"Сегодня министр образования края Светлана Маковская вручила 12-летнему Арсению Федорову от имени президента России Владимира Путина подарок – щенка золотистого ретривера", - говорится в сообщении.
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Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста

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Обновлено в 02:44
Политика

Марки в честь встречи Путина и Ким Чен Ына выпустили в КНДР

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Появились первые снимки обновлённой Lada Largus

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Две жительницы Красноярска пытались убить соседку из-за громкой музыки

В Красноярске две женщины пытались задушить свою соседку из-за громкой музыки.
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Лолита описала эмоции после гастролей в Донецке и Луганске

Популярная певица Лолита Милявская поделилась своими впечатлениями после поездки в Луганск и Донецк, где она выступала с концертами.
Обновлено вчера в 16:27
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Instagram придумала новый инструмент защиты пользователей от травли

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Авто

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Ранее господин Постников обвинил ГАЗ в плагиате в связи с тем, что, по его мнению, для создания внедорожника «Вепрь Next» использовались его эскизы без соответствующего на то разрешения.
Обновлено вчера в 06:54
Общество

Роструд рассказал, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске

Работодатель имеет право перенести отпуск своего сотрудника на следующий рабочий год, если предоставление отпуска в текущем году неблагоприятно скажется на ходе работы предприятия.
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Общество

В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня

Сильнейший ливень привел в понедельник к срыву железнодорожного сообщения на южном направлении от Вашингтона, подтоплению станций метрополитена и ряда районов города и его окрестностей, а также некоторых помещений в Белом доме.
Обновлено вчера в 11:49
Транспорт

Роспотребнадзор напомнил пассажирам задержанных рейсов об их правах

Роспотребнадзор в связи с задержками авиарейсов напомнил пассажирам, на что они имеют право, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 02:56
Гаджеты

IBM запатентовала необычные умные часы

Патент называется «Переменный размер дисплея для электронного устройства отображения» и демонстрирует умные часы прямоугольной формы, которые имеют более толстый корпус под дисплеем.
Обновлено вчера в 16:24
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Бывшего главу новосибирского филиала ВТБ вернули в колонию

Новосибирский районный суд отменил свое предыдущее решение об освобождении из мест заключения экс-управляющего новосибирским филиалом банка ВТБ Вадима Григорьева, отбывающего наказание за растрату и отмывание денежных средств.
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«Яндекс» выяснил, где предпочитают отдыхать петербуржцы этим летом

По данным сервиса, в июне этого года 41% всех туристических запросов петербуржцев касались российских городов и курортов.
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Директор дома культуры назначила режиссером сына-слесаря

В Пуровском районном центре национальных культур в ЯНАО директор назначила режиссером своего сына, который по образованию является слесарем, сообщает РИА "Новости" Нарушение выявила региональная прокуратура.
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Россиянам рассказали о правилах употребления экзотических блюд

Во время отпуска рекомендуется пробовать экзотические блюда маленькими порциями и постепенно их увеличивать, чтобы избежать аллергической реакции.
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