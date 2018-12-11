Экономика
"Газпром" отказался от комментариев. С начала лета «Нафтогаз» пытается принудительно взыскать с «Газпрома» $2,6 млрд во исполнение решения Стокгольмского арбитража -- в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах.
Коммерсантъвчера в 17:27
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Это проигрыш: эксперт констатировал провал попыток Украины «срубить денег» с «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже
Экономика сегоднявчера в 04:25
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Экономика
Путин продлил заморозку накопительной пенсии еще на год
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении заморозки накопительной пенсии до 2021 года.
Обновлено в 00:10
Энергетика
Цена европейского газа для Украины установила рекорд
В ноябре средняя цена тысячи кубометров импорта природного газа для Украины составила 339 долларов, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.
Обновлено в 00:15
Экономика
Рыболовам просчитали госконтроль
Избыточное регулирование стоит отрасли 17 млрд рублей в год Анализ регуляторной политики в рыбопромышленной отрасли аналитики ВШЭ провели при содействии Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) с августа по декабрь 2018 года.
Обновлено в 00:00
Экономика
Греф подтвердил, что Сбербанк может поменять название
Сбербанк России как экосистема может получить новое название, в то же время в финансовой части бренд сохранится, сообщил глава Сбербанка Герман Греф журналистам.
Обновлено в 00:10
Энергетика
Shell заинтересована увеличить мощность «Балтийского СПГ»
Партнер "Газпрома" по проекту строительства крупнотоннажного завода СПГ на Балтике (в Усть-Луге) компания Shell полагает, что мощность проекта должна составить не 10 млн тонн в год, а больше - исходя из уже применяемой отраслью большей мощности технологических линий, рассказал в интервью газете "Коммерсантъ" председатель Shell в России Седерик Кремерс.
Обновлено вчера в 22:59
Экономика
В России введут дополнительный контроль за платежами в интернете
В российское законодательство впервые планируется ввести понятие платежного агрегатора — специализированной компании, которая обеспечивает проведение в интернете разнообразных платежей для онлайн-магазинов.
Обновлено вчера в 23:48
Финансы
Минфин анонсировал ежемесячные аукционы по размещению инфляционных ОФЗ
Как уточняется, Минфин разместит ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №25 083 в объёме 16 млрд 179 млн рублей с датой погашения 15 декабря 2021 года.
Обновлено вчера в 15:26
Экономика
Мэрия Москвы согласилась на пониженную ставку налога на имущество
Мэрия Москвы согласилась на пониженную ставку налога на имущество Мэрия Москвы согласилась на незначительное повышение ставки налога на имущество, о котором просило предпринимательское сообщество.
Обновлено вчера в 15:44
Финансы
ЦБ: чистый отток капитала из России за 11 месяцев вырос в 3,3 раза
Чистый вывоз капитала из России частным сектором, по предварительной оценке ЦБ РФ, вырос в январе - ноябре 2018 года в 3,3 раза по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года и достиг $58,5 млрд.
Обновлено вчера в 15:59
Экономика
Tesla подала в суд на бывшего сотрудника за длинный язык
Американская компания Tesla намерена взыскать с бывшего сотрудника более $167 млн за кражу и разглашение коммерческих секретов, а также предоставление журналистам ложной информации.
Обновлено в 00:08
Экономика
Кабмин распределит средства некоторым регионам РФ на доплаты к пенсиям
Правительство РФ на заседании распределит средства ряду регионов РФ на доплаты к пенсиям, финансирование дорожных объектов и другие цели.
Обновлено вчера в 23:01
Экономика
Около 4,5 тыс. жителей Якутии трудоустроились в промышленные компании
Власти Якутии трудоустроили порядка 4,5 тыс. жителей региона в промышленные компании за 9 месяцев 2018 года, сообщил ТАСС председатель Госкомитета по занятости населения республики Степан Москвитин.
Обновлено вчера в 23:44
Экономика
Медведев призвал не забывать об экологии в Арктике
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 11 декабря, на Ямале была открыта третья очередь завода по производству сжиженного газа «Ямал СПГ».
Обновлено вчера в 22:50
Гаджеты
Смартфоны показали диагональный рост
По оценке МТС, за первые десять месяцев 2018 года доля продаж смартфонов с размером дисплея от 5,5 дюйма выросла с 10,9% до 36,2% от общего объема российского рынка.
Обновлено вчера в 17:27
Экономика
Минэнерго поддержало идею внедрения «умных» счетчиков на газ
Минэнерго подтвердило, что получило от правительства поручение проработать инициативу внедрения «умных» счетчиков учета газа.
Обновлено вчера в 19:10