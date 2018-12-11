Энергетика
«Нафтогаз» хочет через суд обязать структуру «Газпрома» GM&T USA и его аудитора DeGolyer & MacNaughton предоставить сведения, которые позволят подать новый иск в Нидерландах.
Коммерсантъвчера в 17:27
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с чего всё началось
«Нафтогаз Украины» 6 декабря подал иски в суды Северного и Южного округов Техаса в отношении американского подразделения Gazprom Marketing & Trading (GM&T USA, входит в группу «Газпром») и консалтинговой компании DeGolyer & MacNaughton (ведущий аудитор запасов нефти и газа).Коммерсантъвчера в 17:27
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Энергетика
ОПЕК повысила прогноз добычи нефти в России
Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз по добыче нефти в России на 2018 и 2019 годы, следует из отчета на сайте ОПЕК.
Обновлено в 11:02
Энергетика
Цена европейского газа для Украины установила рекорд
Средняя цена на импортный природный газ для Украины достигла 9,4 тыс. гривен ($339) за 1 тыс. кубометров в ноябре 2018 года.
Обновлено в 10:45
Энергетика
«Газпром нефть» купила долю в Континентальной хоккейной лиге
«Газпром нефть» купила долю в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса».
Обновлено в 11:03
Энергетика
Shell заинтересована увеличить мощность «Балтийского СПГ»
Партнер "Газпрома" по проекту строительства крупнотоннажного завода СПГ на Балтике (в Усть-Луге) компания Shell полагает, что мощность проекта должна составить не 10 млн тонн в год, а больше - исходя из уже применяемой отраслью большей мощности технологических линий, рассказал в интервью газете "Коммерсантъ" председатель Shell в России Седерик Кремерс.
Обновлено вчера в 22:59
Энергетика
В Мурманской области изменились цены на бензин
АИ-92 стал дешевле на 1 рубль Как сообщают специалисты Мурманского УФАС России, за период с 03 декабря по 09 декабря в регионе изменились цены на нефтепродукты.
Обновлено в 09:06
Энергетика
«Газпром нефть» исследует геологический потенциал шельфа Красного моря
"Газпром нефть" рассматривает участие в проекте разработки нефтегазового блока 13 на шельфе Красного моря.
Обновлено в 07:05
Энергетика
«Техмаш» поставит нефтяникам 11 стокубовых резервуаров
В следующем году ремонтно-механический завод концерна поставит нефтяникам 11 стокубовых емкостей на сумму более 50 млн рублей, сообщает 12 декабря пресс-служба предприятия.
Обновлено в 06:31
Энергетика
Назван крупнейший налогоплательщик Украины
«За 11 месяцев 2018 года группа «Нафтогаз» уплатила в государственный бюджет 121,2 млрд гривен налогов и дивидендов, что на 13,9 млрд гривен превышает совокупный показатель за весь 2017 год», — говорится в сообщении на сайте предприятия.
Обновлено в 08:09
Энергетика
Добыча нефти в Югре сократилась на 0,8 млн тонн
По итогам ноября в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре добыто более 19,5 млн т нефти, что на 0,8 млн т меньше, чем в прошлом месяце, сообщили в Агентстве нефтегазовой информации.
Обновлено в 08:19
Энергетика
В Челябинске разыграли на торгах еще два месторождения
Право на добычу песчано-гравийных пород на участке I Солодянского месторождения в Троицком районе досталось «Комбинату производственных предприятий» из Курганской области.
Обновлено в 04:58
Энергетика
Азербайджан думает над предложением Росатома построить АЭС
Президент Азербайджана Ильхам Гейдар оглы Алиев получил от российской госкорпорации «Росатом» предложения по сотрудничеству в сфере мирного использования атома, включая строительство АЭС.
Обновлено в 07:42
Энергетика
«Газпром» планирует выйти на рынок Ирака
«Встретился с делегацией "Газпром энергохолдинга", которая рассказала подробно о деятельности компании и желании выйти на рынок электроэнергии Ирака», — написал официальный представитель Ирака в Twitter.
Обновлено вчера в 13:36
Энергетика
На автозаправках в Татарстане проверили качество топлива
Было обследовано качество топлива практически на всех станциях Республики, а именно на 955 заправках.
Обновлено в 08:12
Энергетика
Вологодские компании задолжали газовикам более 1 млрд рублей
В списке злостных неплательщиков девять теплоснабжающих организаций Вологды и Вологодского района, которые систематически нарушают договорные обязательства по оплате поставок топлива.
Обновлено в 06:19
Энергетика
Мексика перенесла на полгода конкурс по поиску партнеров для Pemex по блокам углеводородов
Комиссия по углеводородам Мексики официально отменила проведение двух февральских раундов торгов по участкам углеводородов и перенесла на полгода конкурс по поиску партнеров для государственной Pemex по ряду блоков, сообщила комиссия.
Обновлено вчера в 15:16