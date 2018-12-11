Энергетика
«Нафтогаз Украины» 6 декабря подал иски в суды Северного и Южного округов Техаса в отношении американского подразделения Gazprom Marketing & Trading (GM&T USA, входит в группу «Газпром») и консалтинговой компании DeGolyer & MacNaughton (ведущий аудитор запасов нефти и газа).
Коммерсантъвчера в 17:27
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с чего всё началось
"Газпром" отказался от комментариев. С начала лета «Нафтогаз» пытается принудительно взыскать с «Газпрома» $2,6 млрд во исполнение решения Стокгольмского арбитража -- в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах.Коммерсантъвчера в 17:27
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Это проигрыш: эксперт констатировал провал попыток Украины «срубить денег» с «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже
Экономика сегоднявчера в 04:25
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Энергетика
Цена европейского газа для Украины установила рекорд
В ноябре средняя цена тысячи кубометров импорта природного газа для Украины составила 339 долларов, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.
Обновлено в 06:19
Энергетика
Китайская CNPC уходит из газового проекта в Иране под давлением США
Китайская нефтегазовая компания CNPC приостановила участие в иранском газовом проекте "Южный Парс-11" под давлением США на фоне торговых переговоров между странами, передает агентство Reuters со ссылкой на китайских чиновников.
Обновлено в 06:01
Энергетика
Экономике не поможет даже $100 за баррель
Даже если стоимость нефти достигнет $100 за баррель, а рубль будет относительно дешевым (65 руб. за доллар), экономика России вырастет лишь на 2,1% в 2019 году.
Обновлено в 06:26
Энергетика
С 1 января 2019 года в Волгоградской области подорожает газ
По уже сложившейся довольно нерадостной традиции с нового года жителям Волгоградской области приходится все туже затягивать пояса: как правило, с 1 января каждого года значительно увеличиваются тарифы на жилищно-коммунальные услуги, в том числе и стоимость потребляемых природных ресурсов.
Обновлено в 05:42
Энергетика
Отчисления «Нафтогаза» составили 18% всех поступлений в бюджет Украины
В январе-ноябре 2018 года поступления от группы составили около 18% от общих доходов государственного бюджета.
Обновлено в 05:45
Энергетика
На автозаправках в Татарстане проверили качество топлива
На брифинге в Кабмине РТ начальник Управления рационального использования топливно-энергетических ресурсов (УРИТЭР) Татарстана Роберт Гилязиев представил результаты проверки автозаправочных станций за 2018 год.
Обновлено в 06:23
Энергетика
Нефть сохраняет осторожный восходящий уклон
Сегодня, 12 декабря, на утренней сессии сохраняет осторожный восходящий уклон, стремясь к отметке $61, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.
Обновлено в 02:12
Энергетика
В ноябре 2018 года в Югре добыто 19,595 млн тонн нефти
В ноябре в Югре добыто 19,595 млн тонн нефти. Это на 0,804 млн тонн меньше, чем в октябре, подсчитало Агентство нефтегазовой информации.
Обновлено в 03:03
Энергетика
«Газпром» планирует выйти на рынок Ирака
«Встретился с делегацией "Газпром энергохолдинга", которая рассказала подробно о деятельности компании и желании выйти на рынок электроэнергии Ирака», — написал официальный представитель Ирака в Twitter.
Обновлено вчера в 13:36
Энергетика
В Челябинске разыграли на торгах еще два месторождения
Право на добычу песчано-гравийных пород на участке I Солодянского месторождения в Троицком районе досталось «Комбинату производственных предприятий» из Курганской области.
Обновлено в 04:58
Энергетика
Энергетическое доминирование США оказалось под угрозой
Торговая война с Китаем создает дополнительные трудности для развития американской энергетики и ставит под угрозу планы администрации Дональда Трампа по превращению страны в чистого экспортера углеводородов, пишет Fox Business со ссылкой на отчет агентства IHS Markit.
Обновлено вчера в 05:24
Энергетика
Вологодские компании задолжали газовикам более 1 млрд рублей
В списке злостных неплательщиков девять теплоснабжающих организаций Вологды и Вологодского района, которые систематически нарушают договорные обязательства по оплате поставок топлива.
Обновлено в 06:19
Энергетика
В России появятся льготы для владельцев автомобилей на газе
В России появятся льготы для владельцев транспорта, работающего на газе.
Обновлено вчера в 05:11
Энергетика
«Медный дьявол». Как торгуются никель и цинк
На Шанхайской фьючерсной бирже (ShFE) торгуются в электронном виде поставочные контракты на все шесть базовых промышленных металлов.
Обновлено в 03:21
Энергетика
Седерик Кремерс
Окончил Роттердамский университет Эразма по специальности «экономика бизнеса» (2001). Вскоре после окончания учебы пришел в концерн Shell.
Обновлено вчера в 17:27