Энергетика

«Нафтогаз» рассчитывает на техасское правосудие
Коммерсантъ
вчера в 17:27

«Нафтогаз Украины» 6 декабря подал иски в суды Северного и Южного округов Техаса в отношении американского подразделения Gazprom Marketing & Trading (GM&T USA, входит в группу «Газпром») и консалтинговой компании DeGolyer & MacNaughton (ведущий аудитор запасов нефти и газа).
Коммерсантъвчера в 17:27
с чего всё началось

«Нафтогаз» рассчитывает на техасское правосудие

"Газпром" отказался от комментариев. С начала лета «Нафтогаз» пытается принудительно взыскать с «Газпрома» $2,6 млрд во исполнение решения Стокгольмского арбитража -- в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах.
Коммерсантъвчера в 17:27

Подробнее о событии

«Нафтогаз» подаст иск против «Газпрома» в суд Техаса

Телеканал 360°вчера в 21:59

«Нафтогаз» обратился в суд США из-за спора с «Газпромом» на $2,6 млрд

Ведомостивчера в 21:30

«Нафтогаз» рассчитывает на техасское правосудие

Коммерсантъвчера в 17:27

Шведский суд назвал дату начала слушаний по апелляции Газпрома

Взгляд.рувчера в 12:08

Суд Швеции рассмотрит жалобу «Газпрома» по спору с «Нафтогазом» осенью 2019 года

ТАССвчера в 11:47

Суд разрешит спор «Газпрома» и «Нафтогаза» о транзите

News.ruвчера в 11:34

Это проигрыш: эксперт констатировал провал попыток Украины «срубить денег» с «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже

Экономика сегоднявчера в 04:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 06:39, Ашберн
Энергетика

Цена европейского газа для Украины установила рекорд

В ноябре средняя цена тысячи кубометров импорта природного газа для Украины составила 339 долларов, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.
Обновлено в 06:19
Энергетика

Китайская CNPC уходит из газового проекта в Иране под давлением США

Китайская нефтегазовая компания CNPC приостановила участие в иранском газовом проекте "Южный Парс-11" под давлением США на фоне торговых переговоров между странами, передает агентство Reuters со ссылкой на китайских чиновников.
Обновлено в 06:01
Энергетика

Экономике не поможет даже $100 за баррель

Даже если стоимость нефти достигнет $100 за баррель, а рубль будет относительно дешевым (65 руб. за доллар), экономика России вырастет лишь на 2,1% в 2019 году.
Обновлено в 06:26
Энергетика

С 1 января 2019 года в Волгоградской области подорожает газ

По уже сложившейся довольно нерадостной традиции с нового года жителям Волгоградской области приходится все туже затягивать пояса: как правило, с 1 января каждого года значительно увеличиваются тарифы на жилищно-коммунальные услуги, в том числе и стоимость потребляемых природных ресурсов.
Обновлено в 05:42
Энергетика

Отчисления «Нафтогаза» составили 18% всех поступлений в бюджет Украины

В январе-ноябре 2018 года поступления от группы составили около 18% от общих доходов государственного бюджета.
Обновлено в 05:45
Энергетика

На автозаправках в Татарстане проверили качество топлива

На брифинге в Кабмине РТ начальник Управления рационального использования топливно-энергетических ресурсов (УРИТЭР) Татарстана Роберт Гилязиев представил результаты проверки автозаправочных станций за 2018 год.
Обновлено в 06:23
Энергетика

Нефть сохраняет осторожный восходящий уклон

Сегодня, 12 декабря, на утренней сессии сохраняет осторожный восходящий уклон, стремясь к отметке $61, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.
Обновлено в 02:12
Энергетика

В ноябре 2018 года в Югре добыто 19,595 млн тонн нефти

В ноябре в Югре добыто 19,595 млн тонн нефти. Это на 0,804 млн тонн меньше, чем в октябре, подсчитало Агентство нефтегазовой информации.
Обновлено в 03:03
Энергетика

«Газпром» планирует выйти на рынок Ирака

«Встретился с делегацией "Газпром энергохолдинга", которая рассказала подробно о деятельности компании и желании выйти на рынок электроэнергии Ирака», — написал официальный представитель Ирака в Twitter.
Обновлено вчера в 13:36
Энергетика

В Челябинске разыграли на торгах еще два месторождения

Право на добычу песчано-гравийных пород на участке I Солодянского месторождения в Троицком районе досталось «Комбинату производственных предприятий» из Курганской области.
Обновлено в 04:58
Энергетика

Энергетическое доминирование США оказалось под угрозой

Торговая война с Китаем создает дополнительные трудности для развития американской энергетики и ставит под угрозу планы администрации Дональда Трампа по превращению страны в чистого экспортера углеводородов, пишет Fox Business со ссылкой на отчет агентства IHS Markit.
Обновлено вчера в 05:24
Энергетика

Вологодские компании задолжали газовикам более 1 млрд рублей

В списке злостных неплательщиков девять теплоснабжающих организаций Вологды и Вологодского района, которые систематически нарушают договорные обязательства по оплате поставок топлива.
Обновлено в 06:19
Энергетика

В России появятся льготы для владельцев автомобилей на газе

В России появятся льготы для владельцев транспорта, работающего на газе.
Обновлено вчера в 05:11
Энергетика

«Медный дьявол». Как торгуются никель и цинк

На Шанхайской фьючерсной бирже (ShFE) торгуются в электронном виде поставочные контракты на все шесть базовых промышленных металлов.
Обновлено в 03:21
Энергетика

Седерик Кремерс

Окончил Роттердамский университет Эразма по специальности «экономика бизнеса» (2001). Вскоре после окончания учебы пришел в концерн Shell.
Обновлено вчера в 17:27
Главное