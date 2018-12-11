«Нафтогаз Украины» 6 декабря подал иски в суды Северного и Южного округов Техаса в отношении американского подразделения Gazprom Marketing & Trading (GM&T USA, входит в группу «Газпром») и консалтинговой компании DeGolyer & MacNaughton (ведущий аудитор запасов нефти и газа).

с чего всё началось

«Нафтогаз» хочет через суд обязать структуру «Газпрома» GM&T USA и его аудитора DeGolyer & MacNaughton предоставить сведения, которые позволят подать новый иск в Нидерландах.

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