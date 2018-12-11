Энергетика
«Нафтогаз» хочет через суд обязать структуру «Газпрома» GM&T USA и его аудитора DeGolyer & MacNaughton предоставить сведения, которые позволят подать новый иск в Нидерландах.
Коммерсантъвчера в 17:27
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с чего всё началось
«Нафтогаз Украины» 6 декабря подал иски в суды Северного и Южного округов Техаса в отношении американского подразделения Gazprom Marketing & Trading (GM&T USA, входит в группу «Газпром») и консалтинговой компании DeGolyer & MacNaughton (ведущий аудитор запасов нефти и газа).Коммерсантъвчера в 17:27
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Энергетика
ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России в 2018 и в 2019 годах
ОПЕК пересмотрела прогноз по росту добычи нефти в России в 2018 и 2019 годах на фоне установления Россией в октябре нового постсоветского рекорда производства - 11,61 млн баррелей в сутки, следует из декабрьского отчета организации.
Обновлено в 08:13
Энергетика
«Газпром нефть» купила долю в КХЛ
В результате сделки «Газпром нефть» получила долю 11,76% капитала управляющей КХЛ компании ООО «Континентальная хоккейная лига».
Обновлено в 11:23
Энергетика
Цена европейского газа для Украины установила рекорд
Средняя цена на импортный природный газ для Украины достигла 9,4 тыс. гривен ($339) за 1 тыс. кубометров в ноябре 2018 года.
Обновлено в 04:08
Энергетика
«Газпром нефть» ныряет в Красное море
«Газпром нефть» может войти в проект изучения блока 13 в Судане на шельфе Красного моря, следует из протокола российско-суданской межправкомиссии.
Обновлено в 13:11
Энергетика
Shell заинтересована увеличить мощность «Балтийского СПГ»
Партнер "Газпрома" по проекту строительства крупнотоннажного завода СПГ на Балтике (в Усть-Луге) компания Shell полагает, что мощность проекта должна составить не 10 млн тонн в год, а больше - исходя из уже применяемой отраслью большей мощности технологических линий, рассказал в интервью газете "Коммерсантъ" председатель Shell в России Седерик Кремерс.
Обновлено вчера в 19:48
Энергетика
Волгоградцы с 1 января 2019 года начнут больше платить за газ
В 2018 году волгоградцы, использующие газовую плиту и центральное горячее водоснабжение, платят при приготовлении пищи за голубое топливо 8 823,50 рубля за 1000 м3.
Обновлено в 01:43
Энергетика
В Мурманской области изменились цены на бензин
АИ-92 стал дешевле на 1 рубль Как сообщают специалисты Мурманского УФАС России, за период с 03 декабря по 09 декабря в регионе изменились цены на нефтепродукты.
Обновлено в 05:10
Энергетика
«Техмаш» поставит нефтяникам 11 стокубовых резервуаров
В следующем году ремонтно-механический завод концерна поставит нефтяникам 11 стокубовых емкостей на сумму более 50 млн рублей, сообщает 12 декабря пресс-служба предприятия.
Обновлено в 06:31
Энергетика
Добыча нефти в Югре сократилась на 0,8 млн тонн
По итогам ноября в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре добыто более 19,5 млн т нефти, что на 0,8 млн т меньше, чем в прошлом месяце, сообщили в Агентстве нефтегазовой информации.
Обновлено в 08:14
Энергетика
NCOC до октября 2019 г представит план освоения месторождения
Акционеры Северо-Каспийского проекта (оператором является консорциум NCOC) представят Казахстану план освоения каспийского нефтяного месторождения Каламкас-море до четвертого квартала 2019 года.
Обновлено в 06:23
Энергетика
Американские нефтяники обманули Трампа
Как считают некоторые аналитики, об этом их могли попросить американские нефтяники.
Обновлено в 12:41
Энергетика
В Челябинске разыграли на торгах еще два месторождения
Право на добычу песчано-гравийных пород на участке I Солодянского месторождения в Троицком районе досталось «Комбинату производственных предприятий» из Курганской области.
Обновлено в 04:56
Энергетика
Азербайджан думает над предложением Росатома построить АЭС
Президент Азербайджана Ильхам Гейдар оглы Алиев получил от российской госкорпорации «Росатом» предложения по сотрудничеству в сфере мирного использования атома, включая строительство АЭС.
Обновлено в 07:42
Энергетика
Вологодские компании задолжали газовикам более 1 млрд рублей
В списке злостных неплательщиков девять теплоснабжающих организаций Вологды и Вологодского района, которые систематически нарушают договорные обязательства по оплате поставок топлива.
Обновлено в 03:00
Энергетика
Увеличение энергобаланса на Украине повысит риск аварий на АЭС -топ-менеджер «Энергоатома»
Новый "Энергетический баланс" с увеличением на 700 миллионов киловатт-часов, предложенный министерством энергетики и угольной промышленности Украины, ухудшит безопасность эксплуатации АЭС и повысит риск аварий на них, заявила директор по инвестициям и перспективного развития национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Татьяна Амосова.
Обновлено в 14:27