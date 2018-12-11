Энергетика

«Нафтогаз» рассчитывает на техасское правосудие
Коммерсантъ
11 декабря в 17:27

«Нафтогаз Украины» 6 декабря подал иски в суды Северного и Южного округов Техаса в отношении американского подразделения Gazprom Marketing & Trading (GM&T USA, входит в группу «Газпром») и консалтинговой компании DeGolyer & MacNaughton (ведущий аудитор запасов нефти и газа).
Коммерсантъ11 декабря в 17:27
с чего всё началось

«Нафтогаз» рассчитывает на техасское правосудие

"Газпром" отказался от комментариев. С начала лета «Нафтогаз» пытается принудительно взыскать с «Газпрома» $2,6 млрд во исполнение решения Стокгольмского арбитража -- в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах.
Коммерсантъ11 декабря в 17:27

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«Нафтогаз» заявил об обращении в суды в США из-за спора с «Газпромом»

РБКвчера в 15:55

«Нафтогаз» подтвердил подачу в суды в США исков, связанных с взысканием долга с «Газпрома»

ТАССвчера в 15:11

«Нафтогаз» подаст иск против «Газпрома» в суд Техаса

Телеканал 360°11 декабря в 21:59

«Нафтогаз» обратился в суд США из-за спора с «Газпромом» на $2,6 млрд

Ведомости11 декабря в 21:30

«Нафтогаз» рассчитывает на техасское правосудие

Коммерсантъ11 декабря в 17:27

Шведский суд назвал дату начала слушаний по апелляции Газпрома

Взгляд.ру11 декабря в 12:08

Суд разрешит спор «Газпрома» и «Нафтогаза» о транзите

News.ru11 декабря в 11:34
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Энергетика

«Ведомости»: «Роснефть» передумала работать в Иране из-за санкций США

«Роснефть» отказалась от работы в Иране из-за санкций, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в российской госкомпании.
Обновлено в 01:16
Энергетика

«Газпром нефть» купила долю в КХЛ

В результате сделки «Газпром нефть» получила долю 11,76% капитала управляющей КХЛ компании ООО «Континентальная хоккейная лига».
Обновлено вчера в 11:23
Энергетика

ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2018-2019 гг

ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2018 и 2019 годах, говорится в декабрьском докладе организации.
Обновлено вчера в 07:15
Энергетика

Казахстан начнет осваивать месторождение Каламкас-море на Каспии

Министерство энергетики Казахстана, ТОО PSA и компании, принимающие участие в соглашении о разделе продукции северного Каспия, подписали соглашение по плану освоения месторождения Каламкас-море, информирует пресс-служба минестерства энергетики республики.
Обновлено в 01:35
Энергетика

«Газпром нефть» исследует геологический потенциал шельфа Красного моря

"Газпром нефть" рассматривает участие в проекте разработки нефтегазового блока 13 на шельфе Красного моря.
Обновлено вчера в 07:02
Энергетика

Насколько в Набережных Челнах подскочит в цене топливо в 2019 году

Как говорит начальник коммерческого отдела ООО «ТАИФ-НК АЗС» Константин Хомарчук, сейчас прогнозировать насколько вырастут цены сложно.
Обновлено в 00:44
Энергетика

Антимонопольное ведомство Казахстана выявило сговор поставщиков газа

Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики Казахстана выявил ценовой сговор трех поставщиков на рынке газа в Астане, сообщили 12 декабря в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 06:40
Энергетика

В Совфеде объяснили, почему на Украине резко подорожал газ

Евросоюз больше не поддерживает власти Украины — именно этим объясняется высокая цена природного газа для Киева, которая побила все рекорды.
Обновлено вчера в 05:43
Энергетика

Американские нефтяники обманули Трампа

Как считают некоторые аналитики, об этом их могли попросить американские нефтяники.
Обновлено вчера в 12:41
Энергетика

Узнали, сколько будет стоить тепло в Петрозаводске

Специалисты пояснили, что стоимость жилищно-коммунальных услуг в Карелии будет увеличена на 1,7 %. Это связано с повышением налога на добавочную стоимость (НДС) с 18% до 20%.
Обновлено в 00:05
Энергетика

Племзавод «Ирмень» получил право добывать кирпичный суглинок

Обновлено в 01:19
Энергетика

Налоговая требует десятки миллионов с крупной югорской компании

Налоговая служба намерена обанкротить крупное югорское предприятие.
Обновлено в 02:12
Энергетика

«Техмаш» поставит нефтяникам 11 стокубовых резервуаров

В следующем году ремонтно-механический завод концерна поставит нефтяникам 11 стокубовых емкостей на сумму более 50 млн рублей, сообщает 12 декабря пресс-служба предприятия.
Обновлено вчера в 06:31
Энергетика

С бывших руководителей «МаррТЭК» требуют взыскать 670 млн рублей

К субсидиарной ответственности управляющая требует привлечь Сергея Бударина, Александра Цыбрия, Игоря Зимина и Радика Байкова.
Обновлено вчера в 22:13
Энергетика

«Кто-то хорошо зарабатывает на этом газе»: эксперт возмутился прибылью «Нафтогаза Украины»

Эксперт отметил, что прибыль «Нафтогаза Украины» больше размера субсидий. По его мнению, кто-то хорошо зарабатывает на дорожающем газе.
Обновлено вчера в 20:30
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