Энергетика

«Нафтогаз» рассчитывает на техасское правосудие
Коммерсантъ
вчера в 17:27

«Нафтогаз» хочет через суд обязать структуру «Газпрома» GM&T USA и его аудитора DeGolyer & MacNaughton предоставить сведения, которые позволят подать новый иск в Нидерландах.
Коммерсантъвчера в 17:27
с чего всё началось

«Нафтогаз» рассчитывает на техасское правосудие

«Нафтогаз Украины» 6 декабря подал иски в суды Северного и Южного округов Техаса в отношении американского подразделения Gazprom Marketing & Trading (GM&T USA, входит в группу «Газпром») и консалтинговой компании DeGolyer & MacNaughton (ведущий аудитор запасов нефти и газа).
Коммерсантъвчера в 17:27

Подробнее о событии

«Нафтогаз» заявил об обращении в суды в США из-за спора с «Газпромом»

РБК15:55

«Нафтогаз» подтвердил подачу в суды в США исков, связанных с взысканием долга с «Газпрома»

ТАСС15:11

«Нафтогаз» подаст иск против «Газпрома» в суд Техаса

Телеканал 360°вчера в 21:59

«Нафтогаз» обратился в суд США из-за спора с «Газпромом» на $2,6 млрд

Ведомостивчера в 21:30

«Нафтогаз» рассчитывает на техасское правосудие

Коммерсантъвчера в 17:27

Шведский суд назвал дату начала слушаний по апелляции Газпрома

Взгляд.рувчера в 12:08

Суд разрешит спор «Газпрома» и «Нафтогаза» о транзите

News.ruвчера в 11:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 20:12, Ашберн
Энергетика

ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России в 2018 и в 2019 годах

ОПЕК пересмотрела прогноз по росту добычи нефти в России в 2018 и 2019 годах на фоне установления Россией в октябре нового постсоветского рекорда производства - 11,61 млн баррелей в сутки, следует из декабрьского отчета организации.
Обновлено в 08:13
Энергетика

«Газпром нефть» купила долю в КХЛ

В результате сделки «Газпром нефть» получила долю 11,76% капитала управляющей КХЛ компании ООО «Континентальная хоккейная лига».
Обновлено в 11:23
Энергетика

«Газпром нефть» ныряет в Красное море

«Газпром нефть» может войти в проект изучения блока 13 в Судане на шельфе Красного моря, следует из протокола российско-суданской межправкомиссии.
Обновлено в 13:11
Энергетика

Эксперт прокомментировал рекордную цену на европейский газ для Украины

Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов прокомментировал RT сообщения СМИ о том, что средняя цена тысячи кубометров импорта природного газа для Украины в ноябре 2018 года составила примерно 340 долларов.
Обновлено в 03:13
Энергетика

Shell заинтересована увеличить мощность «Балтийского СПГ»

Партнер "Газпрома" по проекту строительства крупнотоннажного завода СПГ на Балтике (в Усть-Луге) компания Shell полагает, что мощность проекта должна составить не 10 млн тонн в год, а больше - исходя из уже применяемой отраслью большей мощности технологических линий, рассказал в интервью газете "Коммерсантъ" председатель Shell в России Седерик Кремерс.
Обновлено вчера в 19:48
Энергетика

«Техмаш» поставит нефтяникам 11 стокубовых резервуаров

В следующем году ремонтно-механический завод концерна поставит нефтяникам 11 стокубовых емкостей на сумму более 50 млн рублей, сообщает 12 декабря пресс-служба предприятия.
Обновлено в 06:31
Энергетика

NCOC до октября 2019 г представит план освоения месторождения

Акционеры Северо-Каспийского проекта (оператором является консорциум NCOC) представят Казахстану план освоения каспийского нефтяного месторождения Каламкас-море до четвертого квартала 2019 года.
Обновлено в 06:23
Энергетика

Американские нефтяники обманули Трампа

Как считают некоторые аналитики, об этом их могли попросить американские нефтяники.
Обновлено в 12:41
Энергетика

Антимонопольное ведомство Казахстана выявило сговор поставщиков газа

Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики Казахстана выявил ценовой сговор трех поставщиков на рынке газа в Астане, сообщили 12 декабря в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 06:40
Энергетика

Азербайджан думает над предложением Росатома построить АЭС

Президент Азербайджана Ильхам Гейдар оглы Алиев получил от российской госкорпорации «Росатом» предложения по сотрудничеству в сфере мирного использования атома, включая строительство АЭС.
Обновлено в 07:42
Энергетика

В Челябинске разыграли на торгах еще два месторождения

Право на добычу песчано-гравийных пород на участке I Солодянского месторождения в Троицком районе досталось «Комбинату производственных предприятий» из Курганской области.
Обновлено в 04:56
Энергетика

Вологодские компании задолжали газовикам более 1 млрд рублей

В списке злостных неплательщиков девять теплоснабжающих организаций Вологды и Вологодского района, которые систематически нарушают договорные обязательства по оплате поставок топлива.
Обновлено в 03:00
Энергетика

Добыча нефти в Югре сократилась на 0,8 млн тонн

По итогам ноября в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре добыто более 19,5 млн т нефти, что на 0,8 млн т меньше, чем в прошлом месяце, сообщили в Агентстве нефтегазовой информации.
Обновлено в 08:14
Энергетика

Отчисления «Нафтогаза» составили 18% всех поступлений в бюджет Украины

В январе-ноябре 2018 года поступления от группы составили около 18% от общих доходов государственного бюджета.
Обновлено в 05:41
Энергетика

Увеличение энергобаланса на Украине повысит риск аварий на АЭС -топ-менеджер «Энергоатома»

Новый "Энергетический баланс" с увеличением на 700 миллионов киловатт-часов, предложенный министерством энергетики и угольной промышленности Украины, ухудшит безопасность эксплуатации АЭС и повысит риск аварий на них, заявила директор по инвестициям и перспективного развития национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Татьяна Амосова.
Обновлено в 14:27
Главное