Энергетика
«Нафтогаз Украины» 6 декабря подал иски в суды Северного и Южного округов Техаса в отношении американского подразделения Gazprom Marketing & Trading (GM&T USA, входит в группу «Газпром») и консалтинговой компании DeGolyer & MacNaughton (ведущий аудитор запасов нефти и газа).
Коммерсантъвчера в 17:27
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с чего всё началось
"Газпром" отказался от комментариев. С начала лета «Нафтогаз» пытается принудительно взыскать с «Газпрома» $2,6 млрд во исполнение решения Стокгольмского арбитража -- в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах.Коммерсантъвчера в 17:27
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Энергетика
ОПЕК повысила прогноз добычи нефти в России
Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз по добыче нефти в России на 2018 и 2019 годы, следует из отчета на сайте ОПЕК.
Обновлено в 10:26
Энергетика
«Газпром нефть» купила долю в Континентальной хоккейной лиге
«Газпром нефть» купила долю в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса».
Обновлено в 10:05
Энергетика
«Газпром нефть» исследует геологический потенциал шельфа Красного моря
"Газпром нефть" рассматривает участие в проекте разработки нефтегазового блока 13 на шельфе Красного моря.
Обновлено в 07:02
Энергетика
В Совфеде объяснили, почему на Украине резко подорожал газ
Евросоюз больше не поддерживает власти Украины — именно этим объясняется высокая цена природного газа для Киева, которая побила все рекорды.
Обновлено в 05:43
Энергетика
В Амурской области за месяц автомобильное топливо подорожало на 0,2 %
Амурстат привел данные за минувший месяц. Индекс потребительских цен по Амурской области на бензин составил 100,2 %.
Обновлено в 21:09
Энергетика
Цены на газ вырастут в Волгоградской области с 1 января
Комитет тарифного регулирования Волгоградской области на заседании от 5 декабря 2018 года приказом № 42/2 утвердил новые цены на природный газ.
Обновлено в 00:42
Энергетика
NCOC до октября 2019 г представит план освоения месторождения
Акционеры Северо-Каспийского проекта (оператором является консорциум NCOC) представят Казахстану план освоения каспийского нефтяного месторождения Каламкас-море до четвертого квартала 2019 года.
Обновлено в 06:23
Энергетика
«Техмаш» поставит нефтяникам 11 стокубовых резервуаров
В следующем году ремонтно-механический завод концерна поставит нефтяникам 11 стокубовых емкостей на сумму более 50 млн рублей, сообщает 12 декабря пресс-служба предприятия.
Обновлено в 06:31
Энергетика
Американские нефтяники обманули Трампа
Как считают некоторые аналитики, об этом их могли попросить американские нефтяники.
Обновлено в 12:41
Энергетика
Антимонопольное ведомство Казахстана выявило сговор поставщиков газа
Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики Казахстана выявил ценовой сговор трех поставщиков на рынке газа в Астане, сообщили 12 декабря в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 06:40
Энергетика
Shell заинтересована увеличить мощность «Балтийского СПГ»
Партнер "Газпрома" по проекту строительства крупнотоннажного завода СПГ на Балтике (в Усть-Луге) компания Shell полагает, что мощность проекта должна составить не 10 млн тонн в год, а больше - исходя из уже применяемой отраслью большей мощности технологических линий, рассказал в интервью газете "Коммерсантъ" председатель Shell в России Седерик Кремерс.
Обновлено вчера в 19:48
Энергетика
Азербайджан думает над предложением Росатома построить АЭС
Президент Азербайджана Ильхам Гейдар оглы Алиев получил от российской госкорпорации «Росатом» предложения по сотрудничеству в сфере мирного использования атома, включая строительство АЭС.
Обновлено в 07:42
Энергетика
С бывших руководителей «МаррТЭК» требуют взыскать 670 млн рублей
К субсидиарной ответственности управляющая требует привлечь Сергея Бударина, Александра Цыбрия, Игоря Зимина и Радика Байкова.
Обновлено в 22:13
Энергетика
В Челябинске разыграли на торгах еще два месторождения
Право на добычу песчано-гравийных пород на участке I Солодянского месторождения в Троицком районе досталось «Комбинату производственных предприятий» из Курганской области.
Обновлено в 04:56
Энергетика
«Кто-то хорошо зарабатывает на этом газе»: эксперт возмутился прибылью «Нафтогаза Украины»
Эксперт отметил, что прибыль «Нафтогаза Украины» больше размера субсидий. По его мнению, кто-то хорошо зарабатывает на дорожающем газе.
Обновлено в 20:30