Энергетика

«Нафтогаз» рассчитывает на техасское правосудие
Коммерсантъ
вчера в 17:27

«Нафтогаз Украины» 6 декабря подал иски в суды Северного и Южного округов Техаса в отношении американского подразделения Gazprom Marketing & Trading (GM&T USA, входит в группу «Газпром») и консалтинговой компании DeGolyer & MacNaughton (ведущий аудитор запасов нефти и газа).
Коммерсантъвчера в 17:27
с чего всё началось

«Нафтогаз» рассчитывает на техасское правосудие

"Газпром" отказался от комментариев. С начала лета «Нафтогаз» пытается принудительно взыскать с «Газпрома» $2,6 млрд во исполнение решения Стокгольмского арбитража -- в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах.
Коммерсантъвчера в 17:27

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«Нафтогаз» заявил об обращении в суды в США из-за спора с «Газпромом»

РБК15:55

«Нафтогаз» подтвердил подачу в суды в США исков, связанных с взысканием долга с «Газпрома»

ТАСС15:11

«Нафтогаз» подаст иск против «Газпрома» в суд Техаса

Телеканал 360°вчера в 21:59

«Нафтогаз» обратился в суд США из-за спора с «Газпромом» на $2,6 млрд

Ведомостивчера в 21:30

«Нафтогаз» рассчитывает на техасское правосудие

Коммерсантъвчера в 17:27

Шведский суд назвал дату начала слушаний по апелляции Газпрома

Взгляд.рувчера в 12:08

Суд разрешит спор «Газпрома» и «Нафтогаза» о транзите

News.ruвчера в 11:34
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Энергетика

ОПЕК повысила прогноз добычи нефти в России

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз по добыче нефти в России на 2018 и 2019 годы, следует из отчета на сайте ОПЕК.
Обновлено в 10:26
Энергетика

«Газпром нефть» купила долю в Континентальной хоккейной лиге

«Газпром нефть» купила долю в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса».
Обновлено в 10:05
Энергетика

«Газпром нефть» исследует геологический потенциал шельфа Красного моря

"Газпром нефть" рассматривает участие в проекте разработки нефтегазового блока 13 на шельфе Красного моря.
Обновлено в 07:02
Энергетика

В Совфеде объяснили, почему на Украине резко подорожал газ

Евросоюз больше не поддерживает власти Украины — именно этим объясняется высокая цена природного газа для Киева, которая побила все рекорды.
Обновлено в 05:43
Энергетика

В Амурской области за месяц автомобильное топливо подорожало на 0,2 %

Амурстат привел данные за минувший месяц. Индекс потребительских цен по Амурской области на бензин составил 100,2 %.
Обновлено в 21:09
Энергетика

Цены на газ вырастут в Волгоградской области с 1 января

Комитет тарифного регулирования Волгоградской области на заседании от 5 декабря 2018 года приказом № 42/2 утвердил новые цены на природный газ.
Обновлено в 00:42
Энергетика

NCOC до октября 2019 г представит план освоения месторождения

Акционеры Северо-Каспийского проекта (оператором является консорциум NCOC) представят Казахстану план освоения каспийского нефтяного месторождения Каламкас-море до четвертого квартала 2019 года.
Обновлено в 06:23
Энергетика

«Техмаш» поставит нефтяникам 11 стокубовых резервуаров

В следующем году ремонтно-механический завод концерна поставит нефтяникам 11 стокубовых емкостей на сумму более 50 млн рублей, сообщает 12 декабря пресс-служба предприятия.
Обновлено в 06:31
Энергетика

Американские нефтяники обманули Трампа

Как считают некоторые аналитики, об этом их могли попросить американские нефтяники.
Обновлено в 12:41
Энергетика

Антимонопольное ведомство Казахстана выявило сговор поставщиков газа

Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики Казахстана выявил ценовой сговор трех поставщиков на рынке газа в Астане, сообщили 12 декабря в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 06:40
Энергетика

Shell заинтересована увеличить мощность «Балтийского СПГ»

Партнер "Газпрома" по проекту строительства крупнотоннажного завода СПГ на Балтике (в Усть-Луге) компания Shell полагает, что мощность проекта должна составить не 10 млн тонн в год, а больше - исходя из уже применяемой отраслью большей мощности технологических линий, рассказал в интервью газете "Коммерсантъ" председатель Shell в России Седерик Кремерс.
Обновлено вчера в 19:48
Энергетика

Азербайджан думает над предложением Росатома построить АЭС

Президент Азербайджана Ильхам Гейдар оглы Алиев получил от российской госкорпорации «Росатом» предложения по сотрудничеству в сфере мирного использования атома, включая строительство АЭС.
Обновлено в 07:42
Энергетика

С бывших руководителей «МаррТЭК» требуют взыскать 670 млн рублей

К субсидиарной ответственности управляющая требует привлечь Сергея Бударина, Александра Цыбрия, Игоря Зимина и Радика Байкова.
Обновлено в 22:13
Энергетика

В Челябинске разыграли на торгах еще два месторождения

Право на добычу песчано-гравийных пород на участке I Солодянского месторождения в Троицком районе досталось «Комбинату производственных предприятий» из Курганской области.
Обновлено в 04:56
Энергетика

«Кто-то хорошо зарабатывает на этом газе»: эксперт возмутился прибылью «Нафтогаза Украины»

Эксперт отметил, что прибыль «Нафтогаза Украины» больше размера субсидий. По его мнению, кто-то хорошо зарабатывает на дорожающем газе.
Обновлено в 20:30
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