14 июня 2019 г. «Газпром» передал в арбитраж свои уточненные исковые требования, говорится в документе. В любом из вариантов, которые устраивают российскую компанию, «Нафтогаз» будет вынужден выплатить ей около $2,1 млрд и отказаться от собственных претензий на $11,58 млрд.

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Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на документ, 14 июня «Газпром» передал в арбитраж уточнённые исковые требования. Если суд поддержит российскую компанию, то Киеву придётся выплатить ей около $2,1 млрд и отказаться от своих претензий на $11,58 млрд.

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