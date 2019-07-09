14 июня 2019 г. «Газпром» передал в арбитраж свои уточненные исковые требования, говорится в документе. В любом из вариантов, которые устраивают российскую компанию, «Нафтогаз» будет вынужден выплатить ей около $2,1 млрд и отказаться от собственных претензий на $11,58 млрд.

с чего всё началось

«Нафтогаз» считает пересмотр решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с «Газпромом» одним из существенных рисков для потенциальных инвесторов в долговые инструменты. Об этом говорится в проспекте украинской компании, подготовленном к выпуску еврооблигаций.

Происшествия ЕСПЧ присудил россиянке €25 тысяч по жалобе на домашнее насилие Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил присудить €25 тыс. гражданке РФ Валерии Володиной, пожаловавшейся на насилие со стороны сожителя.

Экономика Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.

Экономика Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.

Происшествия 20-летняя российская гандболистка погибла в Польше Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.

Политика Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера 12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера.

Происшествия Генпрокуратура проверяет сведения об утечке данных клиентов банков В прошлом месяце "Коммерсант" сообщил об утечке персональных данных порядка 900 тысяч клиентов ОТП банка, ХКФ банка и Альфа-банка.

Политика «Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.

Общество Более 400 пилотов отстранили в России от полетов В Генеральной прокуратуре рассказали о регулярных проверках в системе подготовки пилотов гражданской авиации.

Общество Тюменские налоговики банкротят старейшее предприятие региона Сегодня на заводе трудятся порядка семидесяти человек. Основная часть площадей предприятия сдается в аренду для мебельного производства.

Общество Правительство озаботилось принудительным изъятием жилья у россиян Правительство направило в Госдуму поправки к проекту закона о механизмах планировки территорий, включающие в себя возможность изъятия у граждан недвижимости по инициативе муниципалитетов.

Политика Словарь терминов российской агрессии составили на Украине Создатели уверяют, что издание основано на законодательстве Украины и документах международного гуманитарного права.

Общество Роструд уточнил, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях его временной нетрудоспособности или исполнения во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы.

Экономика Суд признал банкротом основателя «Домашних денег» Бернштама Арбитражный суд Москвы признал банкротом основателя микрофинансовой организации «Домашние деньги» Евгения Бернштама, следует из материалов в картотеке суда.

Политика Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии Государственная Дума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.

Общество Около 80% граждан РФ выступают за продление программы маткапитала Большинство жителей России (78%) поддерживают продление программы материнского капитала, которая рассчитана до 2021 года (84% — среди молодых людей 25−34 лет).

Здоровье Российским больницам запретили покупать импортные подгузники Инициаторы нововведения говорят о том, что аналоги этих изделий производятся в достаточном объеме как минимум двумя российскими компаниями.

Экономика MSD и ФОРТ инвестируют более 7 млрд рублей в локализацию вакцин Международная фармацевтическая компания MSD и российская ФОРТ договорились о поэтапной локализации производства вакцины для профилактики ротавирусной инфекции, ветряной оспы, а также вируса папилломы человека (ВПЧ).

Политика Аксёнов заявил об увольнении директора «Крымавтотранса» Директор государственного унитарного предприятия "Крымавтотранс" Игорь Коробчук написал заявление об увольнении.

Шоу-бизнес Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко родила сына Беременная звезда "Дома-2" Катя Колисниченко опубликовала фото под капельницей Тогда же Колисниченко сообщила, что проведет в больнице оставшиеся до появления первенца на свет дни.

Авто В Великобритании продали автомобильный номер за 250 тысяч фунтов Раритетная табличка досталась новому владельцу за 250 тыс. фунтов стерлингов (более 19 млн руб. по текущему курсу).

Происшествия В Москве трех членов ИГ осудили за подготовку терактов Московский окружной военный суд приговорил трех членов запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ) к лишению свободы на срок от 10 до 15 лет в колонии строгого режима, сообщает ТАСС.

Авто Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».

Шоу-бизнес Лобода показала редкое фото с обеими дочерьми Украинская певица Светлана Лобода поделилась редким семейным фото в инстаграме.