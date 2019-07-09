Энергетика

«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска «Газпрома» в арбитражеRT на русском 04:36

«Нафтогаз» считает пересмотр решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с «Газпромом» одним из существенных рисков для потенциальных инвесторов в долговые инструменты. Об этом говорится в проспекте украинской компании, подготовленном к выпуску еврооблигаций.
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с чего всё началось

«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска «Газпрома» в стокгольмском арбитраже

14 июня 2019 г. «Газпром» передал в арбитраж свои уточненные исковые требования, говорится в документе. В любом из вариантов, которые устраивают российскую компанию, «Нафтогаз» будет вынужден выплатить ей около $2,1 млрд и отказаться от собственных претензий на $11,58 млрд.
Ведомостивчера в 17:23

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«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска «Газпрома» в арбитраже

RT на русском04:36

Стали известны детали нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому»

РЕН ТВ02:29

«Нафтогаз» раскрыл суть претензий «Газпрома»

Газета.Ru04:20

«Нафтогаз» раскрыл детали иска «Газпрома» в стокгольмском арбитраже

Коммерсантъ03:46

«Нафтогаз» рассказал о деталях нового иска «Газпрома»

Телеканал 360°04:34

«Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома»

Lenta.ruвчера в 21:15

«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска «Газпрома» в стокгольмском арбитраже

Ведомостивчера в 17:23
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Происшествия

ЕСПЧ присудил россиянке €25 тысяч по жалобе на домашнее насилие

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Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
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Обновлено вчера в 16:25
Экономика

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Армия и оружие

Появилось видео обстрела позиций ВСУ в Донбассе из противоминной установки

Обновлено в 06:20
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

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Политика

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Происшествия

Генпрокуратура проверяет сведения об утечке данных клиентов банков

В прошлом месяце "Коммерсант" сообщил об утечке персональных данных порядка 900 тысяч клиентов ОТП банка, ХКФ банка и Альфа-банка.
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Политика

«Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста

Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.
Обновлено в 04:04
Общество

Более 400 пилотов отстранили в России от полетов

В Генеральной прокуратуре рассказали о регулярных проверках в системе подготовки пилотов гражданской авиации.
Обновлено в 06:10
Общество

Тюменские налоговики банкротят старейшее предприятие региона

Сегодня на заводе трудятся порядка семидесяти человек. Основная часть площадей предприятия сдается в аренду для мебельного производства.
Обновлено в 03:37
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии

Обновлено 07 июля в 03:43
Общество

Правительство озаботилось принудительным изъятием жилья у россиян

Правительство направило в Госдуму поправки к проекту закона о механизмах планировки территорий, включающие в себя возможность изъятия у граждан недвижимости по инициативе муниципалитетов.
Обновлено вчера в 13:24
Политика

Словарь терминов российской агрессии составили на Украине

Создатели уверяют, что издание основано на законодательстве Украины и документах международного гуманитарного права.
Обновлено в 05:03
Общество

Роструд уточнил, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске

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Обновлено в 02:30
Экономика

Суд признал банкротом основателя «Домашних денег» Бернштама

Арбитражный суд Москвы признал банкротом основателя микрофинансовой организации «Домашние деньги» Евгения Бернштама, следует из материалов в картотеке суда.
Обновлено в 05:18
Политика

Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии

Государственная Дума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.
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Около 80% граждан РФ выступают за продление программы маткапитала

Большинство жителей России (78%) поддерживают продление программы материнского капитала, которая рассчитана до 2021 года (84% — среди молодых людей 25−34 лет).
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Инициаторы нововведения говорят о том, что аналоги этих изделий производятся в достаточном объеме как минимум двумя российскими компаниями.
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Экономика

MSD и ФОРТ инвестируют более 7 млрд рублей в локализацию вакцин

Международная фармацевтическая компания MSD и российская ФОРТ договорились о поэтапной локализации производства вакцины для профилактики ротавирусной инфекции, ветряной оспы, а также вируса папилломы человека (ВПЧ).
Обновлено в 05:48
Политика

Аксёнов заявил об увольнении директора «Крымавтотранса»

Директор государственного унитарного предприятия "Крымавтотранс" Игорь Коробчук написал заявление об увольнении.
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Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко родила сына

Беременная звезда "Дома-2" Катя Колисниченко опубликовала фото под капельницей Тогда же Колисниченко сообщила, что проведет в больнице оставшиеся до появления первенца на свет дни.
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Станцию петербургского метро «Девяткино» затопило из-за дождя

Утром во вторник, 9 июля, станцию «Девяткино» петербургской подземки начало заливать водой.
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В Великобритании продали автомобильный номер за 250 тысяч фунтов

Раритетная табличка досталась новому владельцу за 250 тыс. фунтов стерлингов (более 19 млн руб. по текущему курсу).
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Норвежцы замеряют радиацию на месте гибели АПЛ «Комсомолец»

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Происшествия

В Москве трех членов ИГ осудили за подготовку терактов

Московский окружной военный суд приговорил трех членов запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ) к лишению свободы на срок от 10 до 15 лет в колонии строгого режима, сообщает ТАСС.
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Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
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Шоу-бизнес

Лобода показала редкое фото с обеими дочерьми

Украинская певица Светлана Лобода поделилась редким семейным фото в инстаграме.
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Олимпийский чемпион по плаванию спас тонущего человека в Сардинии

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Общество

Москалькова ответила на слова протоиерея о «слабости ума» женщин

Уполномоченный при президенте по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что высказывание протоиерея Димитрия Смирнова о «слабости ума» женщин вызывают недоумение и протест.
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