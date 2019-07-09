14 июня 2019 г. «Газпром» передал в арбитраж свои уточненные исковые требования, говорится в документе. В любом из вариантов, которые устраивают российскую компанию, «Нафтогаз» будет вынужден выплатить ей около $2,1 млрд и отказаться от собственных претензий на $11,58 млрд.

с чего всё началось

«Нафтогаз» считает пересмотр решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с «Газпромом» одним из существенных рисков для потенциальных инвесторов в долговые инструменты. Об этом говорится в проспекте украинской компании, подготовленном к выпуску еврооблигаций.

Политика Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии Государственная Дума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.

Политика Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил российского президента Владимира Путина в эфире телеканала «Рустави 2».

Происшествия 20-летняя российская гандболистка погибла в Польше Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.

Политика Нацсовет по телевидению Украины проведет проверку NewsOne Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины решил провести внеплановую проверку украинского телеканала NewsOne после попытки провести телемост Киев - Москва.

Происшествия Путешествовавший по России британский мотоциклист погиб в ДТП в Якутии Водитель мотоцикла BMW погиб в аварии на 325-м км федеральной автодороги «Колыма» в Якутии.

Общество В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах Массовая гибель пчел в ряде регионов России наносит значительный материальный ущерб отечественному пчеловодству, говорится в сообщении Минсельхоза РФ Летом 2019 года в различных регионах России зафиксирована массовая гибель пчел.

Шоу-бизнес Лолита Милявская призналась, что муж Дмитрий Иванов ее «послал» Лолита Милявская вышла замуж за тренера по йоге в 2010 году, чему не помешала даже 11-летняя разница в возрасте.

Происшествия ЕСПЧ присудил россиянке €25 тысяч по жалобе на домашнее насилие Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил присудить €25 тыс. гражданке РФ Валерии Володиной, пожаловавшейся на насилие со стороны сожителя.

Экономика Суд признал банкротом основателя «Домашних денег» Бернштама Арбитражный суд Москвы признал банкротом основателя микрофинансовой организации «Домашние деньги» Евгения Бернштама, следует из материалов в картотеке суда.

Общество Роспотребнадзор назвал самые опасные профессии В Роспотребнадзоре определили, представители каких профессий чаще всего сталкиваются с заболеваниями, связанными с их деятельностью.

Авто Hyundai анонсировала новую модель тизером В Сети стал доступен первый тизер новой модели южнокорейского бренда Hyundai.

Происшествия В офисе «Красного и Белого» проводятся обыски Правоохранительные органы и сотрудники Федеральной налоговой службы России (ФНС) проводят обыски в головном офисе сети гипермаркетов «Красное и Белое» в Челябинске, передает RNS со ссылкой на заявление представителя ритейлера.

Происшествия Житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад Суд выслушал все стороны и признал требования господина Снегирева законными. С Минфина предстоит взыскать 2 млн 152 тыс. 284 руб.

Транспорт Любоваться подано: 30 фотографий самых красивых участниц «Иннопрома» «Иннопром» продолжается, и мы предлагаем вам подборки самых брутальных и самых женственных стендов международной выставки.

Гаджеты В 2020 году Apple выпустит четыре новых iPhone Специалисты аналитического агентства JP Morgan сообщили о том, что Apple может выпустить сразу 4 новых смартфона iPhone в следующем году.

Наука Следы эпидемии чумы нашли в арктических ледниках Международная группа ученых установила, как эпидемия чумы в Средние века повлияла на развитие Европы.

Шоу-бизнес Лобода показала редкое фото с обеими дочерьми Украинская певица Светлана Лобода поделилась редким семейным фото в инстаграме.

Политика Лукашенко обвинил Россию в торможении интеграции Президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что Россия "тормозит" переговоров по интеграции и призвал выйти на конкретику перед встречей президентов.