Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска «Газпрома» в арбитражеRT на русском 04:36
«Нафтогаз» считает пересмотр решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с «Газпромом» одним из существенных рисков для потенциальных инвесторов в долговые инструменты. Об этом говорится в проспекте украинской компании, подготовленном к выпуску еврооблигаций.
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с чего всё началось
14 июня 2019 г. «Газпром» передал в арбитраж свои уточненные исковые требования, говорится в документе. В любом из вариантов, которые устраивают российскую компанию, «Нафтогаз» будет вынужден выплатить ей около $2,1 млрд и отказаться от собственных претензий на $11,58 млрд.Ведомостивчера в 17:23
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