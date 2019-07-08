Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска «Газпрома» в арбитражеRT на русском 04:36
Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на документ, 14 июня «Газпром» передал в арбитраж уточнённые исковые требования. Если суд поддержит российскую компанию, то Киеву придётся выплатить ей около $2,1 млрд и отказаться от своих претензий на $11,58 млрд.
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с чего всё началось
14 июня 2019 г. «Газпром» передал в арбитраж свои уточненные исковые требования, говорится в документе. В любом из вариантов, которые устраивают российскую компанию, «Нафтогаз» будет вынужден выплатить ей около $2,1 млрд и отказаться от собственных претензий на $11,58 млрд.Ведомостивчера в 17:23
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