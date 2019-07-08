14 июня 2019 г. «Газпром» передал в арбитраж свои уточненные исковые требования, говорится в документе. В любом из вариантов, которые устраивают российскую компанию, «Нафтогаз» будет вынужден выплатить ей около $2,1 млрд и отказаться от собственных претензий на $11,58 млрд.

с чего всё началось

Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на документ, 14 июня «Газпром» передал в арбитраж уточнённые исковые требования. Если суд поддержит российскую компанию, то Киеву придётся выплатить ей около $2,1 млрд и отказаться от своих претензий на $11,58 млрд.

Экономика Назван главный способ кражи денег с банковских карт россиян Наибольшее количество краж денег с карт россиян совершаются с помощью социальной инженерии, а не за счет использования недостатков в защищенности гаджетов.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Тюменской области Авария произошла в Тюменской области с участием грузовика и легкового автомобиля, погибли четыре человека, двое пострадали, говорится в сообщении, распространенном управлением Госавтоинспекции по региону.

Политика «Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста Руководство грузинского телеканала «Рустави 2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.

Общество В Магадане ввели штраф за кормление голубей Магаданские власти ввели в городе штраф за кормление птиц, его размер составляет от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей.

Политика Нацсовет по телевидению Украины проведет проверку NewsOne Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины решил провести внеплановую проверку украинского телеканала NewsOne после попытки провести телемост Киев - Москва.

Транспорт Участок Сокольнической линии метро будет закрыт с 13 по 20 июля Участок Сокольнической линии Московского метрополитена будет закрыт в связи со строительством тоннелей юго-западного участка Большой кольцевой линии.

Политика Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера 12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера.

Политика Сенатор от Челябинской области подала заявление об отставке Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном сложении своих полномочий.

Политика В Госдуме обсудят запрет на грузинские вина, воды и переводы в Грузию "На совете Думы поднимем вопрос о прекращении поставок вина, воды из Грузии, запрет денежных переводов в Грузию", — заявил "Интерфаксу" руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.

Политика Министр здравоохранения Крыма уходит в отставку по состоянию здоровья Александр Голенко возглавил крымское министерство здравоохранения в конце сентября 2015 года - спустя три недели после того, как получил назначение на должность первого замминистра здравоохранения.

Политика Путин дал интервью Оливеру Стоуну об Украине В новый документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» вошло его очередное интервью с президентом России Владимиром Путиным.

Происшествия ЕСПЧ вынес первое решение по делу о бытовом насилии в России Страсбургский суд вынес первое решение по делу о бытовом насилии в РФ, постановив выплатить россиянке компенсацию в размере 20 тысяч евро, говорится в пресс-релизе суда, поступившем в РИА Новости.

Космос Космическое агентство ИРИ: Иран занимает 1 место в регионе в сфере космоса Глава космического агентства Ирана Мортеза Барари заявил, что Иран занимает первое место в регионе, а также одиннадцатое в мире по космическим исследованиям и реализованным проектам в космической сфере, сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Политика В Екатеринбург прилетел Владимир Путин В Кольцово приземлился борт номер один, на котором, предположительно, находится президент России Владимир Путин.

Общество Владивосток попал в антирейтинг самых грязных городов России Коммерческий директор агентства Zoom Market Андрей Штыров отметил, что по результатам опроса 73% респондентов, попавших в выборку, указали, что в том, что их город грязный, виноваты жители, и только 27% опрошенных винят в этом городскую администрацию и коммунальные службы.

Происшествия Журналиста обвинили в воздействии на подсознание Административное производство открыто участковым уполномоченным майором Рушаном Алимовым, который в одной из статей журналиста нашел фрагмент, «воздействующий на подсознание людей».

Политика Зеленский назвал условие снятия блокады с Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский не исключил снятия экономической блокады с Донбасса при условии, если предприятия региона вернутся под контроль Киева.

Общество Протоиерей РПЦ объяснил свои слова о слабости женского ума Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что большинство мужчин превосходят женщин умом.

Футбол «Краснодар» представил форму на новый сезон Футбольный клуб "Краснодар" представил новую форму на сезон-2019/20, первый комплект которой выполнен в "калейдоскопическом стиле".

Авто Hyundai анонсировал новую модель тизером Компания Hyundai анонсировала премьеру новой модели.

Авто Renault Triber поступит в продажу в августе 2019 года Продажи нового 7-местного компактвэна Renault Triber стартуют в конце июля - начале августа текущего года.