Энергетика

«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска «Газпрома» в арбитражеRT на русском 04:36

«Нафтогаз» считает пересмотр решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с «Газпромом» одним из существенных рисков для потенциальных инвесторов в долговые инструменты. Об этом говорится в проспекте украинской компании, подготовленном к выпуску еврооблигаций.
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с чего всё началось

«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска «Газпрома» в стокгольмском арбитраже

14 июня 2019 г. «Газпром» передал в арбитраж свои уточненные исковые требования, говорится в документе. В любом из вариантов, которые устраивают российскую компанию, «Нафтогаз» будет вынужден выплатить ей около $2,1 млрд и отказаться от собственных претензий на $11,58 млрд.
Ведомостивчера в 17:23

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«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска «Газпрома» в арбитраже

RT на русском04:36

«Нафтогаз» рассказал о деталях нового иска «Газпрома»

Телеканал 360°04:34

«Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома»

Lenta.ruвчера в 21:15

«Нафтогаз» раскрыл детали иска «Газпрома» в стокгольмском арбитраже

Коммерсантъ03:46

Стали известны детали нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому»

РЕН ТВ02:29

«Нафтогаз» раскрыл суть претензий «Газпрома»

Газета.Ru04:20

«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска «Газпрома» в стокгольмском арбитраже

Ведомостивчера в 17:23
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 19:25, Вашингтон
Авто

Hyundai готовит загадочную модель

Обновлено в 04:33
Хоккей

Илья Воробьев и Алексей Кудашов поменяются местами в сборной

Вообще, главным тренером сборной Илью Воробьева утвердили уже после чемпионата мира-2018 в Дании (туда он ездил в качестве исполняющего обязанности) и заключили с ним двухлетний контракт с возможностью продления сотрудничества еще на два сезона.
Обновлено в 17:59
Армия и оружие

Адмирал США заявил, что в Венесуэле находятся сотни российских военных

Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер считает, что в Венесуэле находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.
Обновлено в 18:20
Происшествия

Сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег Захарченко

Арестованных по делу о разбое сотрудников спецподразделений ФСБ проверят на причастность к краже денег, которые были изъяты у полковника МВД России Дмитрия Захарченко, передает ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:00
Происшествия

В Сирии семеро детей погибли при взрыве мины

Обновлено в 18:03
Политика

Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям

Жители Грузии отреагировали на позицию президента России Владимира Путина по введению санкций против республики.
Обновлено в 18:52
Армия и оружие

Международный военно-морской салон открывается в Санкт-Петербурге

Девятый Международный военно-морской салон (МВМС) открывается в среду в выставочном центре "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге, он будет работать до 14 июля.
Обновлено в 17:17
Политика

Путин рассказал о невыполненных Обамой договоренностях по Украине

Президент России Владимир Путин напомнил о договоренностях, достигнутых в 2014 году во время телефонного разговора с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено в 16:33
Авто

Орешкин поедет на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray

Обновлено в 12:56
Экономика

En+ перерегистрировалась в российском офшоре

Производитель алюминия En+, ранее находившийся под контролем предпринимателя Олега Дерипаски, 9 июля завершил процедуру оформления в специальном административном районе на острове Октябрьском в Калининградской области.
Обновлено в 15:34
Шоу-бизнес

Папарацци засняли Анджелину Джоли в нижнем белье на балконе в Париже

Папарацци засняли знаменитость в одном из парижских отелей.
Обновлено в 11:59
Наука

Ученые нашли способ предотвратить глобальное потепление

Ученые провели исследования, в ходе которых установили, что лесной покров нужно высаживать дополнительно, так как глобальное потепление, в первую очередь, вызвано масштабным накоплением в атмосфере углерода.
Обновлено в 16:46
Транспорт

В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки

Обновлено в 19:16
Общество

Госдума приняла в первом чтении законопроект о работе фитнес-центров

Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование деятельности фитнес-центров.
Обновлено в 09:42
Общество

Dagens Nyheter (Швеция): руки прочь от русских ягод и грибов! (Dagens Nyheter)

Власти несколько раз пытались ввести лицензии на сбор ягод, но пока что успехом все это не увенчалось.
Обновлено в 18:42
Происшествия

В московском метро девушка упала под поезд, спасая смартфон

Пассажирка московского метро упала под поезд, пытаясь достать свой упавший телефон.
Обновлено в 16:39
Армия и оружие

Александр Степанович ГУДКОВ

Главное военно-политическое управление Вооружённых Сил РФ, Главное командование Сухопутных войск, командование Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооружённых Сил Российской Федерации» с глубоким прискорбием сообщают, что 8 июля 2019 года на 84-м году жизни скончался генерал-лейтенант в отставке ГУДКОВ Александр Степанович.
Обновлено в 17:30
Политика

Владимир Путин после посещения УрФУ вышел к народу

В Екатеринбурге президент России Владимир Путин после посещения одного из корпусов Уральского федерального университета пообщался с жителями и гостями города, которые ожидали его возле здания.
Обновлено в 13:25
Общество

У вас есть уникальная возможность бесплатно получить высшее образование по направлению «Технологии и проектирование текстильных изделий»

У каждого абитуриента есть уникальная возможность получить высшее образование на бюджетной основе, поступив на одно из перспективных направлений «Технологии и проектирование текстильных изделий».
Обновлено в 04:45
Авто

Начались продажи Renault Dokker Stepway в России

Renault объявила о старте продаж вседорожной версии фургона Dokker – Stepway. Модель уже доступна у дилеров по цене от 1,05 млн руб.
Обновлено в 08:47
Происшествия

Крабовые браконьеры случайно рассекретили агента ФСБ и пошли под суд

Вместе с владельцем судна Решметом, Улезько, применяя угрозы физической расправы, принудил подозреваемого дать признательные показания в секретном сотрудничестве с ФСБ.
Обновлено в 10:59
Политика

Украинским морякам предъявили окончательные обвинения

Украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, предъявлены обвинения в окончательной редакции.
Обновлено в 13:22
Происшествия

Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей

Обновлено вчера в 20:41
Происшествия

Судившегося с IKEA бизнесмена посадили на восемь лет

Обновлено в 10:27
Политика

Президент Грузии обратилась к российским властям

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 07:43
Политика

Грузинские депутаты‐оппозиционеры посетят Москву

Депутаты оппозиционной фракции грузинского парламента «Альянс патриотов» заявили о своем намерении посетить Москву, чтобы «принести добро» своей стране.
Обновлено в 18:53
Футбол

В «Локомотиве» считают, что ситуация с Тарасовым может дойти до суда

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе высказался о ситуации с уходом из команды полузащитника Дмитрия Тарасова.
Обновлено в 17:05
Политика

Познер высказался после оскорблений Габунии в адрес Путина

Российский телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубое высказывание грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 18:59
Происшествия

В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле

Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 16:42
Авто

Редкий номерной знак за 300 тысяч долларов продали в Британии

Знак состоит из букв и одной цифры – AJ1. Почти 112 лет он кочевал с одного автомобиля на другой, пока его не продали на аукционе.
Обновлено в 06:43
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